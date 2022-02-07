Специалисты объяснили, что происходит, если использованное масло сливать в мойку или унитаз

За чистку труб платят жители
Представители АО Klaipėdos vanduo рассказали, что ежегодно в Клайпеде ликвидируют около 300 аварий, связанных с канализацией. Больше 1/4 этих аварий связаны с тем, что трубы засоряются из-за масла. Наиболее эффективный способ решения этой проблемы – чистка и промывка труб, которую проводят инженеры. Однако то, что есть люди, которые думают о нашем благосостоянии, не означает, что мы можем вести себя безответственно, ведь это не только стоит денег, но и отрицательно влияет на природу.
"Перед тем, как лить масло в мойку или унитаз, надо подумать о том, что часть его оседает на стенках труб и забивает их. Во время такой чистки старые трубы могут потрескаться и развалиться, а это значит, что их придется менять, расходы составляют тысячные суммы. Возможно, жителям иногда не хватает знаний или понимания того, как жир действует на трубы, поэтому нужно воспитывать в людях чувство сознательности. И не только из-за возможных финансовых расходов, но и ради сохранения природы", – сказал представитель Klaipėdos vanduo Эдуардас.
Не поможет ни химия, ни горячая вода
Если забиваются трубы, жители пытаются решать проблему самостоятельно быстрым, но не самым лучшим способом – они используют сильнодействующую химию для чистки труб. Собеседник заметил, что это не только неэффективно, но и опасно: в канализацию попадает большое количество химии, которая повышает уровень загрязнения и осложняет работу очистных приспособлений. Токсичные вещества опасны для природы водоемов, а через них - и для самих людей.
"Химия не расщепляет жиры, напротив, она "цементирует" трубы. Другие решают проблему иным способом: надеются, что поможет горячая вода. На самом деле, жиры растопляет только кипяток, однако так проблему навряд ли удастся решить. Если один житель многоквартирного дома сливает масло и сверху льет горячую воду, а его сосед открывает кран с холодной водой, то жир в трубах застывает и покрывает стенки труб, образуя пробки", – сказал собеседник.
ВРИО гендиректора ЗАО Vilniaus vandenys Саулюс Савицкас сказал, что трубы забивают не только сами жиры: к таким трубам, покрытым жиром, прилипают и другие отходы, химия, которую используют в быту. Так появляются твердые наносы, которые сужают или полностью забивают сети.
Как быть с маслом?
Масло и жиры не только нельзя сливать в канализацию, но и нельзя бросать в контейнеры с бытовыми отходами, поэтому единственный правильный путь – передать масло сборщикам и утилизаторам.
"Жители могут передать такие отходы специальным компаниям, которые можно найти в списке на сайте https://atvr.am.lt. Если речь одет о компаниях, которые работают в сфере общепита, то они обязаны устанавливать маслопоглотители. Они отделяют масло, жир и другие подобные отходы, не давая им попасть в канализацию", – сказал Савицкас.
Такие маслопоглотители надо периодически прочищать, а их содержимое передавать компаниям, вывозящим жидкие отходы. Собеседники отмечают, что работники сферы общепита хорошо ознакомлены с действующим порядком, однако не все работают сознательно.
В Литве пока нет отдельных законов для физических лиц, регламентирующих утилизацию такого рода, однако данные компании Vilniaus vandenys показывают, что жители загрязняют отходы ничем не меньше, а иногда и больше, чем производственные компании.
"Жиры и масла, вытекающие из многоквартирных домов, иногда даже не успевают попасть в сети компании. Жир оседает на стенках труб в самом доме. Мойка и унитаз - не подходящие места для утилизации таких отходов. В отношении жителей мы не можем применять санкции, не можем ограничивать их действия, но мы апеллируем к их сознательности и призываем менять привычки", – сказал Савицкас.
Неправильная утилизация отходов и использование сильнодействующей химии наносит серьезный вред природе и самим людям. Ведь быт каждого человека тесно связан с канализацией и с тем, что находится в водоемах.
Проект инициирован Министерством охраны окружающей среды и финансируется на средства Европейского фонда регионального развития.
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