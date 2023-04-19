Самый большой враг здоровья

По словам представителя Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Ирены Тарашкявичене, если оценивать качество воздуха, то тут основной критерий - критические показатели, установленные ВОЗ.

"Производство энергии, промышленность, транспорт – во время этих процессов в атмосферу попадает масса загрязнений, которые растворяются в воздухе. Если их концентрация в воздухе не превышает максимальный показатель, говорят, что воздух безопасен для здоровья. Однако регламент неоднозначный. У нас есть европейский регламент, по которому за загрязнениями следит Европа, и длинный список загрязнений, которые регламентируют национальные критерии", – сказала Тарашкявичене.

Она назвала три основных и самых опасных загрязнителя: твердые частицы, диоксид азота, диоксид серы.

"Надо понимать, что, например, твердые частицы - это не только пыль или песок. Это могут быть микрокапли, содержащиеся в аэрозолях и разные химические вещества: кислоты, сульфаты, нитраты, органические соединения, металлы, части почвы. Соединения азота - продукт всех процессов горения, но чаще всего в атмосферу они попадают с выхлопными газами автомобилей и при сжигании топлива в отопительном оборудовании. Диоксид серы в окружение попадает при сжигании топлива, в составе которого есть сера. Основные источники загрязнения диоксидом серы - энергетические объекты, промышленность, особенно переработка нефти", – сказала Тарашкявичене.

Она подчеркнула, что качество воздуха - фактор окружения, который больше всего влияет на наше здоровье. Продолжительное воздействие воздуха, загрязненного вышеупомянутыми соединениями, по ее словам, может вызвать разные проблемы со здоровьем, включая проблемы с дыханием и сердечные болезни.

"Чем твердые частицы мельче, тем глубже они попадают в организм человека, тем больше вреда наносят здоровью. Самые мелкие частички могут накапливаться в легких и вызвать серьезные проблемы не только с дыхательными органами, но и с сердцем и сосудами.

Повышенная концентрация диоксида азота в воздухе раздражает легкие, снижает устойчивость организма к болезням дыхательных путей, а при повышенной концентрации диоксида серы появляется рефлексивный кашель, спазмы в бронхах, осложняется дыхание, учащается сердечный ритм, появляется раздражение слизистой глаз", – заметила Тарашкявичене.

По ее словам, не надо забывать и о канцерогенах, которые могут воздействовать на нас в течение многих лет и привести к развитию онкологических заболеваний.

Есть в чем совершенствоваться

По данным Агентства охраны природы (АОП), в 2022 г. среднегодовая концентрация твердых частиц ТЧ10 в Литве составляла 13–26 мкг/м³ и нигде не превышала годовой максимальной нормы (40 мкг/м³). В прошлом году концентрация диоксида серы, монооксида углерода и бензола также не превышала максимальные показатели. По словам Тарашкявичене, важно подчеркнуть, что качество воздуха явление относительное – если не превышен максимальный показатель, не значит, что воздух очень чистый.

"Конечно, в Литве, по сравнению с другими странами, у нас ситуация не очень плохая, но мы еще не отвечаем стандартам ВОЗ, поэтому сегодня мы не можем сказать, что у нас чистый воздух", – сказала представитель НЦОЗ.

Это показывают и данные АОП – в 2022 г. средняя концентрация твердых частиц ТЧ2,5 и ТЧ10 во многих городах страны была выше рекомендованной ВОЗ (соответственно 5 и 15 мкг/м³). Между тем, ВОЗ рекомендует следующий показатель диоксида азота - 10 мкг/м³, он был превышен в большинстве городов страны.

Поэтому, по словам собеседницы, есть место для совершенствования, а самый важный путь к этому - наш образ жизни, как мы перемещаемся по городу, как отапливаем жилье и т.д.

"Мы не пользуемся общественным транспортом или транспортом без двигателя внутреннего сгорания, а все еще ездим на своих авто. Еще один аспект – отопление жилья. Повышенное загрязнение воздуха особенно чувствуется там, где много частных домов. Как только жители одновременно запускают свои печи и котлы, не нужны и приборы - по запаху чувствуется загрязнение", – сказала Тарашкявичене.

По этой причине, по словам специалиста, нельзя говорить, что воздух загрязнен только в городах, ведь именно в провинции больше частных домов, отапливаемых твердым топливом.

"В таких районах проблема очевидна. Мало того, некоторые жители еще умудряются жечь отходы. Это особенно заметно весной, когда начинают уборку в усадьбах, на дачах – жгут не только зеленые отходы, но и мебель, стройматериалы, разный мусор", – рассказала специалист.

Несмотря на то, что с каждым годом к уровню загрязнения требования ужесточаются, а сейчас обновляют директиву по воздуху, согласно которой с 2030 г. ужесточат требования к качеству воздуха, без сознательности общества, по словам Тарашкявичене, на перемены надеяться не приходится.

"Если бы жители сменили транспорт на более приемлемый, если бы в городе стало меньше загрязняющих природу автомобилей, то качество воздуха улучшилось бы. То же самое касается отопления домов. Сейчас достаточно много инноваций: это и солнечные электростанции, и теплонасосы и т.д.

Не надо забывать и о промышленности, которая также должна инвестировать в оборудование для улучшения качества воздуха. Конечно, за одну ночь серьезных перемен добиться не удастся, но небольшими шажками мы можем идти в более чистому окружению и здоровому обществу", – сказала Тарашкявичене.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды, Агентством по управлениями проектами и финансируется на средства Европейского фонда регионального развития.