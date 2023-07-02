Советы для овощеводов: какую землю выбрать и как защищать от загрязнений

Те продукты, которые мы используем в пищу каждый день, важны для нашего самочувствия, поэтому их качество становится приоритетом. Одни люди ищут качественные продукты на фермерских рынках, другие готовят их или выращивают сами. Огородничество – верный шаг в сторону здорового образа жизни, но результат зависит от того, какими принципами мы руководствуемся при выращивании растений.
Качество урожая зависит от выбора места и условий окружения
"Чтобы вырастить полезные фрукты и овощи, надо обратить внимание на технологии их выращивания и влияние окружения на их качество. На качество урожая влияет температура воздуха, количество осадков, солнечная радиация, влажность почвы и другие факторы", – сказала старший научный сотрудник Литовского института аграрных и лесных наук Раса Карклялене.
Если вы планируете сами выращивать овощи и фрукты, сначала подберите место. Для экологического огородничества больше всего подходят участки земли в небольших городах и деревнях, находящихся как можно дальше от источников загрязнения и дорог. Важно также, чтобы на участке весь день было достаточно света, чтобы место было защищено от ветра. Все это скажется на качестве и величине урожая.
При выборе места для огорода нужно оценить и качество почвы. По словам Карклялене, большая часть растений лучше всего растет на супесчаной и суглинистой почве, поскольку в такой почве лучше удерживается влага и содержится больше питательных веществ.
Важна и кислотность почвы. Оптимальная кислотность почвы для выращивания овощей pH – 6,3–6,8. Чем ниже этот индекс, тем кислее почва, и тем сложнее бактериям обеспечить растения необходимыми веществами (азотистыми соединениями), если этот индекс повышается, то растениям сложнее усваивать железо и марганец, поэтому они начинают болеть. Если вы выберете подходящую почву, растениям потребуется меньше ухода.
Не все удобрения и средства защиты вредны
Использование удобрений и средств защиты – натуральный процесс во время выращивания фруктов и овощей, этого не надо бояться.
"Вред может быть нанесен только в том случае, если выбирать неподходящие средства или неправильно их использовать. Удобрения для растений и средства защиты нужно выбирать натуральные, тогда они не нанесут вреда урожаю и природе", – рекомендует Карклялене.
Несложно и самим приготовить удобрения – достаточно компостировать подходящие отходы. В качестве удобрений можно использовать: фрукты и овощи, мясо, рыбу, яичную скорлупу, супы, рагу, макароны, каши, молочные продукты, хлеб, кофейную гущу, лекарственные травы, даже экологическую одноразовую посуду.
Люди используют синтетические удобрения, потому что они дешевле, производители обещают, что они будут эффективнее. Некоторые просто не оценивают все аспекты такого решения. Если вы используете синтетические удобрения, подумайте о том, что в первую очередь это вред для вас самих. Во-вторых, регулярное использование синтетических удобрений истощает почву и делает растения менее устойчивыми к поражению насекомыми-вредителями и болезнями, в конце такая земля становится непригодной для сельского хозяйства. В-третьих, даже небольшое количество регулярно используемых синтетических удобрений наносит большой вред природе. С дождевыми водами удобрения попадают в грунтовые воды, в водоемы, вызывают заболачивание водоемов и нарушают равновесие в экосистеме водоемов.
Важно не злоупотреблять даже натуральными удобрениями. Чрезмерное их использование в долгосрочной перспективе может принести такой же вред, как и использование синтетических удобрений.
От загрязнений может защитить теплица
Если вы планируете выращивать растения в более загрязненной местности, в городе, то наилучшее решение – использование теплиц. Это один из наиболее эффективных способов выращивания качественного урожая, защищенного от загрязнений.
Кроме того, теплица позволяет получать урожай в течение более длительного времени.
Информация подготовлена при сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды, Агентством по управлениями проектами и финансируется на средства Европейского фонда регионального развития.