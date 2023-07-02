Советы для овощеводов: какую землю выбрать и как защищать от загрязнений

Люди используют синтетические удобрения, потому что они дешевле, производители обещают, что они будут эффективнее. Некоторые просто не оценивают все аспекты такого решения. Если вы используете синтетические удобрения, подумайте о том, что в первую очередь это вред для вас самих. Во-вторых, регулярное использование синтетических удобрений истощает почву и делает растения менее устойчивыми к поражению насекомыми-вредителями и болезнями, в конце такая земля становится непригодной для сельского хозяйства. В-третьих, даже небольшое количество регулярно используемых синтетических удобрений наносит большой вред природе. С дождевыми водами удобрения попадают в грунтовые воды, в водоемы, вызывают заболачивание водоемов и нарушают равновесие в экосистеме водоемов.