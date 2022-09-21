Семейный врач предупреждает: кухня может стать невидимым источником вредных загрязнений

О том, на что надо обратить внимание, чтобы защитить себя и других даже от потенциальных возбудителей болезней, рассказала семейный врач Агне Мисюте.

– Доктор, какое вещество на кухне представляет самую большую угрозу нашему здоровью?

– Я думаю, это тефлон и другие фторсодержащие полимеры, которые используют для создания антипригарных поверхностей. Так создается барьер между продуктом и внешними элементами, который и может представлять опасность. Эти вещества используют не только для сковородок, но и для других кухонных принадлежностей, а также в других отраслях промышленности. Например, космическая программа НАСА использует тефлон для создания космических лайнеров и одежды. В течение длительного времени для создания фторсодержащих полимеров, например, тефлона, использовали перфтороктановую кислоту (ПФОК), однако из-за отрицательного воздействия на здоровье людей и окружающую среду, производители кухонных принадлежностей должны были заменить ее другими веществами. После запрета ПФОК стали использовать химические вещества GenX, которые делают посуду устойчивее.

– Являются ли эти вещества безопаснее ПФОК?

– Напротив. Уже сейчас известно, что ПФОК могут вызывать такие проблемы, как хронические болезни почек, печени, расстройство щитовидной железы, рак яичек, низкий вес у младенца и бесплодие. Поэтому в 2019 году, в соответствии с международной Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях (СОЗ), больше 180 стран запретили использование ПФОК. Заменившие ПФОК химические вещества, такие как GenX, также представляют опасность для здоровья людей и окружающей среды, поэтому указали, что они вызывают большую озабоченность. Чтобы защитить себя, я призываю заранее поинтересоваться, какую кухонную посуду вы приобретаете.

– Какая посуда самая безопасная?

– Лучше всего для здоровья нержавеющая сталь. Есть несколько причин, по которым именно она – наилучший выбор. Во-первых, она непористая, поэтому не впитывает бактерии из пищи, как другие вещества. Во-вторых, ее легко чистить. Это важно, поскольку если посуду тяжело чистить, со временем в ней появляются бактерии и вредные микроорганизмы. И последнее, нержавеющая сталь – очень прочная. Этот материал долго служит, поэтому не придется часто менять кухонную посуду. А это способствует и охране окружающей среды.

– Что вы можете сказать о пищевом силиконе?

– По данным регулирующих служб, пищевой силикон безопасен при температуре до 280°C и если производитель указывает, что емкость можно использовать для замораживания. Важно, использовать силиконовую посуду надежных производителей, поскольку в некоторые изделия добавляют вещества, ускоряющие их разложения, а они могут попасть в еду.

– На ярмарках часто покупают деревянную посуду и приборы. Что вы думаете о них?

– Они не только не вредят природе, но и биологически разлагаются. Кроме того, это отличный выбор, не таящий в себе вреда. При выборе деревянных приборов убедитесь, что вы выбираете древесину, которая может контактировать с едой. Лучше всего, если они сделаны из дерева твердых пород, например, клена, бука, тика. Древесина этих пород не дает накапливаться нечистотам, у нее мелкие поры. Чтобы такие приборы служили как можно дольше, надо правильно за ними ухаживать. Чтобы не завелась плесень, надо давать им хорошо высохнуть на проветриваемой полке. Я не рекомендую мыть деревянную посуду в посудомойке, такая посуда потрескается – тогда в ней заведется плесень. Чтобы такая посуда хорошо хранилась, ее надо регулярно смазывать маслом или воском.

– В последнее время многие заменяют пластик стеклом – покупают стеклянные бутылки, емкости для еды. Правильно ли это?

– Недавно в Италии мне довелось общаться с одним ученым, который пускался в экспедиции в удаленные уголки планеты. По его словам, пластик уже сейчас можно найти в самых удаленных местах, а также в организмах животных, в крови людей. Исследования показали, что некоторые химические вещества из пластика, например, фталаты, тяжелые металлы и стирен, могут попасть в напитки и пищу. Некоторые из этих химических веществ связаны со сбоем в системе обмена веществ (включая ожирение), появлением бесплодия и другими проблемами.

Несмотря на то, что большая часть упаковок для продуктов в ЕС жестко регламентируются, важно отметить, что их надо использовать только по назначению и при подходящей температуре. Если на пластик воздействует высокая температура, его отрицательное действие растет, поскольку в продукты попадает больше вредных веществ. Это значит, что при разогреве еды в микроволновке в пластиковой посуде можно получить повышенную дозу вредных веществ. Чаще всего на пластике можно найти обозначения – PET/PETE - на бутылках с прохладительными напитками, соками, на упаковке маргарина и PVC/3V - на упаковочной пленке, бутылках с подсолнечным маслом. Читатели должны запомнить, что эту тару нельзя использовать повторно,нельзя наливать в нее горячие жидкости и другие съедобные вещества, поскольку при старении такой пластик начинает выделять вредные токсины и тяжелые металлы. Итак, пластик удобен и долговечен, но для окружающей среды и наших организмов неполезен, лучше заменить его стеклом.

– Вы уже говорили о гигиене на кухне, но достаточно ли просто вымыть посуду? На что надо обратить внимание?

– Важно регулярно мыть мойку, не оставлять в ней грязную посуду, поскольку это среда для размножения бактерий и возбудителей разных болезней, которые легко распространяются по всему дому. Регулярно надо стирать кухонные полотенца – лучше делать это при температуре 60 градусов. Важно не пользоваться поврежденными, треснувшими разделочными досками, в трещинах могут размножаться микробы. Я призываю отказаться от освежителей воздуха, искусственных свечей с ярко выраженным запахом, поскольку они в силу своего химического состава могут даже вызвать появление онкозаболеваний. Просто открывайте окна и проветривайте кухню.

– В интернете есть много советов, как "обезвредить" губки для мытья посуды в микроволновке, в посудомойке, в растворе отбеливателя – что вы думаете об этом?

– Да, такие советы в интернете есть, но последние норвежские исследования показали, что этого недостаточно. Самая большая проблема с губками - это то, что они не успевают хорошо просохнуть даже после хорошего мытья. А влажная среда – отличное место для размножения бактерий. Ученые предлагают использовать щеточки – они быстрее просыхают, поэтому в них бактерий намного меньше, чем в губках. Кроме того, щетки сейчас есть разные – можно выбирать изделия без пластика, безопасные для людей и окружающей среды.