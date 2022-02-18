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Чувство ответственности за свои действия и окружающую нас природу начинает формироваться еще в детстве. Именно тогда мы учимся всем важным вещам – пониманию, ответственности, внимательности не только по отношению к себе, но и к окружающим.
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
© Shutterstock

Мы росли в ином окружении, поэтому сортировка отходов для нас - еще новая область, вызывающая естественные вопросы, как и что делать, зачем это нужно. Поколение, растущее во время перемен, вероятно, будет отличаться другим отношением. Оно не будет задаваться вопросами зачем и как. Однако нужен всесторонний вклад.

Если мы хотим вырастить сознательное поколение, для которого сортировка отходов, умеренное потребление и забота о природе будут естественным делом, то об устойчивости и дружелюбии к окружающей среде надо говорить с малых лет. Однако психолог-психотерапевт Элжбета Малунавичене заметила, что одних разговоров недостаточно – воспитывать новое поколение надо своим примером.

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"Дети быстро перенимают модель поведения у взрослых, поэтому если они видят хороший пример – ответственную сортировку – они невольно, даже не понимая смысла таких действий, будут чувствовать, что надо поступать именно так, как поступают взрослые", – сказала Малунавичене.

Сознательность детей стараются воспитывать в школе

Диана из Вильнюса воспитывает 7-летнюю дочь. Женщина признает: об устойчивости она не задумывалась, пока однажды, вернувшись из школы, дочь не спросила ее: Мама, почему мы не сортируем отходы, как в школе? По словам собеседницы, это стало стимулом к смене привычки, чтобы стать примером для ребенка. Диана заметила: большие перемены начинаются с маленьких и простых дел в повседневности, поэтому, чтобы поощрять сознательность, надо проявить фантазию.

Например, сделать сортировку отходов приятной игрой, поход на рынок, а не в торговый центр – интересной обучающей программой, чтение книг о природе – приятным и осмысленным времяпрепровождением. Сейчас семья Дианы старается не забывать об устойчивости в повседневности. Например, если Диана отправляется с дочерью в поход, то берет с собой несколько пакетов и устраивает состязание - кто соберет больше мусора по пути.

"Летом во дворе мы устраиваем небольшой огород – я хочу показать дочери, сколько времени и энергии требуется для выращивания продуктов. Мы не выбрасываем маленькую или надоевшую одежду – думаем, как ее можно обновить, использовать где-то в другим месте, – рассказала Диана. – Конечно, было бы легче ничего не менять и жить, как прежде. Но мы хотим думать о нынешнем поколении и его будущем. А все усилия вне всякого сомнения окупаются. Приятно видеть, как меняется отношение ребенка, проявляется ответственность при принятии решений".

Ольга Капустина из Вильнюса учит детей сортировке не только дома. Вместе с родительским комитетом гимназии ОРТ им. Шолом-Алейхема она инициировала проект Zero Waste, который поддержали родители, им заинтересовались и дети. Собеседница отмечает: сейчас особенно важно говорить с детьми об актуальных проблемах – чрезмерном потреблении и массовом производстве, объяснять, что для того, чтобы быть модным, необязательно покупать новые вещи. Поэтому на лекциях она говорит с детьми не только о сортировке отходов, но и о других правилах Zero Waste.

"Цель проекта - напомнить важность нашей личной ответственности и учить детей решать проблемы здесь и сейчас. Чтобы их будущее было безопасным, чтобы они могли жить в чистом и здоровом окружении", – сказала Ольга Капустина.

На вопрос, какими принципами руководствуется ее семья, она ответила: если вещь не нужна – не покупай, а если что-то хочешь выбросить - подумай, может эту вещь можно использовать как-то иначе – обновить, продать, подарить?

"Если мы начнем воспитывать в детях сознательность с малых лет, сможем многое изменить. Но для этого вклад должны делать мы все вместе, ведь первые знания и ценности дети получают от родителей, приносят из школы. Верю, что движение Zero Waste может спасти наш мир, поэтому детей надо просвещать, углублять их знания, призывать их менять привычки и быть примером для друзей и близких", – заметила Капустина.

Проект инициирован Министерством охраны окружающей среды и финансируется на средства Европейского фонда регионального развития.

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