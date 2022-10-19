Прогнозы экспертов не радуют: если ничего не делать, в будущем людям не хватит еды?

О перспективах в сельском хозяйстве, которые помогают беречь окружающую среду, рассказывает Кристина Симонайтите, советник министра сельского хозяйства Литвы.

Сельское хозяйство – и загрязняет и очищает окружающую среду

В контексте глобального потепления, по словам Симонайтите, сельское хозяйство это особый сектор – с одной стороны он отличается тем, что сильно загрязняет природу, а с другой считается потенциальной сферой снижения уровня загрязнения.

"Часть газов, загрязняющих окружающую среду, в сфере сельского хозяйства неизбежны, они выделяются в ходе естественных физиологических процессов, происходящих в почве и в физиологии животных. Однако в отличие от других секторов, у сельского хозяйства есть большой потенциал в деле снижения уровня загрязнения природы – этот сектор может абсорбировать углекислый газ, консервировать его в почве или в растительной биомассе. Сельское хозяйство - один из секторов, который больше других зависит от глобального потепления, поэтому важно повышать его устойчивость к переменам окружающей среды", – сказала Симонайтите.

Особую озабоченность, по ее словам, сегодня вызывает исчезновение биологического разнообразия, связанное с глобальным потеплением – этим летом в Европе на урожай отрицательно воздействовали засуха и пожары.

Симонайтите считает, что устойчивость урожая к переменам в природе можно повысить с помощью разных мер: поощряя биологическое разнообразие культур, применяя севооборот, выращивая промежуточные культуры, на подходящих землях переходить к обработке непаханных земель.

"Это улучшит здоровье почвы, уменьшит эрозию ветра и воды, поддержит необходимую влажность, увеличит биологическое разнообразие почвы и иными способами будет беречь почву. Смешанные хозяйства сегодня располагают всем необходимым для снижения последствий глобального потепления", – сказала Симонайтите.

Неиспользованный потенциал

К сожалению, сегодня литовские фермеры все еще оставляют немало загрязнений: на долю сельского хозяйства приходится 1/5 часть всех вызывающих парниковый эффект газов в стране – больше загрязнений выделяет только транспортный и энергетический сектор. Недостаточно сбалансированное, избыточное использование минеральных удобрений также ухудшает состояние водоемов.

"В этом секторе есть неиспользованный потенциал повышения энергетической эффективности и снижения выбросов газов, сохранения почвы. Важно поощрять сельское хозяйство с накоплением углекислого газа, которое поможет абсорбировать углекислый газ из атмосферы. Важно уже сейчас целесообразнее использовать удобрения и средства защиты растений. Решения должны быть комплексными и инновационными", – сказала Симонайтите.

Есть угроза продовольственного кризиса?

Сегодня все чаще говорят о продовольственном кризисе, вызванном войной в Украине и связанном со сбоями в цепи поставок. В мировом масштабе неравномерное распределение продовольствия, по словам Симонайтите, уже считается проблемой.

"Сбой в экспорте зерновых из Украины больше всего влияет на страны Африки и Азии – они очень зависимы от украинского зерна. Однако благодаря усилиям Евросоюза уже созданы специальные коридоры – только в августе Украина экспортировала через них больше 3 млн. тонн зерна", – заметила Симонайтите.

ЕС прилагает максимальные усилия для поощрения экологического ведения сельского хозяйства, однако, как заметила Симонайтите, многие сегодня считают единственным выходом из кризиса использование пестицидов. Однако специалист надеется, что удастся достигнуть компромисса.

"Еврокомиссия в июне представила предложение по регламенту использования продуктов для защиты растений. Это амбициозное предложение, но его осуществление на практике будет сложным. Это может непропорционально сказаться на конкурентоспособности сельского хозяйства некоторых стран, включая Литву. Переговоры по регламенту еще только начались, сейчас будут искать компромиссы", – сказала Симонайтите.

Цель – более благоприятная для человека и окружения система

Для снижения количества пестицидов, по словам Симонайтите, важно применять интегрированные принципы контроля над вредными организмами. В них акцентируется выращивание здоровых растений с минимальным вмешательством в экосистемы и поощрением механизмов контроля над вредными организмами, которые приносили бы меньше вреда людям и окружающей среде.

"Первенство было бы за нехимическими средствами защиты. Химические продукты защиты должны использоваться только в крайнем случае: когда другие эффективные и экономически подходящие альтернативы не уничтожают вредные организмы. Для этого создан информационный инструмент, который следит и прогнозирует распространение болезней и вредителей", – сказала Симонайтите.

Основное решение, по словам специалиста, - это поощрение практики устойчивого ведения сельского хозяйства. Это позволило бы уменьшить использование удобрений и пестицидов, восстановило бы здоровье почвы, поддержало бы биологическое разнообразие. Самое главное – смягчило бы глобальное потепление и повысило бы устойчивость урожая к вызванным им переменам.

"Сегодня мы очень много говорим о безопасности обеспечения себя пищей – устойчивая трансформация сельского хозяйства позволит обеспечить это не только сегодня, но и в долгосрочном периоде. Технологии, требующие меньше расходов и сбалансированное управление ресурсами создадут более устойчивые и здоровые системы питания для людей и для окружающей среды", – сказала Симонайтите.