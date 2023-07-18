Профессор раскритиковала идею города будущего: надо говорить не о строительстве новых, а о трансформации старых городов

Не менее важна и роль новых построек в городах в контексте глобального потепления. В мире есть 50 систем сертифицирования зданий, в их числе популярность набирают зеленые и устойчивые города

"Урбанизация может представлять угрозу качеству жизни, но города могут стать "испытательными площадками", которые нужны для принятия новых решений. Городам придется приспосабливаться к изменению климатических условий, меняться так, чтобы они отвечали понятию гармоничных городов – были компактными, зелеными и приносили пользу", – сказала профессор.

По подсчетам Департамента социальных и экономических вопросов ООН , число жителей городов в 2050 г. в мировом масштабе составит 68%. Поэтому, по словам профессора Шедуйките, реформа системы общественного транспорта, хорошая инфраструктура для велосипедистов и пешеходов, создание зеленых зон и просвещение горожан - вот основные задачи все городов в мире, включая Литву , для обуздания вызовов, связанных с глобальным потеплением.

"Приходящие в Литву компании зарубежного капитала приносят свои стандарты деятельности. Поэтому они перед тем как арендовать офис, интересуются стандартами качества зданий. Конкурентное превосходство будет у тех бизнес-центров, которые внедряют "зеленые" системы; такие здания на рынке дороже, но и превосходят своих конкурентов. Большая их часть находится в Вильнюсе и Каунасе , далее идут Клайпеда , Паневежис , Шяуляй ", – сказала Шедуйките.

В Литве по системам BREEAM и LEED чаще сертифицируют бизнес-центры и здания коммерческого назначения, но появляются и жилые дома, которые оценивают по этим стандартам.

"Самые популярные системы сертифицирования сейчас - BREEAM и LEED , они оценивают влияние зданий на окружение за все время существования. Еще на стадии проектирования выбирают, по какой системе сертифицируют здание и ставят задачу достижения определенного класса. Вышеупомянутые системы признаны в международном масштабе, они означают, что здание устойчивое, расходует меньше ресусов, выделяет меньше CO2 , будет эффективнее в энергетическом плане, будет использовать устойчивые материалы, будет полезнее и комфортнее для людей, будет экономить воду, устойчиво утилизировать отходы и т.д.", – сказала профессор.

По данным ЕК, сектор зданий расходует около 40% всей теплоэнергии и выбрасывает в атмосферу 36% всей эмиссии CO2 в ЕС. Поэтому, по словам профессора, модернизация помогает в борьбе с глобальным потеплением.

Модернизированные здания будут расходовать меньше энергии, будут лучше защищать людей от жары и холода, помогут избежать энергетических кризисов. Модернизировать надо не только жилые дома, но и общественные здания. Еврокомиссия предлагает странам-членам ежегодно модернизировать 3% общей площади зданий общественного значения", – сказала профессор.

"Каково состояние здания? Представляет ли оно угрозу для людей? Если технические возможности позволяют, чаще всего лучше с точки зрения устойчивости модернизировать старое здание, чем строить новое. Об этом говорит "зеленый" курс ЕС, поощряющий модернизацию – ЕС планирует выделить 72,2 млрд. евро на модернизацию зданий, на незагрязняющую природу мобильность.

Однако в Литве есть немало старых многоквартирных домов энергетического класса F. Можно ли представить, что через 20 лет все они будут модернизированы? А, может, их ждет иная судьба? По словам собеседницы, каждое такое здание надо оценивать отдельно.

По ее словам, совершенно реально, что настанет время, когда в городе не останется личных автомобилей.

"Как электромобили, так и водородные автомобили - вот основная альтернатива. Новые технологии, налоговые льготы, рост числа заправок - все это способствует увеличению числа электромобилей на дорогах, а в недалеком будущем на дорогах вырастет число водородных автомобилей", – прогнозирует Шедуйките.

Автомобили с двигателями внутреннего сгорания несомненно значительно загрязняют воздух в городах. Но сейчас есть альтернатива этому транспорту.

"Участвовать в снижении глобального потепления жители могут, если будут модернизировать свои старые многоквартирные дома. Немодернизированные дома негерметичны: через щели в их станах, окнах, крыше, через старые окна "уходит" тепло, это значит, что здание потребляет больше энергии. Если дом обновлен, он выбрасывает в атмосферу меньше CO2, nesпоскольку для его отопления требуется меньше энергии", – сказала профессор.

"Главы городов должны говорить с людьми, представителями компаний и это должно стать устойчивым и сознательным выбором. Как я уже упоминала, развитая инфраструктура общественного транспорта, велодорожек и пешеходных дорожек, побуждает людей выбирать не только личные авто", – сказала собеседница. Профессор сказала, что заметила смену позиции самих жителей нашей страны, они ищут альтернативу транспорту, загрязняющему природу.

"Наблюдается явная трансформация жителей Литвы. Своим поведением, мышлением, выбором мы отличаемся от нас тех, которые жили 20 или 30 лет назад. Люди стали физически активнее, поэтому ездят на работу на велосипедах или ходят пешком.

И это реальность, такие примеры есть в моем окружении. Я и сама иногда так делаю. У меня есть коллеги, которые так поступают, некоторые едут на велосипеде по 20 км", – рассказала профессор.

Не оценивают важность зеленых пространств