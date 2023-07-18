Профессор раскритиковала идею города будущего: надо говорить не о строительстве новых, а о трансформации старых городов

Растущие города – больше возможностей для инноваций
По подсчетам Департамента социальных и экономических вопросов ООН, число жителей городов в 2050 г. в мировом масштабе составит 68%. Поэтому, по словам профессора Шедуйките, реформа системы общественного транспорта, хорошая инфраструктура для велосипедистов и пешеходов, создание зеленых зон и просвещение горожан - вот основные задачи все городов в мире, включая Литву, для обуздания вызовов, связанных с глобальным потеплением.
"Урбанизация может представлять угрозу качеству жизни, но города могут стать "испытательными площадками", которые нужны для принятия новых решений. Городам придется приспосабливаться к изменению климатических условий, меняться так, чтобы они отвечали понятию гармоничных городов – были компактными, зелеными и приносили пользу", – сказала профессор.
Не менее важна и роль новых построек в городах в контексте глобального потепления. В мире есть 50 систем сертифицирования зданий, в их числе популярность набирают зеленые и устойчивые города
"Самые популярные системы сертифицирования сейчас - BREEAM и LEED, они оценивают влияние зданий на окружение за все время существования. Еще на стадии проектирования выбирают, по какой системе сертифицируют здание и ставят задачу достижения определенного класса. Вышеупомянутые системы признаны в международном масштабе, они означают, что здание устойчивое, расходует меньше ресусов, выделяет меньше CO2, будет эффективнее в энергетическом плане, будет использовать устойчивые материалы, будет полезнее и комфортнее для людей, будет экономить воду, устойчиво утилизировать отходы и т.д.", – сказала профессор.
В Литве по системам BREEAM и LEED чаще сертифицируют бизнес-центры и здания коммерческого назначения, но появляются и жилые дома, которые оценивают по этим стандартам.
"Приходящие в Литву компании зарубежного капитала приносят свои стандарты деятельности. Поэтому они перед тем как арендовать офис, интересуются стандартами качества зданий. Конкурентное превосходство будет у тех бизнес-центров, которые внедряют "зеленые" системы; такие здания на рынке дороже, но и превосходят своих конкурентов. Большая их часть находится в Вильнюсе и Каунасе, далее идут Клайпеда, Паневежис, Шяуляй", – сказала Шедуйките.
Поощряют модернизацию зданий
Однако в Литве есть немало старых многоквартирных домов энергетического класса F. Можно ли представить, что через 20 лет все они будут модернизированы? А, может, их ждет иная судьба? По словам собеседницы, каждое такое здание надо оценивать отдельно.
"Каково состояние здания? Представляет ли оно угрозу для людей? Если технические возможности позволяют, чаще всего лучше с точки зрения устойчивости модернизировать старое здание, чем строить новое. Об этом говорит "зеленый" курс ЕС, поощряющий модернизацию – ЕС планирует выделить 72,2 млрд. евро на модернизацию зданий, на незагрязняющую природу мобильность.
Модернизированные здания будут расходовать меньше энергии, будут лучше защищать людей от жары и холода, помогут избежать энергетических кризисов. Модернизировать надо не только жилые дома, но и общественные здания. Еврокомиссия предлагает странам-членам ежегодно модернизировать 3% общей площади зданий общественного значения", – сказала профессор.
По данным ЕК, сектор зданий расходует около 40% всей теплоэнергии и выбрасывает в атмосферу 36% всей эмиссии CO2 в ЕС. Поэтому, по словам профессора, модернизация помогает в борьбе с глобальным потеплением.
"Участвовать в снижении глобального потепления жители могут, если будут модернизировать свои старые многоквартирные дома. Немодернизированные дома негерметичны: через щели в их станах, окнах, крыше, через старые окна "уходит" тепло, это значит, что здание потребляет больше энергии. Если дом обновлен, он выбрасывает в атмосферу меньше CO2, nesпоскольку для его отопления требуется меньше энергии", – сказала профессор.
Альтернатива загрязняющему природу транспорту
Автомобили с двигателями внутреннего сгорания несомненно значительно загрязняют воздух в городах. Но сейчас есть альтернатива этому транспорту.
"Как электромобили, так и водородные автомобили - вот основная альтернатива. Новые технологии, налоговые льготы, рост числа заправок - все это способствует увеличению числа электромобилей на дорогах, а в недалеком будущем на дорогах вырастет число водородных автомобилей", – прогнозирует Шедуйките.
По ее словам, совершенно реально, что настанет время, когда в городе не останется личных автомобилей.
"Главы городов должны говорить с людьми, представителями компаний и это должно стать устойчивым и сознательным выбором. Как я уже упоминала, развитая инфраструктура общественного транспорта, велодорожек и пешеходных дорожек, побуждает людей выбирать не только личные авто", – сказала собеседница. Профессор сказала, что заметила смену позиции самих жителей нашей страны, они ищут альтернативу транспорту, загрязняющему природу.
"Наблюдается явная трансформация жителей Литвы. Своим поведением, мышлением, выбором мы отличаемся от нас тех, которые жили 20 или 30 лет назад. Люди стали физически активнее, поэтому ездят на работу на велосипедах или ходят пешком.
И это реальность, такие примеры есть в моем окружении. Я и сама иногда так делаю. У меня есть коллеги, которые так поступают, некоторые едут на велосипеде по 20 км", – рассказала профессор.
Не оценивают важность зеленых пространств
Мало строить "зеленые" здания и использовать незагрязняющие автомобили, важны и зеленые пространства. По словам Шейдуките, не только важно сохранить как можно больше зеленых пространств, но и увеличивать их число в городе.
"Я думаю, что слишком мало говорят о том, как важны зеленые пространства для хорошего физического и психологического самочувствия людей. Пребывание в таких местах повышает физическую активность, социализацию, снижает стресс, улучшает общее качество жизни.
Посмотрите, какие положительные эмоции литовская природа вызывает у приезжих из Южной Европы, Азии! Одна моя коллега из Греции удивлялась, сколько в Каунасе зеленых территорий и парков. Надо уметь видеть хорошие вещи, которые есть в нашей стране", – сказала профессор.
По ее словам, что касается важности зеленых территорий, надо упомянуть важный для Литвы эффект "острова зноя", из-за обилия зданий, человеческой деятельности и неактивного перемещения воздушных масс в городе бывает жарче, чем за городом.
"Один из способов решения этой проблемы – повышение зеленых зон и числа водоемов. Сохраняя парки и увеличивая площади зеленых зон, мы "закрываем" CO2 и способствуем улучшению качества воздуха. Благодаря расширению зеленых зон, мы снижаем, эффект "островов зноя", способствуем сохранению биологического разнообразия и улучшению здоровья людей", – сказала собеседница.
У амбициозного проекта есть недостатки
Инициативы городов будущего есть во всем мире. Одни страны думают, как трансформировать имеющиеся города, а другие планируют строить новые города. В Саудовской Аравии строят город The Line, который должен стать нейтральным в плане выброса CO2, в нем не будет улиц и автомобилей. И хотя это, по словам Шедуйките, уникальный проект, он не совершенен.
"Проект The Line - очень амбициозный, там планируют новые технологии, инновации, приглашают лучших архитекторов мира. В инженерном и технологическом плане - это уникальный проект , но его критикуют. Некоторые известные архитекторы остановили свое участие в проекте из-за нарушений прав человека и природоохранных аспектов. Вы только подумайте, сколько ресурсов, новы материалов потребуется для строительства такого города", – сказала профессор.
По ее словам, более рациональный выход – сохранить для будущих поколений более чистые и зеленые существующие города, города, у которых есть история, а не предлагать людям жизнь среди четырех инновационных стен.
"Я бы больше хотела жить не в новом городе, а в таком, где с помощью новых технологий и инноваций решают вопросы загрязнения транспортом и промышленностью, уменьшают количество отходов, сохраняют и увеличивают зеленые зоны, создают гармонию между наследием и новыми зданиями, обеспечивают психологическое и физическое благосостояние людей", – сказала Шедуйките.
Информация подготовлена при сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды, Агентством по управлениями проектами и финансируется на средства Европейского фонда регионального развития.