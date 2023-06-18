Согласно новейшей статистике, ежегодно люди выбрасывают 30% всей выращенной и произведенной еды, это 2,5 млн. тонн. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, этого количества хватило бы, чтобы накормить 2 млрд. человек. В мире есть бедные страны, поэтому такие данные шокируют. Однако нерациональное потребление - не единственная проблема.

Выбрасывая еду, мы напрасно тратим дорогие ресурсы

Для того чтобы вырастить, произвести, складировать, транспортировать, упаковать и продать выбрасываемые потом продукты, требуются не только человеческие ресурсы, но и природные, такие как воздух, вода, энергия, почва, полезные ископаемые. В некоторых регионах определенная часть этих ресурсов очень ограничена или трудно доступна. Выбрасывая еду, мы расходуем то, что можно было использовать рациональнее.

Если взглянуть на этот процесс рациональнее, мы увидели бы проблему не только на этапе выращивания и производства еды, но и на этапе ее попадания на свалку. По словам ученых, такое количество выбрасываемой и гниющей еды выделяет около 3 млрд. тонн газов, вызывающих парниковый эффект, вызывающих эффект глобального потепления.

Когда у вас много еды или вы едете в поездку, отдайте продукты через Olio

Несмотря на масштаб проблемы, мы уже видим положительные перемены. Инициативные жители и бизнес понемногу сами меняют свои привычки, ищут новые и привлекательные способы помощи другим в решении этой проблемы. Один из вдохновляющих примеров – приложение Olio, которым пользуется больше 7 млн. человек во всем мире, растет и число пользователей в Литве. Эта платформа была создана обычным человеком, который столкнулся с проблемой и нашел способ ее решения, который пришелся по душе миллионам людей во всем мире.

Основатель приложения Olio не хотела выбрасывать хорошие продукты, поэтому решила предложить их соседям. Она поняла, что это правильный, но непростой шаг, поэтому она пригласила соседей принять участие в обсуждении вопроса в частной группе в мессенджере. Там она предложила им идею обмена продуктами. Ее идея стала пользоваться популярностью, поэтому женщина решила создать платформу обмена, к которой могут присоединиться все желающие.

По словам посла Olio в Литве Моники Йовараускайте, чаще всего с помощью этой платформы люди делятся скоропортящимися продуктами или такими, которых у них слишком много. Это особенно популярно летом, когда на огородах и в садах поспевает урожай.

"Иногда бабушки дают с собой невероятное количество овощей, мы сами не способных их съесть, а выбросить жалко. Это приложение - отличное решение, если ты случайно покупаешь не то или должен уехать и тебе надо освободить холодильник", – сказала Йовараускайте.

Блюда из ресторанов можно купить по себестоимости на TooGoodToGo

Проблема выбрасываемой еды актуальна не только для жителей, но и для ресторанов и кафе. Несмотря на то, что у большинства их владельцев есть разные способы подсчета возможного потока клиентов, все равно накаливается большое количество лишней еды.

Тут полезное решение предложила платформа TooGoodToGo, объединяющая бары, кафе и рестораны, а также некоторые магазины.

Владельцы заведений общепита через эту платформу реализуют по себестоимости блюда или продукты. В этой ситуации в выигрыше и покупатель – ему не придется самому готовить, он может дешевле купить любимое блюдо и способствовать уменьшению разбазаривания продуктов в регионе.

Если измените отношение, качественные продукты можете дешевле купить и в магазине

Скидки на готовые продукты или продукты, срок годности на которые истекают, предоставляют и литовские торговые сети. Однако такие товары замечают и покупают чаще всего люди с небольшим достатком. В нашем обществе сниженная цена на товары, если она не связана с акцией, все еще ассоциируется с низким качеством и риском. Этот стереотип сохранился с тех времен, когда так избавлялись от непригодных продуктов.

Сегодня крупные торговые сети дорожат своей репутацией и, конкурируя, стараются предлагать покупателям только то, что есть лучшее. Как и платформы, так и торговые сети, не выбрасывая, а продавая продукты по себестоимости, дают клиентам альтернативу и способствуют тому, что меньше продуктов оказывается на свалке.

Эта инициатива, наверное, очевиднее для покупателей, чем другие. При решении проблемы выбрасывания продуктов, занимаются проблемой воспитания потребителей, анализом их поведения, привычек, а также повышают эффективность процесса поставок и складирования заказанных товаров. Все эти процессы помогают точнее формировать ассортимент, отвечающий потребностям покупателей и уменьшать количество отходов.

Значит, торговые центры активно участвуют в решении проблем, связанных с охраной окружающей среды, превенции выброса продуктов и т.д. Они стараются информировать и просвещать покупателей.

Уменьшить количество выбрасываемых продуктов можно и, изменив свои привычки

Даже если в Литве до сих пор некоторые инициативы недоступны, каждый из нас может участвовать в снижении количества выбрасываемых продуктов.

"Старайтесь не ходить в магазин, если вы хотите есть – так вы избежите импульсивных покупок. Планируйте походы в магазин заранее, делайте покупки на более длительный срок.

Обдумайте меню на каждый день, проверьте, какие продукты у вас есть дома, в магазине покупайте только то, чего у вас нет (ведите учет). Если какого-то продукта у вас нет, проявите смекалку и замените его другим", – советует Йовараускайте.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды, Агентством по управлениями проектами и финансируется на средства Европейского фонда регионального развития.