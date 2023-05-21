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"Длящаяся больше года война в Украине – не только огромная трагедия для людей, но и значительный ущерб, наносимый природе", – утверждает представитель Факультета химических технологий Каунасского технического университета Виолета Каунялене. Во время военных действий не только бомбят города, но и загрязняют воздух, почву, водоемы, все это приводит к экологической катастрофе.
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
© Scanpix

Опасность взрывов

По словам Каунялене, перед тем как начать говорить о загрязнениях, которые выделяются на поле боя, важно упомянуть, что любой военный конфликт загрязняет природу еще до своего начала.

"Производство военной техники и снарядов, их транспортировку и вся логистика выделяет газ, вызывающий парниковый эффект, увеличивает уровень загрязнения и ускоряет процесс глобального потепления", – сказала специалист.

Когда начинается война, загрязнения попадают в окружающую среду в основном во время взрывов.

"Во взрывчатке содержатся разные органические азотистые соединения, во взрывателях - свинец, другие тяжелые металлы, которые являются канцерогенными веществами. Некоторые вещества гемотоксичны – они разрушают эритроциты, останавливают свертываемость крови, отрицательно воздействуют на внутренние органы", – сказала Каунялене.

"Надо понимать, что все, что попадает на землю, неизбежно проникает в воду. Удалось выяснить, что эти соединения наносят вред не только растениям и животным на суше и в воде, но и физиологии людей, могут вызвать онкозаболевания, эндокринные болезни, сбои в системе репродукции", – заметила она.

Пожары

Вызванные взрывами пожары, по словам Каунялене, тоже вызывают загрязнения. Кроме того, во время горения в воздух попадает углекислый газ, вызывающий парниковый эффект.

"Во время неконтролируемого пожара в окружающую среду выделяется большое количество продуктов неполного сгорания - диоксинов, полициклические ароматические углеводороды, полихлорированные дифенилы, те же тяжелые металлы, которые могут вызвать рак", – рассказала специалист.

"При уничтожении военной техники в окружающую среду неизбежно попадают и нефтепродукты: горючее, масла и др. Во время боев военная техника тонет и в водоемах. В современной технике много электроники, компоненты которой попадают в окружающую среду, оттуда в почву и загрязняют воду", – прибавила она.

Можно ли чувствовать себя в безопасности

700 км – столько разделяет Литву и Украину. На вопрос, насколько мы защищены от загрязнений, которые появляются во время боев, Каунялене сказала, что расстояние для таких загрязнений не имеет особенного значения.

Литве иногда фиксируют даже пыль из Сахары, которая находится в 3000 км. Поэтому мы не можем чувствовать себя в безопасности и надеяться, что загрязнения до нас не дойдут. Я еще не видела данных исследований влияния войны в Украине на качество нашего воздуха и окружения, однако загрязнения на самом деле преодолевают большие расстояния", – сказала специалист.

Несомненно, больше всего опасности представляют шесть АЭС, находящихся на территории Украины. В случае аварии на них Европу ждет катастрофа.

"Мы все прекрасно знаем, какой большой экологический ущерб нанесла авария на Чернобыльской АЭС. Но, к примеру, Запорожская АЭС еще больше, чем Чернобыльская, поэтому в случае несчастья последствия будут катастрофическими, их даже сложно представить", – заметила специалист.

Долгосрочные последствия войны

Трудно прогнозировать, когда завершится война в Украине, но ее последствия для природы будут давать о себе знать очень долго.

"Последствия войны очевидны уже сейчас – загрязнены большие сельскохозяйственные территории, водоемы, населенные пункты. Некоторые органические вещества, к примеру, нефтепродукты, под воздействием микробиологических процессов через какое-то время очистятся сами, но тяжелые металлы останутся в земле. Не надо забывать и о том, что массово уничтожается инфраструктура в Украине, целые города превращаются в свалки. Жить в таких местах опасно, поэтому все отходы надо собрать и переработать", – заметила Каунялене.

По ее словам, не надо забывать и о биологическом разнообразии.

"Крупные животные покидают территории военных действий, непонятно, когда они вернутся, и когда восстановится биоразнообразие", – сказала специалист.

Пока военные действия продолжаются, трудно подсчитать нанесенный ущерб и говорить о средствах обуздания загрязнений, по словам Каунялене, ясно одно – Украине потребуется помощь в устранении последствий загрязнения.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды, Агентством по управлениями проектами и финансируется на средства Европейского фонда регионального развития.

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