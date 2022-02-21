Посчитайте, и вы удивитесь, сколько нужных вещей выбрасываете в контейнер

"В публичном пространстве все чаще говорят об экологии и устойчивости, сознательность людей повышается. Исследования общественного мнения показывают, что литовцы не только понимают эти вызовы, но и готовы менять свой образ жизни, способствовать снижению парникового эффекта", – сказала заместитель директора Института зеленой политики (Žaliosios politikos institutas) Ева Будрайте. Для этого не нужны никакие инвестиции, серьезные изменения или какие-то особые усилия, достаточно сознательности и желания осуществлять принципы экономики замкнутого цикла.

В отличие от линейной экономики ("бери – производи – выбрасывай"), экономика замкнутого цикла направлена на снижение количества отходов и использования ресурсов, поощряет использовать те же вещи как можно дольше: испорченные - чинить, не функционирующие - перерабатывать. В экономике замкнутого цикла появляются новые формы бизнеса - аренда вещей, одалживание их друг другу.

Жители складируют ненужные вещи дома

Если каждый из нас переберет все вещи у себя дома, особенно те, которые давно не использовались или вспомнит - от каких вещей избавился, несмотря на то, что ими еще можно было пользоваться, то нас бы из количество удивило.

Во время исследования, инициированного Ассоциацией распространителей электроники (Elektronikos platintojų asociacijа (EPA), выяснилось, что почти половина респондентов слишком мало пользовалась приборами, приобретенными в 2018–2020 гг, эти вещи просто занимали место в домах. Это исследование отражает наши привычки, противоречащие принципу экономики замкнутого цикла – мы делаем покупки импульсивно и выбираем менее выгодный в экономическом плане, но простой путь.

Согласно данный этого исследования, 38% респондентов хранили небольшие испорченные электроприборы дома. Это самое нерациональное решение. Если чинить и продолжать использовать ее, мы не только будем способствовать развитию политики устойчивости, но и сэкономим - не придется покупать новую вещь. Если прибор нельзя починить, отдав его на переработку, мы уменьшим использование ограниченных ресурсов, которые нужны для производства таких приборов. Еще одно решение - подарить, пусть даже неисправный прибор, обменять его или продать тому человеку, кому он нужен.

Чтобы проще осознать последствия безответственного потребления и нерационального использования вещей, лучше всего опираться на соответствующие исследования и официальные данные. По словам Будрайте, при производстве мобильных телефонов, которые мы регулярно меняем на более новые, используют даже благородные металлы - золото, серебро, платину. Если переработать миллион мобильных телефонов можно получить 15 т меди, почти 350 кг серебра, 34 кг золота и 15 кг паладия.

В Германии провели исследование, которое показало, что если бы жители этой страны использовали телевизоры не меньше 13 лет (а это недавно считалось нормой), то ежегодно эмиссия СО2 сокращалась бы на два миллиона. Это огромное загрязнение - больше чем за месяц выделяет весь автопарк в Литве.

Правила диктует поведение потребителей

Вопрос рационального потребления особенно актуален и на рынке текстильной промышленности. В основе нынешней системы производства одежды лежит линейная экономика, поэтому текстильная индустрия занимает второе место в числе самых загрязняющих природу промышленных отраслей.

Основным сырьем текстильной промышленности является хлопок. Чтобы его вырастить, используют 25% всех химических веществ, применяемых в промышленности: пестицидов и инсектицидов, которые наносят огромный вред как природе, так и человеку. Последствия – выброс газов, которые обуславливают парниковый эффект, в этой промышленности превышает количество газов, которые выделяют все самолеты и суда в мире. Надо не забывать, что 20% загрязнения промышленных вод в мире фиксируется во время покраски и обработки текстильных изделий. При промывании полиэстера, нейлона, акрила и других текстильных изделий на основе пластика, ежегодно в океаны вымывают около 500 000 т микроволокон пластика.

Если мы не стараемся продлить жизнь вещи, то повышаем спрос, чем больше производство, тем больше ущерб наносимый природе, нерационально используют ограниченные и невозобновляющиеся ресурсы. Это мы можем изменить путем сортировки, продления "жизни" вещей, снижения потребления.

Это не значит, что мы должны отказаться от новых вещей. Главное - выбирать как можно более качественную вещь, которую вы будете долго носить, и подумать - действительно ли она вам нужна. Не спешите выбрасывать надоевшую, неподходящую по размеру или одежду с небольшими дефектами. Ее можно оригинально украсить, перешить или починить, и она будет выглядеть, как новая.

Ненужные текстильные изделия сортируйте и получайте за счет этого выгоду сами или порадуйте других. Их можно отдать на переработку или если они в хорошем состоянии - отдать нуждающимся через благотворительные организации, продать. Сейчас популярностью пользуются платформы, на которые продают подержанную одежду в хорошем состоянии.

Проект инициирован Министерством охраны окружающей среды и финансируется на средства Европейского фонда регионального развития.