Немного о посуде: какие кастрюли и сковородки могут вызвать риск развития опасных болезней

Популярность тефлона была обусловлена не только хорошей рекламой, но и реальными достоинствами посуды этого типа. Ее можно использовать и на плите и в духовке.

Однако мир узнал о тефлоне только в шестидесятые годы, когда в продаже появилась антипригарная посуда, созданная французским инженером Марком Грегуаром.

Ситуация изменилась в 1945 году, когда компания, разработавшая политетрафторэтилен, начала сотрудничать с General Motors и появились более широкие возможности его использования.

Тефлон был создан в 1938 году в результате длительных научных исследований, целью которых было найти материалы устойчивые к теплу и холоду. Такое вещество, которое тогда назвали политетрафторэтилен, или фторопласт (PTFE), разработал американский химик Рой Планкетт со своей командой. Ученые сразу же объявили его сенсацией, но считали малоперспективным, потому что его производство было сложным и дорогим.

Универсальное вещество, которое используют не только для приготовления пищи, но и в сфере строительства

К тефлоновой поверхности еда не прилипает, поэтому ее не надо постоянно помешивать, не надо и регулировать температуру. Не менее важно и то, что за посудой легко ухаживать – в ней ничего не пригорает, поэтому мыть ее просто. Еще одно достоинство - посуда дольше служит.

Тефлоновая посуда долго была очень популярна, однако потом появились исследования, показавшие, что такая посуда отрицательно воздействует на людей и наносит вред природе.

При разложении тефлона выделяются смертельные для птиц и опасные для людей пары

Первые масштабные исследования в связи с воздействием тефлона на здоровье людей появились в девяностые в США. В 1999 г. исследование показало, что при приготовлении пищи при температуре выше 360°C, содержащееся в посуде опасное химическое вещество PFOA (перфтороктановая кислота) вместе с пищей или вдыхаемыми парами попадает в организм человека. PFOA вызывает рак. Это вещество обнаружили в крови у 98% участников исследования.