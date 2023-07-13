Немного о посуде: какие кастрюли и сковородки могут вызвать риск развития опасных болезней

Универсальное вещество, которое используют не только для приготовления пищи, но и в сфере строительства
Тефлон был создан в 1938 году в результате длительных научных исследований, целью которых было найти материалы устойчивые к теплу и холоду. Такое вещество, которое тогда назвали политетрафторэтилен, или фторопласт (PTFE), разработал американский химик Рой Планкетт со своей командой. Ученые сразу же объявили его сенсацией, но считали малоперспективным, потому что его производство было сложным и дорогим.
Ситуация изменилась в 1945 году, когда компания, разработавшая политетрафторэтилен, начала сотрудничать с General Motors и появились более широкие возможности его использования.
Однако мир узнал о тефлоне только в шестидесятые годы, когда в продаже появилась антипригарная посуда, созданная французским инженером Марком Грегуаром.
Сорок лет тефлон был вне конкуренции
Популярность тефлона была обусловлена не только хорошей рекламой, но и реальными достоинствами посуды этого типа. Ее можно использовать и на плите и в духовке.
К тефлоновой поверхности еда не прилипает, поэтому ее не надо постоянно помешивать, не надо и регулировать температуру. Не менее важно и то, что за посудой легко ухаживать – в ней ничего не пригорает, поэтому мыть ее просто. Еще одно достоинство - посуда дольше служит.
Тефлоновая посуда долго была очень популярна, однако потом появились исследования, показавшие, что такая посуда отрицательно воздействует на людей и наносит вред природе.
При разложении тефлона выделяются смертельные для птиц и опасные для людей пары
Первые масштабные исследования в связи с воздействием тефлона на здоровье людей появились в девяностые в США. В 1999 г. исследование показало, что при приготовлении пищи при температуре выше 360°C, содержащееся в посуде опасное химическое вещество PFOA (перфтороктановая кислота) вместе с пищей или вдыхаемыми парами попадает в организм человека. PFOA вызывает рак. Это вещество обнаружили в крови у 98% участников исследования.
Исследователи предупреждают – сковородки быстро нагреваются до такой температуры, при которой тефлон начинает разрушаться. В 2001 г. в журнале Nature группа канадских исследователей опубликовала результаты исследования, в котором описала, как при температуре 360°C распадается тефлон. После этих результатов Агентство по охране окружающей среды США (EPA) распорядилось до 2015 г. заменить PFOA в посуде альтернативными безопасными для здоровья людей веществами. Позже регулировать использование PFOA стали и в мировом масштабе. В 2019 г. в соответствии с международной Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях было решено запретить использование PFOA, ее соли и связанные с PFOA соединения - как производство их, так и использование (с некоторыми исключениями для важных нужд).
В ЕС и Литве Стокгольмская конвенция действует по регламенту ЕС 2019/1021 о стойких органических загрязнителях.
PFOA может содержаться в посуде, но в очень небольшом допустимом количестве. Стокгольмская конвенция и регламент ЕС побуждают использование альтернативных веществ, более безопасных.
Сам по себе тефлон для здоровья людей не представляет опасности, опасность появляется при высокой температуре или неправильном использовании. При температуре 300°C и выше тефлон начинает разрушаться и выделять опасные для здоровья испарения. Если такие пары человек вдохнет несколько раз, никакого большого вреда не будет, но если регулярно вдыхать ядовитые испарения, то последствия будут серьезными – отравление (симптомы появляются внезапно, потом пропадают, долгосрочных последствий не будет) или же повышается риск развития онкозаболеваний и хронических болезней.
В ходе многолетних исследований выяснили и еще один факт: даже небольшое количество этих испарений смертельно для птиц.
Представитель Государственной продовольственно-ветеринарной службы Скирманте Амбразене отмечает, что безопасность зависит от состояния посуды:
"Тефлоновая посуда безопасна, если ее используют по инструкции – если ее не царапают металлическими приборами, которые могут повредить покрытие, не нагревают больше, чем положено, моют, как того требует производитель. Если поверхность сковороды повреждена, растет вероятность попадания химических веществ в организм не только в результате испарения, но и с фрагментами тефлонового покрытия. Чем старше посуда, тем она опаснее".
Снизить риск можно разными способами
"Нет надежных и признанных научных исследований, доказывающих, что неповрежденная тефлоновая посуда при правильном использовании может представлять опасность. поэтому официально утверждают, что такие изделия безопасны, их не запрещено продавать в ЕС", – сказала Амбразайте.
Однако из вышесказанного уже сейчас можно сделать вывод, что со временем человечество заменит тефлоновую посуду менее вредными альтернативами – из керамики, чугуна или нержавеющей стали. Тем людям, которые не хотят ничего менять, специалисты советуют руководствоваться следующими правилами, которые помогут снизить риск.
Чтобы не было опасных испарений, не надо чрезмерно нагревать такую посуду, чтобы тефлон не начал разрушаться. В домашних условиях вряд ли возможно нагреть посуду до 360°C, но в 2017 г. в издании Environmental Science and Pollution Research была опубликована статья, в которой говорилось, что тефлоновая сковородка, которую на 8 минут оставляют на горячей плите, может нагреться до 399°C.
Итак, если вы сохранили упаковку от сковороды или инструкцию, убедитесь в том, что в ее составе нет PFOA.
Если вы поцарапали тефлоновую посуду, замените ее новой.
Информация подготовлена при сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды, Агентством по управлениями проектами и финансируется на средства Европейского фонда регионального развития.