Не только модно, но и выгодно: одежда и обувь штучной отделки

В шкафу у каждого из нас есть вещи, обувь, аксессуары, которые мы не носим, но и не выбрасываем. Одни нам просто надоели, у других есть какие-то недостатки, а какие-то лежат вообще неношенные. Практика показывает, что вещи, которые мы не носили год, так и пылятся в шкафах.

Специалисты и стилисты советуют начать с ревизии одежды. После такой сортировки вы увидите, что вам нужно, а от чего вы можете отказаться. Ту одежду, которая вам не нравится или мала, отдайте или продайте, а любимую, которую не носите из-за каких-то недостатков, отложите в сторону. Такие вещи без особых усилий могут вернуться в ваш шкаф как новые произведения искусства.

Обувь можно не только сдать в ремонт, но и переделать

"В 2017 г. мы заметили, что возвращается тенденция обновления галантереи. Тогда мы открыли блог об обуви, опубликовали несколько статей о ее обновлении, у нас спрашивали, можем ли мы так сделать.

Тогда и зародилась наша деятельность, а в 2018 г. мы открыли студию реставрации обуви и одежды", – сказал глава студии Лаймис Ломоносовас.

Люди не выбрасывают, а реставрируют обувь по разным причинам. Если дефекты небольшие, это просто рациональное решение – привести вещь в порядок дешевле, чем купить новую. Капитальная реставрация актуальна, когда обувь дорогая или ничего подобного нет в продаже. По словам Ломоносоваса, реставрируют люди и недорогую, но любимую обувь.

Эта услуга перестала быть нишевой, она актуальна большой части общества. Сейчас расширяются и небольшие обувные мастерские, крупные же предлагают новые услуги.

Оригинальные вещи в магазинах не ищут, а создают сами

Те же тенденции обновления касаются и одежды, только возможностей в этой сфере больше.

"Если у тебя есть желание и навыки, то нетрудно оригинально обновить одежду и самостоятельно, а идеи можно найти в социальных сетях, на Youtube", – сказал известный блогер Андрюс Талжунас.

Стилизация и обновление одежды особенно популярны среди молодежи. Одни обновляют свою надоевшую одежду, другие покупают что-то интересное в секонд-хендах и стилизуют. Такое решение не всегда связано с экономией.

По словам Талжунаса, во-первых, это способ самовыражения: "Я сам иногда захожу в магазины подержанной одежды, поскольку там можно найти качественную и оригинальную одежду. Если что-то ценное удается найти по хорошей цене - это плюс".

Ломоносовас заметил, что стилизацией одежды занимаются люди, которые хотят чем-то выделиться: "Мы предлагаем услугу нанесения рисунков на кожу и обувь. Она пользуется спросом у людей с большим достатком, которые ищут что-то оригинальное. Но часто просто заказывают подарок близкому человеку; обычно клиент фиксирует определенные акценты жизни".

Растет сознательность, качество ценится выше

Оба собеседника заметили, что меняется отношение людей, растет сознательность. Раньше люди хотели иметь всего много, а сейчас качество становится важнее. Даже если вещь неновая, но качественная, если подойти творчески, она может выглядеть лучше новой – станет уникальной.

Ломоносовас сказал, что качество вещи важно при реставрации: "При использовании тех же средств, результат бывает лучше, когда обновляем вещи из качественных материалов".

Информация подготовлена при сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды, Агентством по управлениями проектами и финансируется на средства Европейского фонда регионального развития.