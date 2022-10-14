В контейнеры для остатков пищи – все, что осталось после приготовления ужина

По данным отдела превенции Департамента управления программами ЕС и отдела охраны природы Департамента управления национальными программами, сейчас в Литве эксплуатируют 817 контейнеров для продуктов и "зеленых" отходов, в будущем их появится еще больше.

Алитусский регион – первый в Литве, где жители в обязательном порядке сортируют остатки продуктов с 2018 года. Опыт Центра по утилизации отходов Алитусского региона показал, что жители индивидуальных домов лучше сортируют такие отходы, чем жители многоквартирных домов, жителей все еще надо учить правильной сортировке.

"Мы заметили, что те жители, которые начали сортировать мусор, не перестают это делать, но, чтобы они начали сортировать, нужно обучать, контролировать, объяснять, что в такие контейнеры выбрасывать надо не только то, что не доели, но и все отходы из кухни – и бумажные полотенца, и салфетки бумажные, бумагу, если она выпачкана жиром, заварку, кофейную гущу, комнатные растения и, конечно, остатки еды", – рассказала представитель Центра по утилизации отходов Алитусского региона Алдона Янкаускене.

В первую очередь контейнерами обеспечили жителей частных домов

Перед тем как запустить новую программу по сбору таких отходов в 2018 году, Центр по утилизации отходов Алитусского региона раздал жителям комплекты для сортировки: уличные контейнеры (120 л), специальные ведра для сбора отходов на кухне и емкость для использованного подсолнечного масла и жира.

В первую очередь такие комплекты выдали жителям индивидуальных домов, через год такие контейнеры стали оборудовать около многоквартирных домов.

"Сегодня такие отходы собирают в семи муниципалитетах, в которых за сбор отходов отвечает Центр по утилизации отходов Алитусского региона. Жителям частных домов раздали около 10 000 контейнеров для пищевых отходов. И это не все – уже купили и в ближайшее время раздадут 1500 таких контейнеров. На площадках около многоквартирных домов установлено 300 контейнеров для сбора пищевых отходов", – рассказала Янкаускене.

В прошлом году, по ее словам, в регионе было собрано 2587 т пищевых отходов – больше чем на 1000 т больше, чем в 2020 г. За 8 месяцев этого года собрали больше 1700 т – на 105 т больше, чем за тот же период прошлого года.

"Очевидно, что годовое количество таких отходов в этом году будет выше, чем в прошлом, осенью количество таких отходов всегда увеличивается", – заметила Янкаускене.

Из отходов получают энергию

Отдельно собранные пищевые отходы обрабатывают в специальном оборудовании Центра по утилизации отходов Алитусского региона. Из них производят биогаз и электричество, конечный продукт – качественный компост для удобрения почвы. Центр по утилизации отходов Алитусского региона производит 3 млн. кВт электроэнергии в год – в два раза больше, чем нужно всем отделениям компании, для оборудования и техники.

"В ходе переработки таких биологически расщепляемых отходов мы обеспечиваем себя необходимой электроэнергией, половину ее продаем на рынке. В наши дни вопрос производства и цены на электричество очень актуален, отдельный сбор остатков продуктов и и вторичное использование - это необходимость", – сказал Альгирдас Рейпас, директор Центра по утилизации отходов Алитусского региона.

Он подчеркнул, что сегодня отходы надо оценивать не как выбрасываемые вещи, а как источник энергии – при правильном использовании отходов в Литве, за счет полученной за их счет энергии можно было бы получить 40% необходимой стране электроэнергии.

Решения – от Мариямполе до Биржая

Дайва Скрупскялене, представитель компании Ecoservice, сказала, что их компания сначала предложила такую услугу жителям Вильнюса.

"Естественно, в Вильнюсе этим пользуется больше домашних хозяйств, за последние три года количество пользователей увеличилось до более 2000. Последовательно растет и количество собираемых отходов – сезон еще не завершился, а зеленых отходов собрали на 10% больше, чем в прошлом году", – заметила она.

По словам Скрупскялене, важно создать жителям как можно более удобные условия для утилизации таких отходов, тогда количество пользователей системы вырастет. Количество собираемых зеленых отходов растет и в других муниципалитетах, где у людей есть возможность пользоваться специальными контейнерами для их сбора. Например, в Шяуляе и Шилале жителей такими контейнерами обеспечили сами муниципалитеты.

"После Вильнюса мы предложили такую услугу жителям Мариямполе, Вилкавишкиса, Мажейкяя и Биржая. Чаще всего услугой пользуются владельцы частных домов, если у них нет места для компостной ямы", – сказала представитель Ecoservice.

Безответственное поведение вредит и людям, и окружающей среде

Скрупскялене сказала, что зеленые отходы люди сортируют ответственнее, чем упаковки – в секторе частных домов каждый отвечает за содержимое своих контейнеров, поэтому люди подходят к этому вопросу ответственно. Бывает и так, что в контейнеры с бытовыми отходами или с упаковками бросают зеленые отходы.

"Жители, которые бросают зеленые отходы в контейнер с коммунальными отходами или контейнеры для упаковок, в первую очередь вредят сами себе и природе, кроме того, они усложняют работу людям, отвечающим за утилизацию отходов. Зеленые отходы гниют, появляется неприятный запах, появляются условия для размножения паразитов. Гниющие зеленые отходы загрязняют упаковки, которые могли бы пойти на переработку. Еще один вред – такие отходы быстрее заполняют контейнер, поэтому люди начинают складывать мусор рядом с контейнерами", – рассказала Скрупскялене.

По словам представителя Ecoservice, правильно рассортированные отходы становятся ценным компостом, питающим землю, а это – одно из важнейших условий охраны природы.