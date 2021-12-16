"Свалки должны стать реликтом прошлого, – сказал министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас. – Уже подходит к концу то время, когда мы добывали полезные ископаемые, производили продукцию, потом ее выбрасывали, не перерабатывая сырье и не используя его как-то иначе. В новых поправках предлагается увеличить налог на свалки и расширить список тех, кто должен платить за загрязнение".

Поправки способствуют осуществлению рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития и ЕК по постепенному переходу к эконалогам, которые не тормозят развитие экономики, в их числе и налог на утилизацию мусора на свалках, который в Литве является одним из самых небольших, по сравнению с налогами в других странах ЕС и соседних странах. Чтобы сделать свалки менее привлекательными, предлагается с 2023 года увеличить налог на свалки с 10 до 50 евро за тонну мусора, чтобы этот способ утилизации отходов был самым дорогим. Этот налог будет платить оператор свалки, который будет собирать деньги с тех, кто свозит мусор для утилизации.

Сейчас в Литве платят 10 евро за тонну, такая плата привлекательна в экономическом плане, поскольку она ниже, чем, например, налог на сжигание отходов. Она привлекательна и для соседних стран, в которых налог на свалки намного выше. Например, в Польше он составляет 61 евро за тонну, в Латвии - 65 евро, в Эстонии с 2022 год, вероятно, будет 90 евро.

Повышение платы на свалки пресечет импорт мусора из соседних стран и поможет сделать так, чтобы к 2030 г. на свалки попадало не больше 5% всех коммунальных отходов. Кроме того, когда мусор перестанут свозить на свалки, не потребуются новые территории под складирование отходов.

Стоит отметить, что предложенные поправки не изменят тарифы на загрязняющие природу отходы. Будет только увеличен круг плательщиков такого налога.

Налог должны будут платить и те хозсубъекты, которые эксплуатируют оборудование на органических растворителях, сейчас такие субъекты не платят налоги на загрязнение и выбросы отходов. Путем вовлечения этих субъектов в круг налогоплательщиков сделают так, чтобы они инвестировали в более экологические технологии и снижение уровня загрязнения. Чтобы у таких субъектов было время на подготовку к вступлению в силу нового закона, поправки вступят в силу с 1 января 2023 года.

При планировании изменения закона о налоге на загрязнение природы учитывалось и мнение общества. Жители активно его высказывали и требовали вводить дополнительные меры для снижения уровня загрязнения воздуха, особенно загрязнителями, которые имеют неприятный запах.

Проект инициирован Министерством охраны окружающей среды и финансируется на средства Европейского фонда регионального развития.