Литовцы все чаще покупают подержанную одежду и дарят свою

Сейчас в мире столько одежды, что ее хватило бы на несколько будущих поколений. В среднем, каждый европеец покупает 26 кг текстильных изделий в год, а половину этого количества просто выбрасывает. Текстильная промышленность в ответе за 10% выбросов CO2, это одна из самых загрязняющих природу промышленных отраслей. Этому способствуем и мы своим безответственным потреблением – выбираем недолговечную одежду и быстро ее выбрасываем.

Один из способов снизить наносимый природе вред – изменение мышления. Надо уменьшать масштабы потребления, хотя бы иногда покупать подержанную одежду. Согласно подсчетам, вещи из секонд-хендов служат еще минимум два года. Кроме того, так мы способствуем снижению выбросов CO2, расхода воды и количество отходов.

Идея литовцев объединила миллионы

Из года в год растут продажи подержанной одежды в интернете. Причины этой тенденции очень разные. Во-первых, в обществе чаще говорят об устойчивости, поэтому люди становятся сознательнее. Во-вторых, создают удобные платформы, позволяющие легче продавать, меняться или отдавать одежду.

Первым и единственным в Литве "единорогом", привлекшим миллионные инвестиции, стала именно платформа по продаже подержанной одежды и аксессуаров. Это была личная история, которая стала бизнесом. В 2008 г. Милда Миткуте переезжала в новое жилье и заметила, то у нее слишком много одежды, часть она захотела отдать. Ей помог Юстас Янкаускас - они вместе создали сайт, на котором раздавали одежду друзьям. Вскоре эта идея заинтересовала и других людей, а бизнес расширился и на другие страны. Сегодня платформа работает в 15-ти странах мира, ею пользуются 50 млн. человек.

"Нашей миссией было сделать подержанные вещи первым выбором пользователей, чтобы этой платформой было легко пользоваться (...)" – сказала представитель платформы Сигита Жвирблите.

Использование подержанной одежды может снизить потребность в производстве новой одежды и вместе с тем уменьшить загрязнение природы и давление на людей, работающих в сфере поставок производит больше и дешевле. Когда человек покупает подержанную вещь, новая вообще не опадает в цепочку производственных поставок. Исследования показали, что если увеличить продажи подержанных вещей на 10%, удастся снизить выбросы СО2 на 3%, расход воды на 4% и количество отходов на 1 т одежды на 1%. Подержанная одежда как часть модели экономики замкнутого цикла может быть одним ох способов борьбы с глобальным потеплением.

"МЫ убеждены, что в ближайшие несколько лет сектор подержанной одежды будет расти. Тенденция использования подержанной одежды проявилась несколько лет назад и является частью движения за ответственное потребление. Сейчас общество в целом выше ценит подержанную одежду. Мы не считаем себя родоначальниками этих перемен, но стараемся, в нашей деятельности реагировать на некоторые аспекты, характерные подержанной одежде (экономические мотивы, замкнутое потребление, стиль и др.) и побуждать, облегчать переход к решению выбрать подержанную одежду, а не новую, делать это привычкой. (...) Мы верим, что люди будут покупать более качественную одежду, будут лучше за ней смотреть, чтобы она дольше оставалась в обороте", – сказала Жвирблите.

Если выбрасываете, делаете это с умом

Есть разные способы избавления от ненужной одежды. Не хотите дарить или продавать? Можно отдать нуждающимся. Если решаете выбросить, отнеситесь к этому ответственно.

Одежду нельзя бросать в контейнеры с коммунальными отходами, так загрязняют природу. Запачканная другими отходами ненужная одежда не пригодна для переработки и оказывается на свалке. При разложении такие отходы выделяют токсические вещества, газы, вызывающие парниковый эффект. Некоторые части текстильных изделий долго разлагаются – натуральные ткани, например, хлопок или шелк, разлагаются в течение 5 лет, а синтетике требуется иногда больше 200 лет.

Дайте возможность обрести старой одежде и обуви, постельному белью, мягким игрушкам вторую жизнь. Для этого выбрасывайте их в специальные контейнеры для текстильных изделий..

Представитель компании VASA Симона Грикшайте сказала, что каждый месяц в Вильнюсе в таких контейнерах собирают 150 тонн текстиля, это 1800 тонн в год. Все вещи идут в центр сортировки. "В этом центре отделяют те вещи, которые еще пригодны для использования, от непригодных", – рассказала она.

Есть еще одна возможность - вещи, которые можно использовать, отвезти на стоянки обмена, которые учреждают и расширяют по всей Литве.

Если ненужные вам текстильные изделия не годятся для продажи или в качестве благотворительности, а выбросить их жалко, поищите возможность повторного их использования. Создайте из них что-нибудь новое – например, сумки, детскую одежду, тряпки, губки для чистки поверхностей. Отрезки ткани можно использовать в качестве упаковок подарков.

Проект инициирован Министерством охраны окружающей среды и финансируется на средства Европейского фонда регионального развития.