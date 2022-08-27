Сеть сортировки в стране растет каждый день, а пользу этого процесса, кажется, понимает все больше людей. К сожалению, в контейнерах с бытовыми отходами все еще бывает много мусора, который можно использовать вторично, да и не перевелись жители, которые выбрасывают мусор на опушках леса.

"Как-то в социальных сетях мы спросили – по какой причине люди не сортируют мусор, не задумываются об устойчивом потреблении? Ответы были самые разные – от серьезных до курьезных. Это доказывает, что данная сфера, несмотря на наставления, коммуникацию и различные кампании уже давно обросла мифами и разными необоснованными убеждениями", – сказала представитель ПУ "Будущее природы" Диана Раманаускайте.

Некоторые жители не сортируют отходы, поскольку убеждены, что потом рассортированное вторсырье сбрасывают в один мусоровоз, поэтому сортировка - пустая трата времени.

"У большей части мусоровозов, которые вывозят вторсырье, есть разные отсеки – для пластика, бумаги, стекла, – поэтому неважно, что мусоровоз один, мусор в нем не смешивается. Кроне того, весь мусор потом в ручную сортируют дополнительно. Чем лучше жители сортируют отходы на первом этапе, тем больше отходов удастся переработать", – сказала Раманаускайте.

Не все жители сортируют мусор из практических соображений: одни думаю, что это займет много времени и места. Но, по словам собеседницы, все это только отговорки, а не рациональная причина.

"Для сортировки главное - не площадь, а правильное размещение. От приложенных усилий, количество мусора не изменится, просто мусор собирают в разных емкостях. Даже в самой маленькой кухне есть место для мусорного ведра, вторсырье можно держать на балконе, в кладовке или под раковиной. Рассортировать мусор можно и у самих контейнеров – на каждом есть наклейка с указанием, какое вторсырье туда класть", – сказала специалист.

Сортировать станет проще

Опросы показывают, что большая часть жителей, которые не сортируют отходы, считают, что система сортировки слишком сложная. Люди не понимают, как правильно сортировать отходы. Чтобы облегчить процесс, в Литве используют датский вариант. Его основной принцип – тем же символом, пиктограммой, отмечена и упаковка, и контейнер.

Каждая пиктограмма состоит из 3 узнаваемых элементов: цвета, символа и слова (описания категории). Увидев пиктограмму на упаковке, человек будет знать, в какой контейнер бросать мусор. Например, стекло и , в центре изображена бутылка, плюс надпись: СТЕКЛО.

В литовской системе будут пиктограммы 12 категорий: зеленые отходы, пищевые отходы, повторное использование, текстиль, бумага и картон, стекло, металл, стройматериалы, опасные отходы, электроника, пластик и комбинированная тара.

Сортировка экономит финансы

Жителей больше всего мотивирует желание сохранить окружающую природу – жители хотят, чтобы меньше мусора попадало на свалку. Однако сортировка не только способствует экологии, но и выгодна в финансовом плане – чем больше людей сортирует мусор, тем больше все вместе экономят.

"Представление, что весь мусор надо собрать и сжечь на свалке, противоречит экономическому и экологическому представлению бизнеса. Если весь мусор мы бросаем в одно ведро, заполняется контейнер коммунальных отходов, а вы как раз и платите за его содержимое. Одни упаковки могут составлять немалую часть содержимого такого контейнера, а платят за этот мусор все жители вместе. А вот вывоз вторсырья ничего не стоит, поскольку за него заплатил производитель или импортер", – пояснила Раманаускайте.

Другая экономическая сторона сортировки охватывает возможность переработки вторсырья и его повторного использования. Параллельно с экономическим фактором, люди не должны забывать об экологии. Если мы не сортируем или плохо сортируем отходы, то не только лишаемся ценного сырья, но и наносим вред природе, поскольку растет количество сжигаемого мусора и мусора на свалках.

"У нас есть лишь одна Земля, давайте не будем ее загрязнять, давайте сортировать отходы. Мы все прекрасно понимаем, что будущее природы – в наших руках. Мы верим – у природы есть будущее", – заметила Раманаускайте.