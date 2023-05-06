Какие меры Литва предпринимает для борьбы с загрязняющими природу транспортными средствами?

Проблема технически неисправных машин

По данным Министерства транспорта и сообщения и Ассоциации компаний, предоставляющих услуги техосмотра, около 50% машин на дорогах Литвы технически неисправны, часть их – еще и загрязняют природу.

"В соответствии с законом о безопасном движении на дорогах, запрещается ездить на технически неисправных автомобилях. В число требований входит и требование к выбросам СО2. Если выбросы СО2 превышают установленные нормы, это считается серьезным недостатком. Соответствие выбросов нормам проверяют во время техосмотра и на дорогах.

Если во время техосмотра устанавливают превышение норм и другие недочеты, связанные с оборудованием, отвечающим за нейтрализацию выхлопных газов, такой машине запрещается участвовать в движении до устранения недостатков", – сказала представитель Министерства охраны природы Рената Гагене.

На дорогах выхлопы проверяют инспекторы Департамента охраны природы. За превышение норм владельцев авто ждет административная ответственность - штраф в размере 100-300 евро, в случае с юридическими лицами – 300-500 евро. Однако пока инспекторы не могут применять более жесткие меры.

По словам Гагене, проверять техническое состояние авто на дорогах должны также проверять полицейские и сотрудники Администрации безопасного транспорта.

"Если есть обоснованные причины, эти проверяющие могут послать автомобиль на повторный техосмотр, если установят недочеты, машина будет лишена действующего свидетельства о пройденном техосмотре", – сказала она.

Список мер стал больше

Наличие технически неисправных транспортных средств в 2021 г. показали результаты удаленного фиксирования загрязнений.

"Было установлено, что воздух в Вильнюсе больше всего загрязняют автобусы, тягачи и старые дизельные автомобили. Было рекомендовано усилить контроль над техническим состоянием старых автомобилей, идентифицировать самые "грязные" и повторно направить их на техосмотр, просвещать общество", – сказала Гагене.

Выяснили также, что из-за автомобилей в воздух в столице попадает 107,9 тонн загрязнений в год, из них 77% – монооксид углерода. Это 88% всех загрязнений, попадающих в окружение, а на одного жителя приходится 0,3 кг в год.

С учетом того, что большая часть машин на дорогах Литвы неисправны, Министерство охраны природы стало интенсивнее сотрудничать с Министерством транспорта, Администрацией безопасности транспорта, Ассоциацией компаний, предоставляющих услуги техосмотра Transeksta и полицией, чтобы найти наилучшие решения этой проблемы. Также выявили недочеты в законах, начали вносить поправки в законы.

В этом году рассмотрят возможность внедрения системы удаленного наблюдения за выхлопами и примут решение о постоянном ее использовании. Эта система, по словам Гагене, позволит удаленно (не останавливая авто) выявить количество загрязнений в реальных условиях движения и вычислить самые "грязные" автомобили.

Жителей побуждают покупать экологические автомобили

По данным Regitra, до 1 марта 2023 г. в Литве было зарегистрировано почти 1,3 млн. дизельных авто, больше 460 000 – бензиновых и меньше 11 000 – электромобилей. Большая часть автомобилей в Литве старше 10 лет.

Агентство управления проектами охраны природы призывает жителей, отказывающихся от загрязняющих природу автомобилей, подавать заявку на приобретение менее "грязного" транспортного средства или средства передвижения - электросамоката, велосипеда, проездного билета или услуг подвоза. До 1 июня 2023 г. можно принять участие в программе "Поощрение менее опасных для природы средств передвижения среди физических лиц" - отказаться от "грязного авто и приобрести более экологичное транспортное средство.

Государство компенсирует часть расходов, отметил представитель Агентства управления проектами охраны природы Йонас Балкявичюс.

Не меньше пользы приносят коммуникационные кампании. Сейчас министерство с Агентством управления проектами охраны природы осуществляет кампанию "Будь современным – меняй колеса", ее цель - просвещение жителей и призыв к гармоничному передвижению.

Не надо забывать и о международных инициативах, например, неделя европейской мобильности. 16–22 сентября министерство побуждало муниципалитеты, организации и самих жителей использовать дружественные средства передвижения.

"День без автомобиля" дает дополнительную пользу: многие муниципалитеты дарят жителям возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом, проводят разные акции, например, в прошлом году полиция останавливала машины, в которых ехал один человек, и дарила водителям билеты общественного транспорта.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды, Агентством по управлениями проектами и финансируется на средства Европейского фонда регионального развития.