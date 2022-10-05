Не утешает и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) – ежегодно миллионы людей из-за загрязнения воздуха умирают преждевременной смертью.

Семейный врач Агне Мисюте предупреждает: пока мы будем загрязнять воздух выхлопными газами, будет увеличиваться проблема глобального потепления и расти число болезней.

– Вы утверждаете, что это насущная проблема. Как это может сказаться на окружающей среде и на здоровье людей в будущем?

– В выхлопных газах автомобилей содержится масса вредных веществ: монооксид углерода, оксид азота и твердые частицы. ВОЗ установила, что как долговременное, так и краткосрочное воздействие твердых частиц повышает смертность и укорачивает жизнь. ВОЗ предполагает, что до 2050 г. преждевременная смертность, связанная с загрязнением воздуха может вырасти вдвое, а загрязнение воздуха считается одним из самых опасных факторов для здоровья, с которым сталкивается мир.

– Какие болезни вызывает загрязнение воздуха?

– На самом деле - масса недугов и тяжелых болезней. В первую очередь, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания дыхательных путей. Также есть связь между высоким уровнем загрязнения и онкологическими заболеваниями, например, раком легких. Загрязнение воздуха наносит вред и нервной системе, вызывает расстройство когнитивных функций и памяти. Беременным грозит риск преждевременных родов, загрязнение природы могут вызвать и различные врожденные заболевания.

Вред приносит и шум от транспорта, особенно, если люди живут рядом с улицами с оживленным движением, автомагистралями. Шум может вызвать стресс, расстройства сна, мешать концентрации и вызывать усталость.

– Список болезней длинный. Что можно сделать сегодня, чтобы завтра здоровью и окружению нанести как можно меньше вреда?

– По словам психологов, наилучший способ воспитания и изменения привычек - это положительные отзывы. Я лично замечаю, что таких проявлений, благодаря государственным ведомствам и сознательным действиям людей становится все больше.

Парадокс в том, что мы сегодня можем сделать очень много, но перемены должны начаться с каждого из нас. Оставьте ключи от машины дома, а если поездка на авто неизбежна – не надо ехать по одному в пятиместной машине, подвезите соседей, знакомых. Чаще пользуйтесь общественным транспортом – он более дружественный для природы, поскольку перевозит сразу много людей. Еще полезнее для природы и здоровья - пеший поход или велосипед – в Литве активно развивают сеть пешеходных и велосипедных дорожек.

– Иногда невозможно избежать загрязнений транспортными средствами, например, если люди живут у дорог с интенсивным движением. Какой есть выход у таких людей? Только переезд?

– Избегать находиться на улице, не открывать окна при высоком уровне загрязнения рекомендуют всем жителям – об этом обычно сообщают с помощью сообщений по мобильному телефону. Качество воздуха и уровень загрязнения во всех городах Литвы можно проверить на сайте Министерства охраны окружающей среды.

Но даже тогда, когда прогноз хороший, на расстоянии 500 м от дорог с оживленным движением и магистралей уровень загрязнения остается высоким. Поэтому людям, которые живут рядом с магистральными дорогами, надо чаще вытирать пыль дома, а во дворе сажать деревья. Стены дома можно выкрасить краской, в состав которой входит фотокатализатор (диоксид титана) – это поможет расщеплению загрязнений в воздухе, например, оксидов азота и поверхностных загрязнителей.

– Не так давно критиковали в основном автомобили с дизельным двигателем. Есть ли на сегодняшний день более "грязное" горючее, чем дизель?

– Парадоксально, но было время, когда дизельные автомобили считались более экологическим вариантом, чем бензиновые. Но в последнее время позиция изменилась. Однако все зависит от ряда параметров: ведь можно измерять не только выхлопы СО2, но и азотных соединений, твердых частиц. Думаю, надо поднимать вопрос - не дизель или бензин, а какой выбор будет лучше для природы и для меня, ведь загрязнение увеличивают все автомобили на традиционном горючем.

Я вижу, что немало благоприятных для здоровья людей и окружающей среды процессов уже происходит. Правда, для значительных перемен нужны просвещение, терпение, время и условия, чтобы менее опасные для окружающей среды транспортные средства победили в конкурентной борьбе те, которые вызывают болезни.

– Спасибо за беседу.