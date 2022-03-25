По закону, ежегодно в Литве должны собирать и перерабатывать 80% всех старых шин. По данным Агентства по охране окружающей среды, должным образом утилизируют 95% официально доставленных на рынок шин. Результаты радуют, однако эксперт Института охраны природы Виргиния Жигене заметила, что немалая часть попадающих на рынок шин по той или иной причине не учитывается, поэтому повода для радости нет.

"Согласно подсчетам, производители и импортеры шин, у которых нет обязательств или которые их не выполняют, ввозят в Литву больше 10 000 тонн шин. Не надо также забывать, что немало автосервисов работает нелегально, поэтому они не заботятся о правильной утилизации отходов, в их числе и шины", – сказала Жигене.

Такие шины обычно оказываются в удаленных местах – в лесах, полях, около водоемов. Старые шины оставляют и около контейнеров с бытовыми отходами, кроме того, жители складируют их в своих подвалах и сараях.

То, что шины неправильно утилизируют, и они не попадают в руки переработчиков, показывает, какое количество старой резины собирают в лесах. Муниципалитеты занимаются утилизацией этих отходов, но это требует дополнительных расходов, а налоги ложатся на плечи налогоплательщиков. Однако Жигене заметила, что уровень сознательности жителей понемногу растет, а способствует этому информация об утилизации отходов и возможностях утилизации шин в частности.

"В Литву приходит волна устойчивости, растет новое поколение, формируется новый взгляд на окружение. Наконец, контролирующие ведомства тщательнее проверяют автосервисы. Есть еще немало недочетов, над этим надо работать, но и сам бизнес меняет отношение – активнее участвует в экономике замкнутого цикла, не остается в стороне", – заметила эксперт.

Где можно бесплатно сдать старую резину

Разложение резины для шин может длиться больше 120 лет, и это не только эстетическая проблема. Разлагающиеся шины выделяют ядовитые химические вещества, отравляют землю и ее биологическое разнообразие. Наконец, с грунтовыми водами химические вещества попадают в колодцы, а оттуда - к людям. Бывают случаи, когда жители сжигают резину. Но ведь это нефтепродукт, поэтому при горении он выделяет в воздух токсические вещества.

Специалисты Департамента охраны природы напоминают, что жители могут сдать старые шины абсолютно бесплатно, поэтому незачем разбрасывать их где ни попадя.

Обычно жители меняют резину в автосервисах, там они могут бесплатно оставить старые шины. Кроме того, по действующим законам, торговцы, импортеры и производители должны информировать покупателей о правилах утилизации шин, поскольку в их стоимость уже включена плата за утилизацию. Значит, покупатель может привезти покупателю столько шин, сколько купил у него.

Кроме того, жители могут бесплатно сдать старые шины на площадках для сбора крупногабаритного мусора. Их в Литве почти 100. На таких площадках один житель может сдать 4 старые шины в год.

Жигене рекомендует проверить на сайте atliekos.lt список ответственных компаний, которые должным образом утилизируют старую резину: "В этой системе вы можете найти все автосервисы, декларирующие отходы. С большой долей вероятности можно сказать, что находящаяся в списке компания отличается ответственностью, поэтому собирает все отходы, включая резину".

Если неправильно избавляться от шин, мы не только загрязняем природу, но и выбрасываем вторсырье, которое могло быть переработано. Переработчики разделяют шины на текстиль, металл и резину. Текстиль используют для получения энергии, а металл и резину повторно используют в производстве.

"Из резины делают гранулы, которые используют для производства резиновых ковриков, покрытия для спортплощадок и игровых площадок и др. Гранулы используют и для ремонта дорог – такие примеры также встречаются в мире", – сказала Жигене.

Проект инициирован Министерством охраны окружающей среды и финансируется на средства Европейского фонда регионального развития.