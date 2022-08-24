Даже те, кто не решился до сих пор отказаться от автомобиля, могут кое-что сделать для природы. Можно научиться эковождению, благодаря чему вы уменьшите выбросы CO2, концентрацию твердых частиц в воздухе. Кроме того, это позволит вам и сэкономить, ведь это основная цель эковождения – беречь природу и свои деньги.

Принципы эковождения в Европе практикуются уже больше 10 лет, сейчас они пришли и в Литву.

Непроизвольное желание жать на газ стоит денег

"В большинстве случаев, когда мы управляем машиной, не задумываемся о том, что расходуем больше горючего, чем надо. Эковождение можно сравнить с поездкой на велосипеде. Когда мы едем на велосипеде, нам хорошо, когда набираем скорость и не надо больше крутить педали. Однако в автомобиле жать на педаль газа легче, поэтому многие водители не чувствуют, что делают это слишком часто или без надобности. Если освоить эковождение, то человек долго едет на постоянной скорости, на более высокой скорости при небольших оборотах двигателя. Кроме того, важно использовать инерцию, проехать как можно больше, не нажимая на педаль газа, снижая расход топлива", – сказал опытный инструктор Артурас Пакенас.

По его словам, важно помнить, что не надо использовать избыточную скорость, это приносит больше вреда, чем пользы.

"Популярный маршрут Вильнюс-Каунас-Клайпеда. Попробуйте преодолеть это расстояние на максимально допустимой скорости 130 км/ч, а в другой раз - на скорости – 100-110 км/ч. Вы увидите, что на дороге Вильнюс-Каунас вы выиграете всего 10 минут., но израсходуете на 2 л больше горючего. Если вы часто ездите по этой дороге, то за месяц сумма наберется значительная", – сказал Пакенас.

Устойчивость – одна из целей эковождения

Транспортный сектор выделяет 1/4 всего количества газа в ЕС, который вызывает парниковый эффект. И эта часть растет. Чтобы нейтрализовать влияние на климат, количество выбросов этого газа до 2050 г. надо снизить на 90%. Однако показатели на сегодняшний день не радуют: если ничего не предпринимать, то до 2050 г. количество загрязнений снизится только на 22%.

Больше всего воздух загрязняют легковые автомобили - 60,6% всего количества CO2, которое выбрасывает в воздух транспорт. Если освоить принципы эковождения, то человек не только сэкономит, но и будет способствовать уменьшению загрязнения воздуха.

Транспорт остается серьезным источником загрязнения, особенно в городах. А твердые частицы, NO2 наносят вред и здоровью людей и окружающей среде. Несмотря на то, что в Европе стали повышать стандарты качества горючего, внедрять более чистые технологии, и поэтому в последнее время уровень загрязнения снизился, концентрация вредных веществ в воздухе все еще остается большой.

Не верил, что будет экономично водить машину

Вильнюсец Ауримас начал осваивать принципы эковождения год назад.

"Я управляю автомобилем больше 10 лет. Когда я был молод, любил быструю езду, я был уверен, что хороший водитель - не тот, кто соблюдает ПДД, а тот, кто не тормозит движение. Когда у меня появилась семья, отношение к вождению изменилось. К сожалению, хотя я и перестал лихачить, забыть о плохих привычках быстро не получается, да и тревожит мысль, что обо мне будут думать другие, если я буду ездить на скорости 50 км/ч", – рассказал он.

Поменять привычки его побудило несчастье на дороге.

"Мы с семьей ехали с озера. Дорога узкая, видимость плохая, из-за трактора впереди стал образовываться затор. Было жарко, мы устали, спешили домой, я решил обогнать машины и трактор. Но как только я показал поворот и начал перестраиваться для обгона, я заметил, что ехавшая за мной машина уже идет на обгон. Я вернулся в свою полосу. Через мгновение обгонявший автомобиль бросило в сторону, и он съехал с дороги, видимо, не справился с управлением, пытаясь вернуться в свою полосу, когда заметил ехавший навстречу автомобиль", – рассказал Ауримас.

Он понял, что его и его семью спасла лишь случайность – более нетерпеливый водитель, ехавший за ними. На следующей неделе он записался на курсы эковождения и стал учиться заново.

"Я всегда себе напоминаю, что если я сэкономлю минуту, то это вряд ли даст мне пользу, а вот урон нанести может", – сказал собеседник, который намеревается приобрести гибрид или электромобиль.