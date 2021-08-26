Есть чему учиться

Мы часто слышим, что удаленная работа доставила немало неудобств: не было встреч с коллегами, приходится сидеть в тесном и надоевшем доме, все согласовывать по эл. почте и по телефону. Однако, как заметил консультант управления и руководителей Саулюс Йовайша, человек создан так, что в любой ситуации находит то, что ищет. Если будем искать минусы, их и увидим, если будем искать плюсы – найдем их.

"Мы должны думать о том, что хорошее можно вынести из нынешней ситуации. Например, удаленная работа научила нас экономить время и внимательно слушать других людей. Если встреча проходит с использованием систем удаленной связи, работники должны приложить больше усилий, быть внимательнее к языку тела собеседника", – сказал Йовайша.

Изменит ли удаленка живые встречи? Йовайша убежден, что этого не будет, но это не означает, что не надо принимать новшества. По словам собеседника, живое общение с людьми необходимо, поэтому в будущем, скорее всего, будут проходить встречи вживую, несмотря на то, что удаленка останется, поскольку экономит время.

Работа должна быть работой

Люди, которые скептически относятся к удаленной работе, считают, что не все работники дома ответственно подходят к исполнению своих задач, иногда не разделяют рабочее время от досуга, поэтому страдает и то, и другое. В данном случае, по словам Йовайши, важна политика самого руководства, внутренние правила, которые должны действовать и при удаленной работе.

"Определенные правила на рабочем месте созданы для того, чтобы люди работали эффективнее, чтобы все чувствовали себя лучше. В каждой организации есть свои правила. Если они действуют, никто не запрещает переносить их в цифровое пространство", – сказал собеседник.

Специалист напоминает, что при удаленной работе очень важно соблюдать определенные правила этикета. Например, во время встреч надо включать видеокамеру. По словам Йовайши, это делают из практических соображений, ведь, когда мы видим собеседника легче воспринимать его слова.

Еще один важный совет при удаленной работе – напоминать себе, что работа есть работа, независимо от того, где вы работаете. Если это ваш дом – надо оборудовать постоянное рабочее место и не отвлекаться на приготовление пищи и другую работу по дому.

"Работники еще нередко думают, что все в скором времени вернется на круги своя, это не дает им адаптироваться, учиться работе в других условиях. Тут важен вклад не только самого работника, но и его руководителя – помочь организовать работу на дому и работать максимально эффективно, – заметил Йовайша. – Меняться должно и отношение руководства. Надо больше ориентироваться на выполненную работу, а не на то, сколько времени человек работал. Ведь мы оцениваем эффективность по результату".

Важность критического мышления

Этот период – золотая жила для мошенников в интернете, поэтому во время удаленной работы многие сталкиваются с проблемой безопасности. Как отмечает директор ассоциации "Окно в будущее" Рита Шуките, во время пандемии участились атаки со стороны мошенников в цифровом пространстве. Все чаще покушаются не только на личные данные, но и на имущество компаний с помощью социальной инженерии. В таком случае критическое мышление имеет особое значение.

"Каждый раз, когда вы получаете информацию по эл. почте или в социальной сети, сначала надо проверить, кто автор, оценить, из надежного ли источника поступила информация. Если вы получаете сообщения от незнакомых людей, лучше не переходите по ссылкам, содержащимся в письме. Оцените и само содержание сообщения. Явный признак мошенничества – неправильный литовский язык или большое количество ошибок в тексте. Еще один подозрительный сигнал – если в сообщении от вас требуют как можно скорее выполнить какие-то действия, обещают подарки, скидки. Если предложение слишком хорошее и в это сложно поверить – скорее всего, это обман", – сказала Шуките и напомнила: чтобы не попасть в сети, надо углублять свою компьютерную грамотность или соблюдать принцип "учиться – легко, а спрашивать – не стыдно".

Один из способов углубления знаний – бесплатные курсы в рамках проекта "Литва онлайн". Вся программа проекта охватывает 50 разных курсов, на которых много внимания уделяют и темам безопасности: не только безопасности общения в сети, но и как не попасть в сети мошенников.

"Для развития навыков критического мышления команда "Литвы онлайн" придумала специальную игру "Редакция 2030". Это история будущего в мире, игроки могут быть редакторами информационных изданий, влияющими на информацию. которую передают всем жителям Литвы в будущем. Практические задания игры помогают развивать критическое мышление о способность игроков различать правду и ложь, реальные новости от фейковых. Бесплатное приложение можно прислать себе через Google Play или Apple Store", – рассказала Шуките.

Жителей Литвы приглашают на бесплатные курсы компьютерной грамотности для начинающих или желающих углубить свои знания самостоятельно. До сентября занятия проходят во всех библиотеках Литвы. Зарегистрироваться на эти бесплатные курсы можно по телефону 862020691 или эл. почте mokymai@vipt.lt. После окончания занятий в библиотеках можно самостоятельно учиться на сайте www.prisijungusi.lt.