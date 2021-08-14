Специалисты предупреждают работающих удаленно: личные данные вы можете отдать мошенникам одним нажатием кнопки

Количество кибератак заметно возросло

Представитель группы безопасности компании управления ИТ ATEA Тадас Дварвитис сказал, что с начала пандемии количество кибератак выросло на 600%, поэтому не удивляет и интерес компаний к своей безопасности. Одна из причин, которая заставила компании задуматься о безопасности – смешанная модель работы, когда одни работники находятся в офисе, а другие - дома.

На рабочем месте обычно внедрена комплексная инфраструктура защиты, а дома люди сами должны заботиться о безопасности. Для этого нужны знания и опыт. Значит ли это, что работа на дому небезопасна? По словам специалиста, вероятность риска зависит от компании и ее отношения к безопасности. Согласно статистике, 80% кибератак проводят не из-за недостатков в сфере технологий, а из-за человеческого фактора, поэтому важно уделять внимание обучению работников.

"Внутренняя информация компании бывает разных уровней. Одна - публичная, ее не охраняют, другая – только для внутреннего пользования, ее надо защищать. Если даже такая компания будет разглашена, компания не должна понести большого финансового ущерба, и не должна пострадать ее репутация. А вот информация ограниченного доступа или секретная не должна выходить за пределы компании, для этого важно установить правила, действующие среди работников. Если работники будут сознательными, и будут охранять информацию, то риск будет минимальным", – сказал Дварвитис.

Самую большую угрозу, по его словам, человеческий фактор представляет если проводится атака социальной инженерии – когда работникам рассылают смс-сообщения, электронные письма, в которых просят сообщить данные подключения, секретную информацию или информацию о компании, которая может быть использована ей во вред.

А что тут такого, если не просят персональный год или данные платежной карты, ведь все, что нужно - подключение через эл. почту. Но чтобы получить доступ к профилям в социальных сетях и перенять вашу личную информацию, злоумышленникам достаточно и простейшей информации. Если такие данные попадут в руки мошенников, их можно использовать по-разному – и для дискредитации имиджа компании, и для нанесения другого ущерба.

Самая большая ошибка - думать, что вы никому не интересны

Эксперт по обучению в ассоциации "Окно в будущее" (Langas į ateitį) Альгимантас Мяркис заметил, что когда говорят о безопасности в интернете, многие по ошибке думают, что хакеры крадут данные только известных людей.

"Это можно сравнить с рыбалкой, – в сети попадает и большая, и маленькая рыба. Хакеры ловят сетями всех, им нужны не только данные кредиток, но и личные данные и даже адреса эл. почты, которые потом используют для обмана", – сказал специалист и заметил, что, конечно, о безопасности должны заботиться все, но в данном случае это в интересах работодателей.

Специалисты единодушно говорят – когда речь идет о безопасности в интернете, главное - не терять бдительность, сохранять критическое мышление, тогда попасть в ловушку будет сложнее. На какие знаки надо обращать внимание? Как не попасть в путы мошенников?

Если у вас планшет, компьютер или телефон, которые вы подключаете к небезопасным сетям, скачиваете новые ненадежные приложения, вы подставляете под угрозу не только себя, но и работодателя, бизнес. Если вирус попадет в корпоративную сеть через компьютер работника, то он может нанести большой вред, украсть информацию, переслать е екуда-то.

"Все, кто работает удаленно, должны соблюдать несколько основных правил. Во-первых, оценить сеть, к которой подключается. Обычно работники работают не только из дома, но и, например, из кафе. Вы никогда не можете знать, каков уровень защиты этой сети, поэтому их соображений безопасности лучше пользуйтесь своей мобильной сетью. Так вы защититесь о перенятия информации", – советует Дварвитис.

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Мяркис сказал, что на курсах много внимания уделяют цифровой безопасности: начиная с безопасного общения в соцсетях, обмена личной информации, пользования э-банкингом, покупок и заканчивая тем, как не попасть в сети мошенников. Тема безопасного поведения в сети бывает в рамках каждой программы обучения.

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