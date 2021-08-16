Самые распространенные схемы мошенничества

Глава службы коммуникации Литовской ассоциации банков Валерия Кигуолене отмечает: чтобы защититься от обманщиков, надо быть бдительными, особенно в интернете, когда общаешься с незнакомыми людьми. Согласно подсчетам, за первые 6 месяцев мошенники выманили у жителей 5 млн. евро. В прошлом году столько денег они выманили у жителей за весь год.

По словам Кигуолене, одно время бесчинствовали мошенники, предлагавшие инвестировать средства, сейчас в этой сфере активность снизилась. На данный момент деньги у людей обычно выманивают по телефону, представляясь служащими банка.

"Это одна из самых распространенных схем. Мошенники звонят и говорят по-русски, говорят, что являются представителями одного из действующих в Литве банков. Мошенники манипулируют доверчивостью людей. Например, например, в начале разговора они говорят, что являются законными представителями учреждения и не будут просить никакие коды, но в ходе беседы начинаются манипуляции, и человек сам передает свои данные, думая, что общается с надежным специалистом", – сказала Кигуолене.

Мошенники звонят не только по телефону, они могут пользоваться, например, Viber или Messenger.

Специалист отмечает: несмотря на то, что жителей постоянно предупреждают о мошенниках, в их сети все равно попадают люди разного возраста и с разным образованием. Особенно бдительными должны быть люди старшего времени, которые немного времени проводят в интернете. Таких людей об опасности должны предупредить их близкие и рассказать о методах "работы" мошенников, попросить их не поддаваться на телефонный обман и не впускать чужих людей в дом.

Пострадавшие должны обращаться за помощью

Нередко встречается и другая опасность – украденный профиль в интернете. Кигуолене сказала, что такое происходит, когда мошенники получают другие личные данные – не только коды банковских карт, но и пароль эл. почты, паспортные данные, данные водительского удостоверения, и пытаются воспользоваться ими с целью наживы: например, заключают договор от имени другого человека, заказывают услуги берут кредиты или выплаты.

По словам специалиста, все личные данные надо беречь как кошелек и ключ от квартиры.

"Самая большая проблема в том, что жертва во время мошенничества сама подтверждает денежный перевод, и деньги уходят на счет мошенников. А доказать, что платеж был проведен против воли плательщика, непросто, – заметила Кигуолене. – Если произошла утечка данных, и ими кто-то воспользовался, главное не паниковать и предпринять необходимые действия – сообщить об обмане соответствующим ведомствам".

Что поможет защититься?

По словам Кигуолене, лучший способ превенции, позволяющий выявить мошенников – компьютерная грамотность и ответственное использование технологий и интернета.

С ее мнение согласна глава ассоциации "Окно в будущее" (Langas į ateitį) Рита Шуките, которая сказала, что в сети мошенников обычно попадают новоиспеченные пользователь.

"Когда у человека немного опыта, риск попасться в лапы мошенников растет. Углубление цифровых знаний дает стабильность и уверенность, однако практика показывает, что на удочку обманщиков попадаются и опытные пользователи", – сказала она.

На вопрос, как обстоят дела с компьютерной грамотностью в Литве, Шукине не скрывала: есть еще в чем совершенствоваться. Несмотря на то, что молодежь выросла среди технологий, людям старшего поколения знаний не всегда хватает.

"По сравнению с другими странами Западной Европы, мы находимся ниже среднего показателя в сфере цифровой грамотности. По данным индекса цифровой экономики и общества (DESI) в Литве за 2020 г., который исследовали по заказу Еврокомиссии, 12% жителей страны сказали, что не обладают никакими навыками цифровой грамотности, 56% оценили свои знания как средние, а 32% считают, что обладают хорошими знаниями в этой сфере", – заметила собеседница.

Одно из средств улучшения общей ситуации с цифровой грамотностью и самостоятельного углубления знаний – курсы цифровой грамотности в рамках "Литва онлайн", во время которых люди знакомятся с современными технологиями и безопасным поведением в интернете.

Совершенствовать свои знания в рамках этого проекта можно двумя способами: самостоятельно получать знания на сайте www.prisijungusi.lt или во время курсов для начинающих, на которых приобретаются базовые знания.

Вся программа проекта "Литва онлайн" охватывает больше 50 разных курсов, на которых можно узнать, как декларировать доходы, пользоваться э-банкингом, записаться по интернету на получение услуг. На курсах немало внимания уделяют и темам безопасности: начиная с безопасного общения в социальных сетях, обмена данных и пользования электронными услугами, э-банкингом и заканчивая покупками в электронных магазинах и защитой от мошенников.

На тему безопасности в интернете внимание обращают в рамках каждого курса. Бесплатные курсы для начинающих до сентября еще проводят во всех библиотеках Литвы. Регистрация на бесплатные курсы проводится по номеру 862020691, эл. почте mokymai@vipt.lt, полная информация о проекте - на сайте www.prisijungusi.lt.