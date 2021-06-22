В медицинском центре «Новое зрение» разработан комплексный подход предвидения результата коррекции зрения для каждого пациента. Метод Provisum 3D LASIK представляет собой вершину развития рефракционных технологий в части ожидаемых результатов – высокого зрение и безопасности. Технология получила развитие в 2021 году и программное обеспечение номограмм полностью обновлено. Можно говорить о совершенно новой лазерной коррекции, дополняющей работу офтальмолога возможностями искусственного интеллекта.
Инновационные диагностические методы, в частности оптическая когерентная томография, позволяют сканировать глубокие и ультратонкие структуры глаза, что помогает исключить осложнения со стороны зрительного нерва и сетчатки.
Анализ состояния слоев роговицы при помощи ряда методов, таких, как эндотелиальная ультрабиомикроскопия и Шемпфлюг-сканирование, дополняющие и расширяющие возможности классической кератотопографии, позволяет профилактически предвидеть кератэктазию и принять меры по ее однозначной профилактике.
При проведении Provisum 3D LASIK лазерной коррекции зрения используется мониторинг с трехмерной визуализации процесса. В основе этого лежит уникальная технология – хирурги медицинского центра «Новое зрение» используют ультрасовременную разработку калифорнийской компании True Vision, аналогов которой в странах Балтии и ближнем зарубежье в сфере рефракционной хирургии не имеется. Инновационный подход позволил радикально увеличить точность вмешательства и комфорт пациента во время операции.
Формирование лоскута роговицы занимает буквально несколько секунд и позволяет сделать это максимально безопасно и эффективно, так как используемое прецизионное операционное оборудование способно учитывать индивидуальные параметры астигматизма в любых его проявлениях.
Лазерная коррекция зрения в медицинском центре «Новое зрение» - это не только надежность, эффективность и безопасность. Это, в том числе и комфорт, – быстрое восстановление и безболезненные операционный и послеоперационный периоды являются результатом найденных оптимальных способов быстрого восстановления и высокого качества зрения наших пациентов.
Многие пациенты выбирают нашу клинику, история которой началась с 1999 года прошлого века, расположенную в разных странах с огромным научным коллективом врачей, и мы превосходим их ожидания. Записаться на прием и узнать актуальную информацию можно на нашем сайте eyes.lt
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литву пришел опасный штамм: начинается время контроля (26)
В Литву пришел опасный быстро распространяющийся...
Вильнюс и Паланга - лидеры по сокрытию налогов в сфере общепита (4)
"Черная" бухгалтерия, неучтенные миллионы, нелегальный...
Правительство Литвы разрешило сделать послабления по случаю праздника Ивана Купалы (4)
Правительство Литвы разрешило сделать послабления по...
Латвия снова ждет отдыхающих из Литвы: что нужно знать (10)
С 16 июня Латвия впускает зарубежных туристов, поэтому...
Ландсбергис просит у Ирака помощи в возвращении нелегальных мигрантов в страну (12)
Находящийся в Брюсселе министр иностранных дел Литвы...