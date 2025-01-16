Клуб кинезитерапии, славящийся уникальными методами избавления от боли: не упустите шанс воспользоваться специальными ценами

Кинезитерапия – один из самых эффективных способов решать проблемы с болью

Боли в спине, в коленях, тазобедренных и плечевых суставах, другие похожие проблемы, которые для людей постарше зачастую становятся постоянным спутником их повседневности, все чаще поражают и молодых людей. Главный кинезитерапевт Paupio kinezioteka, накопившая многолетний опыт работы в этой сфере, Маргарита Китова, замечает, что сидячая работа, низкий уровень физической активности и привычка не отрывать взгляд от экранов стали настоящим бичом современности и одной из главных проблем для нашего хорошего самочувствия.

«Как правило, только столкнувшись с болью, мы задумываемся о важной роли движения – многие в такой ситуации бросаются в спортклубы или пытаются самостоятельно заниматься спортом дома. К сожалению, нередко это не только не приносит желаемых результатов, но может даже ухудшить самочувствие и усилить боль. Неправильное выполнение упражнений, некорректно составленная программа зачастую приводят к мышечным спазмам, болям в суставах или даже травмам. Словом, казалось бы, спорт должен помогать, но, неправильно двигаясь, люди причиняют себе гораздо больше вреда, чем приносят пользы», – говорит М. Китова.