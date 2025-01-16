Клуб кинезитерапии, славящийся уникальными методами избавления от боли: не упустите шанс воспользоваться специальными ценами

Новый год может стать идеальным моментом для постановки новой цели – жить более здорово и лучше себя чувствовать. Специалисты обосновавшегося в Вильнюсе клуба кинезитерапии Paupio kinezioteka, прибегая к инновационным методикам, помогут вам вернуть себе качество жизни.
Зарегистрируйтесь на консультацию, во время которой будет составлена индивидуальная, адаптированная к вашей ситуации программа, и передайте заботу о своем самочувствии в руки профессионалов. Дипломированные кинезитерапевты помогут вам справиться с изнуряющими болями, обучат правильным движениям и упражнениям, которые впоследствии помогут вам избегать острых или хронических болей, либо преодолевать их.
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Кинезитерапия – один из самых эффективных способов решать проблемы с болью
Боли в спине, в коленях, тазобедренных и плечевых суставах, другие похожие проблемы, которые для людей постарше зачастую становятся постоянным спутником их повседневности, все чаще поражают и молодых людей. Главный кинезитерапевт Paupio kinezioteka, накопившая многолетний опыт работы в этой сфере, Маргарита Китова, замечает, что сидячая работа, низкий уровень физической активности и привычка не отрывать взгляд от экранов стали настоящим бичом современности и одной из главных проблем для нашего хорошего самочувствия.
«Как правило, только столкнувшись с болью, мы задумываемся о важной роли движения – многие в такой ситуации бросаются в спортклубы или пытаются самостоятельно заниматься спортом дома. К сожалению, нередко это не только не приносит желаемых результатов, но может даже ухудшить самочувствие и усилить боль. Неправильное выполнение упражнений, некорректно составленная программа зачастую приводят к мышечным спазмам, болям в суставах или даже травмам. Словом, казалось бы, спорт должен помогать, но, неправильно двигаясь, люди причиняют себе гораздо больше вреда, чем приносят пользы», – говорит М. Китова.
Она обращает внимание и на другую острую проблему – почувствовав боль, но не находя для себя времени, мы склонны хвататься за самые быстрые способы решения ситуации и начинаем глушить боль лекарствами. Последние, к сожалению, обычно оказывают медвежью услугу – боль утихает, и человек может некоторое время двигаться свободнее, активнее, и, как следствие, еще больше усугубляет ситуацию.
Тем, кто столкнулся с болью, М. Китова советует не рисковать своим здоровьем и обратиться за помощью к кинезитерапевтам-профессионалам. Они помогут эффективно и, главное, целенаправленно решить проблемы острой и хронической боли в спине и суставах, посвящая вас в чудеса терапии движения.
Методики Бубновского и Дикуля: тысячи довольных клиентов
Одним из правил Paupio kinezioteka является индивидуальный поход к ситуации каждого клиента, ведь каждая из них имеет свои особенности. М. Китова рассказывает, что некоторые клиенты обращаются с уже конкретными, поставленными врачами диагнозами, такими как остеохондроз, межпозвоночная грыжа, артрит, сколиоз; другие приходят сюда с нарушениями осанки, жалобами на боль, не зная ее причин.
Paupio kinezioteka призывает решать проблему боли натуральными и эффективными способами, используя уникальную, проверенную годами методику Бубновского или Дикуля, суть которой заключается в том, чтобы улучшить микроциркуляцию крови в специфических отделах тела, тем самым помогая организму быстрее восстановиться.
В Европе и Азии методики докторов Бубновского и Дикуля уже более 30 лет пользуются особой популярностью – они эффективно решают проблемы позвоночника и суставов, и уже помогли сотням тысяч пациентов вернуть себе отличное самочувствие и качество жизни.
Методика Бубновского акцентирует терапию движений, направленную на улучшение функций мышц и суставов с помощью специально подобранных упражнений и, таким образом, на стимуляцию кровообращения и естественных процессов восстановления. Методика Дикуля также отмечает важную роль движения, однако особое внимание при этом уделяет восстановлению нормальной функции позвоночника и суставов при помощи уникальных упражнений и терапевтических аппаратов, которые могут помочь вернуть мышцам силу, а суставам – гибкость. Тем же, кто жалуется на боли в спине или суставах, как правило, можно помочь обычной коррекцией неправильных движений или укреплением определенных групп мышц», – делится опытом М. Китова.
Paupio kinezioteka, помимо прочего, является единственным клубом в стране, где в процессе занятий используются современные электронные тренажеры Speediance для силовых тренировок с интегрированными функциями отслеживания безопасности движений и искусственным интеллектом.
«Данная технология позволяет без риска работать с клиентом, следить за симметрией работы его конечностей и амплитудой движения. Тренажеры способны быстро распознать неверное движение или повышение риска травмы, и реагировать на них, обеспечивая, таким образом, безопасность их эксплуатации в течение всей тренировки. Активизировать кровообращение, улучшить общее самочувствие также помогут оборудованные в клубе сауна и контрастные души», – перечисляет бонусы широчайшего спектра возможностей укрепления здоровья и избавления от боли М. Китова.
Наша собеседница не скрывает радости – инвестиции в знания, квалификацию специалистов и новейшие технологии всегда окупаются: клиенты, которые пришли в клуб даже с очень сильными болями, обычно уже после нескольких занятий ощущают заметные изменения в лучшую сторону.
Как понять, что ваше тело нуждается в помощи?
М. Китова отмечает, что люди, вынужденные много сидеть на работе, чаще всего жалуются на напряжение и боль в мышцах шеи, между лопатками и в нижней части спины. Причина такой боли кроется в работе без перерывов, статическом положении тела или же в неэргономичности рабочей среды.
Тяжелый физический труд также может стать причиной проблем, связанных с позвоночником и суставами. Повторение одних и тех же движений, неудобная рабочая поза, поднятие тяжестей при слабых мышцах тела могут привести к возникновению мышечного напряжения и болей в спине и суставах.
Специалист отмечает, что немало клиентов обращаются к кинезитерапевтам в связи с нарушениями здоровья, вызванными неправильной осанкой, заболеваниями позвоночника, коленных, тазобедренных, плечевых и других крупных суставов. Частыми клиентами кинезитерапевтов являются и люди после переломов костей, страдающие остеопорозом, заболеваниями сердечно-сосудистой или нервной системы.
На все эти вызовы организм человека реагирует по-разному, но чаще всего, конечно же, болью. Именно так он посылает нам сигнал, что пришло время позаботиться о здоровье. Индивидуально подобранные кинезитерапевические упражнения под присмотром профессиональных специалистов могут стать в некотором смысле настоящим спасением.
Главный кинезитерапевт Paupio kinezioteka замечает, что посетителями клуба становятся не только обладатели серьезных проблем со здоровьем, вынужденные бороться с болью, но также люди, для которых важно поддерживать хорошее общее физическое состояние, и которые хотят отлично чувствовать себя каждый день.
«Профилактика особенно важна для тех, кто работает сидя, занимается тяжелым физическим трудом, а также для людей, чья работа связана с обилием повторяющихся движений, таких как поднятие тяжестей, повороты, наклоны. Такой характер работы вызывает проблемы с осанкой, мышечное напряжение», – обращает внимание специалист.
Каждый принявший решение позаботиться о своем хорошем самочувствии и обратившийся в Paupio kinezioteka для начала должен пройти подробную консультацию – специалисты выслушают ожидания и жалобы клиента, познакомятся с его историей болезни. Затем будут оцениваться физические данные клиента – мышечный тонус, гибкость суставов и др. На третьем этапе клиент проходит тестирование в тренажерном зале, где подбираются наиболее подходящие для конкретного человека упражнения и их интенсивность.
«Наша главная отличительная черта – индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты не только составляют личный план, но и обучают основам правильного движения. Клиент никогда не остается один – мы сопровождаем его на протяжении всей программы, помогая достигать максимальных результатов. Наша цель – не только помочь справиться с проблемами, но и существенно улучшить качество жизни человека, научить его правильным движениям и сформировать у него здоровые привычки», – рассказывает М. Китова.
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