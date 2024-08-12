Каким должно быть образование для успешной карьеры?

Какие компетенции необходимы, чтобы добиться успеха в профессиональной деятельности? Какое образование выбрать, чтобы быть конкурентоспособным и востребованным специалистом на рынке труда? Что важно при выборе высшего образования?

Уникальная возможность для студентов:

В этом году у абитуриентов появилась возможность получить высшее образование в Литве в сфере экономики и бизнеса с постепенным переходом обучения с русского на английский язык. В Школе экономики и бизнеса BISEB в Вильнюсе открывается новая программа "Бизнес-экономика" на базе Европейского гуманитарного университета.

Правильный выбор образования - ключ к успешной карьере!