Какие компетенции необходимы, чтобы добиться успеха в профессиональной деятельности? Какое образование выбрать, чтобы быть конкурентоспособным и востребованным специалистом на рынке труда? Что важно при выборе высшего образования?
Уникальная возможность для студентов:
В этом году у абитуриентов появилась возможность получить высшее образование в Литве в сфере экономики и бизнеса с постепенным переходом обучения с русского на английский язык. В Школе экономики и бизнеса BISEB в Вильнюсе открывается новая программа "Бизнес-экономика" на базе Европейского гуманитарного университета.
Правильный выбор образования - ключ к успешной карьере!
Программа "Бизнес-экономика" направлена на развитие критического мышления, умения работать с данными, исследовательских навыков студентов и погружение в инновационную предпринимательскую среду. Это уникальная возможность для студентов, которая поможет им стать востребованными специалистами на современном рынке труда.
Во время обучения акцент будет сделан на экономических науках, поскольку успешное развитие в бизнес-среде невозможно без глубокого понимания рынка, актуальных тенденций и экономических метрик.
Программа сочетает компетенции из разных сфер. Студенты на протяжении трех с половиной лет будут изучать AI, data science, machine learning и другие направления.
Прием документов на программу "Бизнес-экономика" завершается 23 августа.
Приглашаем вас 12 августа в 18.30 на онлайн-встречу "Каким должно быть образование для успешной карьеры?"
На встрече вы узнаете:
Как правильно выбрать высшее образование, чтобы быть востребованным специалистом.
Какие навыки и знания помогут вам построить успешную карьеру.
Какие новшества внедряются в образовательные программы и как они влияют на карьерный рост.
Не упустите шанс сделать правильный выбор для успешного будущего! Присоединяйтесь к нам и откройте для себя мир возможностей с программой "Бизнес-экономика"!