В Вильнюсе открывается новая программа "Бизнес-экономика" на базе ЕГУ
В Вильнюсе открывается новая программа "Бизнес-экономика" на базе ЕГУ
ФОТО: BEROC
2024.08.12 10:44

Каким должно быть образование для успешной карьеры?

 

В современном мире стремительных изменений и новых вызовов вопрос образования для успешной карьеры становится как никогда актуальным.

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Какие компетенции необходимы, чтобы добиться успеха в профессиональной деятельности? Какое образование выбрать, чтобы быть конкурентоспособным и востребованным специалистом на рынке труда? Что важно при выборе высшего образования?

Уникальная возможность для студентов:

В этом году у абитуриентов появилась возможность получить высшее образование в Литве в сфере экономики и бизнеса с постепенным переходом обучения с русского на английский язык. В Школе экономики и бизнеса BISEB в Вильнюсе открывается новая программа "Бизнес-экономика" на базе Европейского гуманитарного университета.

Правильный выбор образования - ключ к успешной карьере!

Программа "Бизнес-экономика" направлена на развитие критического мышления, умения работать с данными, исследовательских навыков студентов и погружение в инновационную предпринимательскую среду. Это уникальная возможность для студентов, которая поможет им стать востребованными специалистами на современном рынке труда.

Во время обучения акцент будет сделан на экономических науках, поскольку успешное развитие в бизнес-среде невозможно без глубокого понимания рынка, актуальных тенденций и экономических метрик.

Программа сочетает компетенции из разных сфер. Студенты на протяжении трех с половиной лет будут изучать AI, data science, machine learning и другие направления.

Выпускники смогут:

  • Построить карьеру в качестве аналитика или менеджера в сферах высокотехнологичного бизнеса, финансовой индустрии, консалтинга.

  • Создать и развить успешный бизнес.

  • Продолжить обучение в лучших университетах США и Европы, развивать академическую карьеру.

Среди преимуществ программы:

  • Быстрая адаптация: программа обучения начинается на русском языке и предполагает интенсивное изучение английского языка.

  • Интеграция в глобальное образовательное пространство: гостевые лекторы из университетов США и Европы, программы академических обменов.

  • Уникальное сочетание компетенций: в экономике и финансах, социальных и гуманитарных науках, математике и статистике, бизнесе и IT.

  • Доступ к ресурсам бизнес-инкубатора: возможность запуска собственного стартапа и помощь в его развитии.

  • Конкурсная система зачисления абитуриентов: необходимо предоставить аттестат и пройти собеседование.

  • Визовая поддержка и кураторство: помощь при легализации в Литве и поддержка в процессе обучения.

Прием документов на программу "Бизнес-экономика" завершается 23 августа.

Приглашаем вас 12 августа в 18.30 на онлайн-встречу "Каким должно быть образование для успешной карьеры?"

На встрече вы узнаете:

  • Как правильно выбрать высшее образование, чтобы быть востребованным специалистом.

  • Какие навыки и знания помогут вам построить успешную карьеру.

  • Какие новшества внедряются в образовательные программы и как они влияют на карьерный рост.

Не упустите шанс сделать правильный выбор для успешного будущего! Присоединяйтесь к нам и откройте для себя мир возможностей с программой "Бизнес-экономика"!

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