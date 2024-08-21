Ядерные "фишки" Кремля

Необходимое предисловие
После боевого использования в 1945 году в войне против Японии американцами ядерное оружие стало фактором сдерживания и политического воздействия. Чернобыльская катастрофа 1986 года и авария на АЭС „Фукусима“ в Японии в 2011 году существенно повысили степень радиофобии мирового сообщества. Россия стремится использовать его в собственных интересах.
В первые часы вторжения России в Украину войска агрессора оккупировали Чернобыльскую АЭС, не работающую уже более 20 лет, но ставшую символом ядерной катастрофы. В начале марта 2022 года российские военные захватили Запорожскую АЭС, крупнейшую в Европе, и за почти 900 дней превратили ее в один из элементов обороны оккупированных украинских территорий. Посещение энергетического объекта делегациями МАГАТЭ во главе с генеральным директором организации Рафаэлем Гросси не должно вводить в заблуждение: Запорожская АЭС является для России важным рычагом влияния на ситуацию на юго-востоке Украины. Деоккупация Чернобыльской АЭС в марте 2022 года была не актом доброй воли со стороны РФ, а вынужденным шагом, связанным с успешными действиями ВСУ по обороне Киева.
В контексте ядерного шантажа Кремль не ограничился захватом украинских АЭС. Осенью 2022 года практически все представители военно-политического руководства России отметились заявлениями о подготовке Украиной к использованию „грязной бомбы“ в ходе освобождения Херсонщины. Согласованность заявлений и интенсивность информационного потока позволяет говорить о причинах: Кремль решил представить Украину в виде государства-террориста, переложив с больной головы на здоровую. „Грязная бомба“ в лексиконе современных международных отношений – мощный боеприпас, поражающая возможность которого усилена радиоактивным веществом, которое загрязняет территорию после взрыва. Это не классическая ядерная бомба, но предмет интереса, к примеру, „Исламского государства“. Правда, инспекция МАГАТЭ на ядерных объектах Украины не нашла следов подготовки ядерной бомбы.
Дальше – больше. 25 марта 2023 года Владимир Путин заявил о намерении разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Это сообщение воодушевило самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Тот сообщил о полной готовности инфраструктуры для хранения боеприпасов, летчики беларусских ВВС прошли специальную подготовку к использованию ядерных бомб, Беларуси Россия передала дивизион ОТРК „Искандер“, ракеты которого способны нести тактический ядерный заряд. В этом году Беларусь приняла участие в российских учениях по отработке использования тактического ядерного оружия. Но есть один важный нюанс: объективного подтверждения переброски ядерных боеголовок из России в Беларусь сегодня не существует. Заявления Путина и Лукашенко по этому вопросу не релевантны, а проблема слишком серьезна, чтобы полагаться исключительно на оценку начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова. Нужны и другие объективные подтверждения, среди которых пока только статья в Foreign Affairs.
Доктор Зло Кремля
Архитектором ядерного шантажа с высокой долей вероятности стал Сергей Кириенко – бывший российский премьер по прозвищу „Киндер-сюрприз“, некогда сопредседатель „Союза правых сил“ с Борисом Немцовым и Ириной Хакамадой, в 2005 – 2016 годах – президент корпорации „Росатом“. Отмечу, что „Росатом“ продолжает успешно избегать санкций Запада, генерируя для российского бюджета миллиарды долларов дохода и выступая оператором продвижения интересов России через строительство АЭС. „Пакш“ в Венгрии и „Аккую“ в Турции – самые известные продолжающиеся стройки „Росатома“, среди завершенных - беларусская АЭС „Островец“ и иранская „Бушер“.
По крайней мере, совокупность фактов биографии чиновника позволяет предположить, что именно он стал локомотивом использования мирного атома в агрессивных целях. В 2016 году Кириенко стал первым заместителем главы президентской администрации Путина, а летом 2022 года стал куратором так называемых „новых регионов России“ - оккупированных территорий Украины. На них осенью 2022 года было проведено действо под названием „референдум“ о присоединении к России, куратором которого был Кириенко. Он обладает циничным умом и навыками методолога, считающего себя способным изменять реальность. Кириенко за два последних года неоднократно бывал на оккупированных украинских территориях.
На руку России играет и вышедший незадолго до ее вторжения в Украину сериал „Чернобыль“, в котором компания НВО весьма качественно реконструировала атмосферу середины 80-х, когда под Киевом произошла масштабная техногенная катастрофа. Эта экранизация существенно повысила уровень радиофобии мирового сообщества, показав, насколько перспективным является ядерный шантаж как элемент государственной политики.
Ядерная контратака Кремля
Наступление украинских войск в Курской области, которое Путин назвал „ситуацией“, может привести, среди прочего, к установлению украинскими военными контроля над Курской АЭС. По крайней мере, исключить такой вариант нельзя. И Кремль начал противодействовать этому не только военными методами.
На минувшей неделе сообщениями о пожаре на неиспользуемой градирне Запорожской АЭС и якобы прилете беспилотника по территории АЭС Россия пыталась привлечь внимание далеко не к факту оккупации крупнейшей атомной электростанции в Европе. Она пыталась поднять проблему на уровень европейского и американского обывателей, многие из которых в августе отдыхают. Российская пропагандистская машина работала на полных оборотах, добившись от генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси согласия посетить Курскую АЭС. Отмечу, что в российском информационном пространстве вопросы безопасности Запорожской и Курской АЭС непосредственно тесно увязываются. Не приходится сомневаться, что возможный визит Гросси Москва попытается использовать для замедления продвижения украинских войск вглубь территории России. На это работает и пророссийское лобби в МАГАТЭ.
Однако ситуация выглядит несколько сложнее, чем обсуждение перспективы обмена контроля над АЭС в случае установления украинскими силами контроля над Курской АЭС. Такой сценарий для Кремля выглядит неприемлемым, поскольку Запорожская АЭС фактически является частью системы обороны оккупированных россиянами в 2022 году территорий Украины. Поэтому Россия стремится использовать своего надежного союзника.
Лукашенко начинает и…
Речь идет о самопровозглашенном президенте Беларуси Александре Лукашенко, в последние дни сделавшем немало заявлений о перспективе использования ядерного оружия, конечно же, в качестве последнего аргумента. Таким образом Лукашенко не только повышает чувство собственной значимости, но и продвигает выгодные Кремлю тезисы. Он хорошо понимает, что непосредственное участие беларусской армии в войне против Украины станет для него серьезной политической угрозой, поэтому интенсивно маневрирует на длину кремлевского поводка.
Однако есть ряд фактов, которые не стоит игнорировать. Лукашенко летом прошлого года выступил в роли подставного миротворца-посредника во время мятежа ЧВК „Вагнер“, приютив на территории Беларуси сотни „вагнеровцев“. Они буквально в течение нескольких месяцев растворились, но несколько десятков остались в качестве инструкторов для беларусского спецназа МВД и ССО. Здесь будет уместно упомянуть информационные провокации на тему просачивания „вагнеровцев“ на территорию Литвы и Беларуси. Говорят, что они в последнее время активизировали разведывательные действия на территории сопредельных с Беларусью государств.
География подсказывает, что с территории Беларуси вполне реально осуществить рейд спецназа до Чернобыльской и Ровенской АЭС. И далеко не факт, что это будут беларусские военные – „вагнеровцы“ не против реабилитироваться за мятеж Пригожина. К тому же опыт использования „зеленых человечков“ и активных мероприятий у Кремля имеется. По большому счету, нельзя исключать даже попытку захватить „зелеными человечками“ Игналинскую АЭС, расположенную на территории Литвы. Да, страна НАТО, да член ЕС, но ведь Кремлю важен краткосрочный информационный эффект, а штурмовиками можно пожертвовать – не впервой. Второстепенное значение имеет тот факт, что из трех названных АЭС сегодня только Ровенская, куда важнее, что общественное мнение Запада получит информационный сигнал „Радиационная опасность“, который будет ретранслировать российская пропаганда и заранее подготовленные путинферштееры. Главной целью будет остановить украинское наступление в Курской области, а влияние на будущие парламентские выборы в Литве и дестабилизация в других европейских странах – это, как говорится, бонусы. Опять же, проверить Лукашенко на лояльность не на словах, а на деле для Кремля может быть важным поводом.
Как этому противодействовать? Кроме очевидного усиления охраны АЭС необходимы публичная позиция МАГАТЭ и ядерных государств о недопустимости ядерного шантажа. Не лишним будет и усиление помощи Запада Украине, занимающейся практической демифологизацией России. А Лукашенко должен получить четкий, пусть и непубличный сигнал о том, что перспективы институционализации его статуса соагрессора зависят именно от его поведения в ближайшее время.