Ядерные "фишки" Кремля

Однако есть ряд фактов, которые не стоит игнорировать. Лукашенко летом прошлого года выступил в роли подставного миротворца-посредника во время мятежа ЧВК „Вагнер“, приютив на территории Беларуси сотни „вагнеровцев“. Они буквально в течение нескольких месяцев растворились, но несколько десятков остались в качестве инструкторов для беларусского спецназа МВД и ССО. Здесь будет уместно упомянуть информационные провокации на тему просачивания „вагнеровцев“ на территорию Литвы и Беларуси. Говорят, что они в последнее время активизировали разведывательные действия на территории сопредельных с Беларусью государств.

География подсказывает, что с территории Беларуси вполне реально осуществить рейд спецназа до Чернобыльской и Ровенской АЭС. И далеко не факт, что это будут беларусские военные – „вагнеровцы“ не против реабилитироваться за мятеж Пригожина. К тому же опыт использования „зеленых человечков“ и активных мероприятий у Кремля имеется. По большому счету, нельзя исключать даже попытку захватить „зелеными человечками“ Игналинскую АЭС, расположенную на территории Литвы. Да, страна НАТО, да член ЕС, но ведь Кремлю важен краткосрочный информационный эффект, а штурмовиками можно пожертвовать – не впервой. Второстепенное значение имеет тот факт, что из трех названных АЭС сегодня только Ровенская, куда важнее, что общественное мнение Запада получит информационный сигнал „Радиационная опасность“, который будет ретранслировать российская пропаганда и заранее подготовленные путинферштееры. Главной целью будет остановить украинское наступление в Курской области, а влияние на будущие парламентские выборы в Литве и дестабилизация в других европейских странах – это, как говорится, бонусы. Опять же, проверить Лукашенко на лояльность не на словах, а на деле для Кремля может быть важным поводом.