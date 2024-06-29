Война в Украине: за каждым преступлением стоит преступник с конкретным именем

При этом этом к ответственности должны быть привлечены и российские пропагандисты, особенно из кремлёвского информационного пула, так называемые „военные корреспонденты“, и блогеры, как и всевозможные так называемые „деятели“ культуры, системно призывающие к насилию против граждан Украины и уничтожению украинского государства.

Здесь особое место занимают идеологи „русского мира“ и „русской идеи“ вроде Александра Дугина и иерархов Русской православной церкви. В первую очередь это касается Московского патриарха Кирилла, который благословил войну против единоверцев в Украине и организовал военный крестовый поход против православной Украины с целью её уничтожения. Стало ясно, что только при системном подходе к организации работы международного трибунала возможно привлечение всех виновных к ответственности. В таком важном деле не может быть исключений относительно фамилий и занимаемых должностей. В этой связи Государственный департамент США поддержал расследование Международного уголовного суда в отношении высших российских чиновников. В заявлении представителя Госдепартамента было отмечено, что „российские войска совершили зверства во время незаконного вторжения в Украину и за эти зверства должна наступить ответственность. Госдепартамент поддерживает ряд международных расследований зверств России в Украине, включая расследование, которое проводит МУС“.