Вводимые не парламентами, а исполнительной властью (причём даже не теми её подразделениями, которые должны профессионально отвечать за борьбу с преступностью), они зачастую носят произвольный характер, допус­кают принятие ретроактивных решений, распространяются на родственников неблагонадёжных лиц и по сути отменяют прежние легитимно принятые решения (так, например, известны случаи лишения попавших под санкции россиян гражданства европейских стран, легально приобретённого ими по официально действовавшим процедурам). Действия европейской судебной системы заставляют всё больше сомневаться в её независимости от исполни­тельной власти, а некоторые конкретные шаги (например, отказ юридического сообщества в ряде стран от представления интересов подсанкционных лиц) – в сакральности права на защиту, неоспоримого в правовом обществе. Иначе говоря, если вопрос о восстановлении отношений с Россией не кажет­ся для западных политиков важным (хотя отношения между странами при­ходилось восстанавливать и после более серьёзных конфликтов), то проблема эрозии устоявшегося на Западе правового порядка не может считаться мало­значительной – так как все демократические общества построены на прима­те права над политической целесообразностью, который как раз и подрыва­ется современной санкционной практикой.