В годовщину государственного переворота 1991 года: 70 спартанцев, защищавших демократию

На сердце как-то отлегло. Подошел рядом к позициям, где стояли войска мятежников. Военные оказались родом из Днепропетровска, начал их агитировать против антиконституционных действий. Через несколько минут стало ясно, что они сами очень напуганы. Появились также человеческие потребности позавтракать, потому что время уже близилось к обеду. В чужом городе, набитом войсками, это было не быстро. Когда перекусил, по радио передали, что Горбачёва освободили, и он с депутатами возвращается в Москву. С улиц войска стали возвращаться в казармы. А я вернулся в Белый дом и был снова шокирован. Вместо 70 спартанцев, а точнее спартанок, я увидел огромную толпу в 50-60 тысяч. Люди взялись за руки и оцепили помещение Белого дома, атаковать которое никто уже не собирался. Сюда также подогнали бесплатную еду, напитки, перевозные туалеты. После путча в Москве много лет действовала общественная организация „Кольцо“, то есть взявшиеся за руки и „спасшие“ Белый дом и демократию периодически собирались и вспоминали свои времена бравых защитников. Тогда стало ясно, что в Москве больше делать нечего, нужно возвращаться домой. Там тоже ждали не менее важные дела – обретение независимости Украины. А на следующий день у здания российского парламента прошёл митинг в поддержку Ельцина и демократии. На него уже пришло полтора миллиона человек, и интересно, что мужчин было очень много.