В годовщину государственного переворота 1991 года: 70 спартанцев, защищавших демократию

Мятежники, создавшие ГКЧП, в Москву ввели войска с целью „дать второе дыхание СССР“ и прекратить процессы демократизации страны. Единственный, кто не испугался, был российский президент Борис Ельцин, который со своими сторонниками в стенах парламента РФ (Белый дом) возглавил сопротивление мятежникам.
Войска оцепили помещение парламента и готовились к штурму, поэтому борцы против ГКЧП по радио обратились ко всем мужчинам СССР с просьбой, чтобы они прибыли на помощь отстоять демократию. Услышав это, невзирая на приобретенные билеты и две путевки на отдых на известный черноморский курорт на Кавказе, отправился в Москву. Как у историка было понимание революционной ситуации. Если победят мятежники, то СССР мог бы еще существовать несколько десятилетий.
Никто в Киеве не откликнулся на моё предложение ехать в белокаменную творить историю, но это не помешало. На следующий день уже был в Москве и оказывается очень вовремя. У Белого дома почти никого не осталось, когда все узнали о реальной подготовке штурма российского парламента. Место его расположения мне подсказал местный пенсионер, тоже одиноко спешащий на помощь. То, что было у стен парламента РФ, шокировало. Вместо большой толпы защитников находилось около 60-70 человек и почти все женщины. К ним подошла помощь от мужчин 50-миллионной Украины в виде одного приезжего и 15-миллионной Москвы в виде пенсионера-одиночки. Как ни прискорбно, никто из мужчин СССР на помощь не прибыл, за двумя исключениями. Тех мужчин, которые были здесь 19-20 августа, словно корова языком слизала. По радио из российского парламента прозвучала команда занять свои позиции, так как в ближайшие минуты ожидается нанесение удара мятежниками. У парламента на стороне демократии стояли один танк и один БМП куда бойцы направились. Не было понятно только, какие позиции нужно занимать 70 лицам, которые живым щитом стояли перед стенами парламента.
Поэтому решили зайти во внутрь, потому что в случае обстрела на огромной пустой площади перед Белым домом выжить шансов почти никаких. Однако борцы за демократию закрылись в стенах парламента, и никого пускать не хотели. Стало ясно, что по их замыслу все на улице должны оставаться живым щитом для защиты очага сопротивления. Вспомнив их незлым тихим словом, начал рассуждать, каким образом выйти из беды, в которой оказался. Внутренне хотелось с этого места поскорее убраться. Но внутренне стало стыдно. Из Украины и так прибыла очень скоромная помощь, да и та исчезла бы. Здесь мужчин СССР ни одного, кроме нас двух новоприбывших, но местные женщины, удивительно спокойно и без суеты себя вели. Пришлось остаться на месте и ждать скорой развязки. Внутренне успел себя упрекнуть. Вместо поездки на море приехал сюда, пожалуй, не очень обдуманный шаг. В воздухе повисла мёртвая тишина с большим напряжением. Проходят 5-10-15 минут, но ничего не происходит.
Через полчаса из Белого дома по радио передают, что группа депутатов вылетела в Крым освобождать Михаила Горбачёва.
На сердце как-то отлегло. Подошел рядом к позициям, где стояли войска мятежников. Военные оказались родом из Днепропетровска, начал их агитировать против антиконституционных действий. Через несколько минут стало ясно, что они сами очень напуганы. Появились также человеческие потребности позавтракать, потому что время уже близилось к обеду. В чужом городе, набитом войсками, это было не быстро. Когда перекусил, по радио передали, что Горбачёва освободили, и он с депутатами возвращается в Москву. С улиц войска стали возвращаться в казармы. А я вернулся в Белый дом и был снова шокирован. Вместо 70 спартанцев, а точнее спартанок, я увидел огромную толпу в 50-60 тысяч. Люди взялись за руки и оцепили помещение Белого дома, атаковать которое никто уже не собирался. Сюда также подогнали бесплатную еду, напитки, перевозные туалеты. После путча в Москве много лет действовала общественная организация „Кольцо“, то есть взявшиеся за руки и „спасшие“ Белый дом и демократию периодически собирались и вспоминали свои времена бравых защитников. Тогда стало ясно, что в Москве больше делать нечего, нужно возвращаться домой. Там тоже ждали не менее важные дела – обретение независимости Украины. А на следующий день у здания российского парламента прошёл митинг в поддержку Ельцина и демократии. На него уже пришло полтора миллиона человек, и интересно, что мужчин было очень много.
Советский Союз стал разваливаться на глазах, и этому процессу ещё как помогли 70 человек.