Первый шаг – укрепить позиции Запада и усилить Украину. Британский экс-премьер отмечает, что "за последние два года мы постоянно желали украинцам победы, не предоставляя им соответствующих средств. Мы хронически медленно давали им нужное снаряжение и даже сейчас накладываем бессмысленные ограничения на то, как они могут его использовать, так что украинцы воюют с одной рукой, связанной за спиной". В настоящее время россияне используют авиационные управляемые бомбы, чтобы нанести значительный ущерб украинским позициям, но украинцы не могут ответить, потому что США не позволяют им использовать ATACMS для атаки российских аэродромов, а Великобритания не позволяет им использовать Storm Shadow. По мнению Б.Джонсона, Трамп мог бы просто сделать то, что для него естественно — покончить с бюрократическими колебаниями и задержками, предоставить украинцам разрешения, которые им нужны, а потом, когда Путин снова будет отброшен назад, он мог бы предложить соглашение. Путину пришлось бы отступить по крайней мере к довоенным границам 2022 года, а чтобы избежать будущих конфликтов и неопределенности, остальная часть Украины должна была быть признана свободной страной, способной выбирать свою судьбу в рамках ЕС и НАТО, и абсолютно приветствоваться там как можно скорее.