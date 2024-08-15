Угрозы информационной войны: что Кремль закладывает в свою пропаганду и как от этого уберечься

Но самое сложное и важное - победить врага именно в мировом информационном пространстве. Мы свидетели того, что российская пропаганда уже после нескольких месяцев широкомасштабного вторжения поняла бесперспективность распространения идей „русского мира“ и занялась другими более тонкими вещами. Конечно, Кремль полностью контролирует в России внутреннее информационное поле, накачивает собственных граждан нужными идеологемами, этот процесс идёт многие десятилетия и имеет свои результаты. Между тем Москва понимает, что нужно побеждать в мировом информационном пространстве, поэтому максимально сконцентрировала свои организационные, финансовые и дипломатические усилия в этом направлении. Все российские дипучреждения превращены в очаги пропаганды в стране аккредитации. Идут многочисленные материалы от посла, местных лидеров общественного мнения, журналистов, аналитиков, с которыми активно работают российские дипломаты, а больше всего агенты СВР и ГРУ под дипломатическим прикрытием.