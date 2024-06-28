Угроза для Украины и стран Балтии: с чем Беларусь может вступить в войну

То есть, ядерное оружие в Беларуси с соответствующими носителями – это геополитический вызов, который использует Россия. Тем самым Москва нарушила сразу несколько базовых договоров о нераспространении ракет определенной дальности. Но вопрос в том, решится ли белорусский диктатор выполнить указание Москвы и начать военные действия против Украины. Официальному Минску это совсем не нужно, однако Кремль постоянно шантажирует Лукашенко через своё многочисленное лобби в Беларуси. Шаг к войне может стать роковым для официального Минска, и значительно усложнит положение Украины. Поэтому есть ли возможность прямого вступления Беларуси в войну? Да, вероятность есть. Именно поэтому Украина держит вдоль границы соответствующие силы сдерживания, но никак не нападения.