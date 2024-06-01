Социолог: жители России бояться будущего

- Думаю, этот выбор у разных людей будет разным. Кто-то настроен на максимальную интеграцию и уже не думает о возвращении в Россию, но есть и те, кто за границей сохраняет для своих детей обучение в российских онлайн-школах, следит за сохранением языка и культурных традиций. При этом нередки случаи сейчас, полтора-два года спустя, когда крайне оппозиционно настроенные люди, покинувшие Россию, возвращались назад, столкнувшись с бюрократией и безработицей. Бедность истощает не меньше, чем жизнь в условиях политического давления. Процесс обучения новым языкам, жизнь в арендованных квартирах и нехватка денег могут быть мучительны. В России же они находят для себя „нейтральные виды деятельности“, например, вместо политической журналистики, начинают работать в сфере внутреннего туризма. Эта работа не разрушает их, а по своей сути напоминает внутреннюю эмиграцию, становясь приемлемым решением.