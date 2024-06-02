Политика нераздражения Кремля: высокая плата не только для украинского народа, но и для Запада

Запугивая страны НАТО началом тотальной войны и ядерным апокалипсисом Москва добилась своего: запад помогает Украине очень сдержанно и избирательно. Уровень оказанной помощи не позволяет Украине нанести значительный удар российским войскам по своей временно оккупированной территории и заставить их вернуться на территорию РФ, где им и место.
Украина воюет практически без современной боевой авиации и не может получить соответствующее количество новейших ракет, хотя бы среднего радиуса действия, а также дополнительных систем ПВО и ПРО для защиты объектов мирной инфраструктуры, ежедневно уничтожаемой российскими войсками, ракетами и управляемыми авиабомбами. При этом США и ряд других западных стран запрещают использование своего оружия для нанесения ударов по военным объектам на территории России. Украина фактически сражается с завязанной за спиной рукой, поэтому и не может нанести решающий по объему потерь удар российским оккупационным войскам и переломить ход боевых действий в свою пользу.
В преддверии 75-й годовщины основания НАТО группа отставных генералов стран-членов Североатлантического альянса в коллективном обращении призвали изменить политику по военной и военно-технической поддержке Киева с целью обеспечения победу Украины и предотвращение подрыва системы глобальной безопасности, а также начать заключать двусторонние соглашения по гарантиям безопасности Украине со странами-членами Альянса с обязательствами по уровню военной помощи Киеву с привязкой к размеру ВВП по примеру Эстонии, и предоставить чёткий план по вступлению Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне, и кроме этого принять документы по необратимости поддержки Украины по восстановлению её территориальной целостности и суверенитета.
Генералы призывают снять ограничения на типы и количество передаваемых Украине вооружений и срочно обеспечить критическое вооружение, а также передать военную технику, которая обеспечит технологическое преимущество над противником. Генералы отмечают необходимость приоритетности мер по обеспечению оперативных резервов Вооруженных Сил Украины, в том числе по поставкам боеприпасов и обеспечения технического обслуживания вооружения, приложения усилий для расширения обучения украинских военных за рубежом.
В обращении отмечается геноцидный характер российской войны, целью которой является уничтожение Украины, как независимого государства, и украинцев, как независимой нации. Генералы предупреждают, что неспособность Запада поддержать Киев приведёт к неизбежному поражению Украины, сотням тысяч дополнительных жертв и миллионам беженцев, а само это поражение будет восприниматься как приглашение к экспансионизму со стороны других авторитарных режимов.
Поражение Украины неизбежно приведёт к потере доверия США, как лидера свободного мира, поставит под угрозу существование НАТО, поскольку другие члены Альянса будут вынуждены искать двусторонние соглашения с авторитарными странами, в частности, Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.
При этом и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тоже призвал союзников снять ограничения на использование Украиной оружия для ударов по военным объектам на территории России.
Генсек заявил, что Россия ведёт захватническую войну, а Украина имеет право защищаться. „И это также включает нанесение ударов по целям на территории России“, — пояснил он, отметив, что некоторые союзники уже сняли такие ограничения, и пора другим государствам рассмотреть возможность сделать то же самое.
Уже 11 стран-членов НАТО сняли ограничения по использованию предоставленного их оружия Украине против объектов на территории РФ, в том числе против военных баз и аэродромов, из которых российские войска совершают нападения на гражданское население и мирной инфраструктуре Украины. Среди этих 11 государств – Великобритания, Франция, Нидерланды, Польша, Швеция, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония.
Стало понятно, что пора менять правила западной поддержки Украины фактически установленных Москвой. Продолжение политики предотвращения раздражения Кремля будет дорого стоить не только украинскому народу, но и всему западному миру.