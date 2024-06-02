Политика нераздражения Кремля: высокая плата не только для украинского народа, но и для Запада

Запугивая страны НАТО началом тотальной войны и ядерным апокалипсисом Москва добилась своего: запад помогает Украине очень сдержанно и избирательно. Уровень оказанной помощи не позволяет Украине нанести значительный удар российским войскам по своей временно оккупированной территории и заставить их вернуться на территорию РФ, где им и место.

Украина воюет практически без современной боевой авиации и не может получить соответствующее количество новейших ракет, хотя бы среднего радиуса действия, а также дополнительных систем ПВО и ПРО для защиты объектов мирной инфраструктуры, ежедневно уничтожаемой российскими войсками, ракетами и управляемыми авиабомбами. При этом США и ряд других западных стран запрещают использование своего оружия для нанесения ударов по военным объектам на территории России. Украина фактически сражается с завязанной за спиной рукой, поэтому и не может нанести решающий по объему потерь удар российским оккупационным войскам и переломить ход боевых действий в свою пользу.