Нынешние правители Кремля – это гангрена Европы

Когда вы смотрите на войну в Украине, что вы думаете? Вы были удивлены масштабами конфликта?
Думаю, все были удивлены масштабами конфликта, который разгорелся в Украине, никто до последнего момента не хотел верить, что разразится полномасштабная война. Конечно, не было сомнений, что Россия будет различными методами и любой ценой пытаться подчинить Украину своим политическим амбициям, однако все надеялись, что конфликта с использованием вооруженных сил и в таких масштабах не произойдет. Из того что сейчас известно, даже в Кремле не предполагали, что война будет настолько масштабной, кровавой и затяжной.
Как бы вы оценили, кто является типичным русским солдатом? Понимаем ли мы русских или нам только кажется, что мы их понимаем?
Русские солдаты, это та самая „худшая“ часть Российской империи, прошу вас обратить внимание, что я не говорю, что они „худшая часть“ русского народа, я делаю так, потому что Российская империя многонациональная, в ней существует негласная сепарация на тех, кто хуже русских. Эта „худшая“ часть мало кого интересует в Кремле. Более того, российские руководители убеждены, что претендовать на эту „худшую часть“ русского народа будет некому. И я говорю не о бывших заключенных, а о людях из глухих российских провинций. Люди без какого-либо образования вообще, люди из самых низов общества, они привыкли к вечным лишениям и тяжелым условиям жизни, а большинство из них закалены суровым климатом, царящим в некоторых регионах России. Это значит, что тяжелые условия в российской армии не являются для них чем-то новым и удивительным.
Что же касается понимаем ли мы русских, то люди, особенно в странах Балтии, в Польше, в Украине и в Белоруссии, оккупированной Россией, с одобрения Лукашенко, прекрасно понимают угрозу со стороны Москвы. Остальная Европа и США никогда не поймут ни менталитета русских, ни к чему на самом деле стремится Кремль. Мы на восточном фланге НАТО прекрасно знаем, в чем проблема России. Наши народы – Литва, Польша, Эстония, Латвия, Финляндия, даже граждане Беларуси, не исключая Украину – всегда стремились быть свободными, нежели к бессмысленному и иллюзорному величию. Более того, мы не раз на собственном опыте ощущали имперские амбиции Москвы и поэтому прекрасно понимаем, как работает их система.
Остальные никогда не сталкивались с этим в такой степени и поэтому не понимают ни русских, ни их стремлений, ни их системы действий, которая направлена на подавление личности ради создания великой империи. Руководствуясь имперскими интересами, Кремль без жалости грабит собственных граждан, отнимает у них материальные блага и личную свободу. Российские руководители даже сознательно держат большую часть собственного народа в нищете и приучают его к вездесущей коррупции. В то же время с помощью порой откровенно грубой пропаганды им вдалбливают в головы, что Великая Россия – это самое главное в их жизни. Среднестатистический россиянин прекрасно осведомлен о повсеместной коррупции и воровстве в своей стране. Для него не является откровением, что в рядах власти сидят воры и бандиты, но благодаря пропаганде он способен не только принять это, но даже поддержать, если это означает, что благодаря этому существует Великая Россия.
Этот механизм создавался еще при царском режиме, уже тогда внушалось, что личность не имеет никакого значения. При СССР эта пропаганда еще более усилилась и сохранилась до наших дней. Великая Россия – это сплав, который ковался в царской империи, получил закалку в сталинские времена коммунизма и террора, сплав который окончательно оформился во времена путинской мафиозной структуры, где спецслужбы работают рука об руку с солнцевскими бандитами. Великая Россия – это своего рода коктейль Молотова, когда портреты царей Петра I и Николая II несут бок о бок с портретами Сталина и Ленина. Каждому россиянину внушается мысль, что если он принадлежит к Великой России, то автоматически превосходит все остальные народы, которые даже должны быть благодарны России за то, что она позволяет им существовать. Именно поэтому среди российской элиты сейчас столько ненависти, к тому что другие народы не только не принимают этот порядок, но и поднимают голову, чтобы решительно от него отказаться. И именно этот одурманенный ядом пропаганды и водкой русский солдат считает, что он превыше всех и все ему дозволено.
Так вот, то как поступают русские – это чертовски неправильно, вопреки всем законам добрососедства и христианства и если надо, мы должны объяснить россиянам, что они идут неправильным путем. Объяснить жестко, так как это сейчас делают украинцы и сделать это без тени сомнения и жалости. К сожалению сейчас именно тот случай, когда либо мы, либо они. Третьего пути нет, так как нападение России на Украину, четко продемонстрировало, что невозможно договориться с убийцей-психопатом, который убивает, потому что ему так нравится и его таким создали.
В одном из своих интервью вы утверждали, что шансы построить работающую демократию в странах, не имеющих традиций демократии, невелики. У России есть шанс стать демократией или нам нужно привыкнуть к постоянной угрозе с Востока?
Я против, к тому чтобы мы „привыкли“ к угрозе с Востока, не к чему здесь привыкать. Это все равно что пытаться привыкнуть к тому, что у вас гангрена руки или ноги. Отсутствие радикальных мер при гангрене приводит к смерти, точно также и с угрозой с Востока. Здесь нужны радикальные решения. Угроза существует, поэтому ее нужно искоренить. Гангрена не лечится, Империя Зла сама излечиться не сможет, да и не пожелает это сделать. Имперская Россия вновь показала свое истинное лицо в Украине. Она показала свое истинное лицо, ставшее известным благодаря двум войнам в Чечне в 1990-х годах, где погибло около 50 000 мирных жителей и полмиллиона бежало в изгнание. Нынешние хозяева Кремля ближе к организаторам Великого голода в Украине, известного как Голодомор (укр. Голодомор, буквально: „голодомор“) – искусственно вызванного коммунистами в 1932–1933 годах, когда, по разным данным, число жертв только в Украине составило от трех до 10 миллионов человек. Путин и его команда недалеко ушла от палачей Катынской резни, где в 1940 году коммунистические палачи НКВД выстрелом в затылок убили почти 22 000 польских солдат и граждан, взятых в плен. Нынешним властям в Кремле близки по духу те сталинские коммунисты, которые в 1940-х годах депортировали около 100 000 литовских граждан вглубь Азии и Сибири.
Вот это и есть истинное лицо Москвы, которое Запад предпочитает не замечать. Запад и особенно Германия и Франция должны наконец понять, что нынешние обитатели Кремля – это не потомки русской аристократии, а потомки преступников, вертухаев и простых убийц. И я просто не знаю, вызвана ли травма западноевропейских стран тем, что и Франция и Германия в прошлом воевали с Россией и потерпели поражение или это какое-то болезненное уважение к царской России, почерпнутое из книг Льва Толстого, что на мой взгляд, в нынешних реалиях просто глупо. Времена Чайковского, Гоголя и Толстого прошли давно и безвозвратно с расстрелом советскими коммунистами всей царской семьи в далекой Сибири в 1918 году.
Какой по вашему мнению должна быть стратегия НАТО в отношении России? Достаточно ли того, что делает НАТО, чтобы удержать Москву от войны с Североатлантическим альянсом?
Действий НАТО по сдерживанию России недостаточно. Точно так же, как недостаточно отогнать палкой стаю голодных волков от стада овец. Волки вернутся если не через год, то через 10 лет, вернутся, потому что такова их природа. То же самое касается и имперской России, которая никогда не смирится с поражением и будет стремиться восстановить великую империю, о чем не раз говорил не только Путин, но и другие российские политики.
НАТО и особенно Европа должны стремиться к тому, чтобы полностью демонтировать Российскую империю и раздробить на более мелкие страны, которые перестанут быть угрозой для Европейского союза. Если Европейский Союз желает выжить в своем нынешнем виде, он должен оторваться от дивана и предпринять жесткие действия для устранения угрозы с востока. ЕС должен сам противостоять имперской российской угрозе, потому что никто не сделает это за него.
Сейчас в мире наступило время серьезных перемен. Европа также должна принять во внимание, что в случае победы популиста Дональда Трампа, Соединенные Штаты могут дистанцироваться от ЕС. Дональд Трамп скорее всего способен пожертвовать многим, если это принесет ему ощутимые выгоды в отношениях с Москвой, и заставит ее выступить против Китая или хотя бы ослабит союз Кремля с Пекином. Очевидно, что интересы США в Тихом океане для Трампа важнее, чем восточный фланг НАТО.
Так что либо Европейский союз выберется из своей скорлупы боязни и политкорректности и станет серьезным игроком на мировой арене, для чего у него есть все возможности, либо другие мировые державы продолжат относиться к нему снисходительно. Если мы хотим выжить, хотим, чтобы ЕС продолжил оставаться демократическим, нам нужно начать бороться за это выживание, а не пытаться вылечить гангрену каплями от насморка.
Достаточно того, что мы проспали время, когда появилась возможность помочь Беларуси стать свободной. Проспали, потому что европейские политики, в том числе и польские, были больше заинтересованы в политкорректности, чем в помощи белорусскому, европейскому народу, который пытался освободить свою родину от гнета диктатуры, а теперь оказался полностью порабощенным Российской империей. Европейских политики вместо жестких решений принимали нелепые санкции. Это говорит о том, что большинство экспертов ЕС даже три года назад не знали Россию и надеялись на какие-то перемены с помощью санкций, которые на самом деле били по обыкновенным гражданам страны, которая сейчас могла бы быть на нашей стороне. Это также показывает, что наши эксперты, имеющие влияние на политиков, не имеют представления о принципах гибридной войны, потому что то, что произошло в Беларуси, идеально вписывается в схему гибридной войны. Так был потерян один из самых больших шансов выиграть одну из главных битв кампании против Кремля, если бы режим Лукашенко был свергнут в Беларуси три года назад, Путин бы десять раз подумал, стоит ли нападать на Украину, имея под боком независимую и демократическую Беларусь.
Если повторится ситуация в Украине, готовы ли Литва, страны Балтии и Польша, блок НАТО к обычной войне такого же масштаба и интенсивности, как в Украине, с использованием, например, беспилотников и массированных ракетных ударов?
Я думаю, что мы способны управиться с Москвой силами таких стран, как Польша, Финляндия, Литва, Эстония, Латвия, Украина, Швеция при поддержке (или, по крайней мере, без вмешательства) со стороны Германии, Франции и Великобритании. Конечно, это был бы кровавый конфликт, но Россия больше не является непобедимой, более того она даже находится в упадке, и ее дни сочтены. Каждая империя в какой-то момент падает, и это не происходит в одночасье, это всегда постоянный процесс. Так было с Римом, так происходит и с Россией, причем ее упадок начался в начале 1990-х годов и сейчас ускоряется. Я специально не упоминаю здесь США, потому что Европа должна наконец поверить в себя. У США есть интересы в Европе, но еще больше у них интересов в Тихоокеанском регионе. Учитывая американские интересы в Тихом океане и других направлениях, где американцы должны присутствовать, США нуждаются в Европе больше, чем мы в них, и, возможно, нам европейцам пора помочь Вашингтону это осознать.
Война на Украине показала, что Россия больше не является той угрозой, которой ее постоянно изображали. Кроме того, не следует забывать, что население ЕС составляет полмиллиарда человек, а население России – 130 миллионов, и что наши армии в целом превосходят российскую армию по оснащению и современному вооружению.
Я считаю, что сейчас велика вероятность того, что Европа, с помощью или без помощи США, „разведет огонь под мангалом и приготовит шашлык“ на Красной площади, напротив мавзолея Ленина. И это не будет что-то новым, ведь если посмотреть исторически, то Литва и Польша были единственными странами, кому удалось взять Москву в 1610 году, поставив Кремль на колени, и не на один день. Это хорошо помнят даже сами русские, ведь у них есть свой праздник, посвященный этому событию – День народного единства, который отмечается 4 ноября. Конечно, я против открытого конфликта и развязывания открытой войны, но я убежден, что есть другие, гораздо более простые и эффективные способы победить Россию и прекратить не только конфликт в Украине, но и устранить угрозу, исходящую с Востока
Пока одни политики и эксперты уверяют нас, что Москва не решится начать войну с НАТО, другие предупреждают, что война уже у наших ворот… или это будет скорее гибридная война? Где и как русские могут нанести удар?
В настоящее время очевидно, что Россия утратила потенциал для открытого конфликта, но, вероятно будет стремиться восстановить свой военный потенциал. С другой стороны, у нее достаточно сил и ресурсов для ведения гибридной войны, и она будет вести ее активно, даже если война с Украиной закончится перемирием. Если война в Украине утихнет, начнется масштабная гибридная война, причем в таких масштабах, каких Европа еще не видела. Парадокс заключается в том, что перемирие в Украине позволит России нанести гибридный удар по Европе всей своей мощью, российские руководители этого только и ждут. В результате конфликта в Украине, Москва получила в свое распоряжение людей, готовых на все, которые уже убивали мирных жителей в Украине. Такие люди без колебаний будут убивать мирных жителей в Европе, в ходе различных покушений под прикрытием мусульманских террористов или новых „фронтов освобождения“, которые могут быть созданы в рамках гибридных операций. Более чем очевидно, что лица, принимающие решения в Кремле, не будут испытывать никаких сомнений давая добро на такие спецоперации, поэтому Европа должна наконец перестать извиняться за свое существование, пришло время ударить кулаком по столу. Офицеры российской разведки, расположившиеся в Европе, должны начать оглядываться через плечо... Думаю, настало время резко ткнуть их носом, чтобы они задумались, стоит ли их Великая Россия того, чтобы всю жизнь оглядываться через плечо.
Пожары на складах и производственных площадках в Польше и Литве. Могут ли за этим стоять русские, и является ли это признаком гибридной войны? Какие объекты нам нужно защищать особенно тщательно?
Есть много объектов, которые должны быть под особой защитой, от водозаборов питьевой воды до объектов критической инфраструктуры, но все и везде защитить не получится. На мой взгляд, мы должны уделять больше внимания выявлению, разработке и ликвидации российских агентов, чтобы предотвращать угрозы на начальном этапе. Эти люди обычно не бывают невидимыми, а раз так, то спецслужбы должны изменить свою модель и приступить к работе. Кроме того, необходимо немедленно реализовать программу гражданского медиаобразования, чтобы больше просвещать общество, чтобы оно начало реагировать на угрозы. Это должно привести к тому, что гражданин, который увидел что-то необычное, что может повлиять на безопасность в его районе, сообщит об этом в соответствующие службы. У нас в стране этого нет, и это пора менять, потому что гибридная война уже идет. Времени на подготовку уже не осталось, и как я уже говорил – эта война еще больше усилится, когда конфликт в Украине угаснет.
На литовско-белорусской границе пока все спокойно, но польско-белорусскую границу периодически осаждают беженцы, которые идут из Беларуси, судя по всему на границе происходят драматические события. Неправительственные организации обвиняют правительство, пограничников и армию в слишком жестоком обращении, в то время как новые беженцы постоянно пытаются пересечь границу. Полковник, имеем ли мы дело с настоящими беженцами или Путин и Лукашенко превратили этих несчастных людей в живое оружие?
Мне трудно оценить, сколько там случайных беженцев, а сколько людей, направляемых белорусскими и российскими службами, потому что то, что среди беженцев есть люди, связанные с российскими службами – это обсуждению не подлежит. Россия и Беларусь действительно используют некоторых беженцев в качестве „живого оружия“, и, на мой взгляд, это еще одна форма гибридной войны, и таких форм вероятно будет много, потому что в гибридной войне креативность и скорость действий как одной стороны, так и другой, является очень важным аспектом.
На такие действия необходимо быстро реагировать. По моему личному мнению, чтобы хорошо вести гибридную войну, необходимо иметь специальных специалистов, которые будут постоянно анализировать текущие атаки и возможности будущих, и заниматься этим только на ежедневной основе, а не от случая к случаю. Здесь, как и в любой войне, лучшая защита – это нападение. Сейчас об этом никто даже не думает, что, на мой взгляд, является полной ошибкой, за которую мы будем расплачиваться дальнейшими гибридными атаками со стороны России, сосредоточившись на нейтрализации угрозы с их стороны.
По моему личному мнению, гибридная война, при наличии мудрых служб и решительных политиков, может стать козырной картой в рукаве Европы против действий Москвы. Первенство в гибридной войне может привести к краху Российской империи, и конечно, таким образом, можно предотвратить открытый конфликт между ЕС и Россией, но это, вероятно, тема для другой дискуссии.
Вы написали несколько книг, одну из которых вы назвали „Гражданский на войне“, в которой вы и ваш соавтор подробно описываете, что должен и чего не должен делать гражданский человек в военное время. По вашему мнению, каково состояние гражданской обороны и стоит ли гражданским лицам, особенно из Литвы и Польши, ожидать, что они окажутся в зоне боевых действий и, возможно, оккупации?
Гражданская оборона, по крайней мере в Польше, находится в плохом состоянии и на данный момент это, пожалуй, все что можно об этом сказать. Гражданские лица Польши и Литвы очень серьезно относиться к угрозе оказаться в зоне боевых действий, а Литва, как и Польша до линии Вислы, очень серьезно относится к возможности оккупации российскими войсками. Кто-то скажет, что сначала я написал, что мы справимся с российской армией, а потом пишет, что существует возможность оккупации. Что ж, одно не исключает другого, если мы не разберемся с имперской Россией сейчас, когда есть возможность это сделать, она вернется, если не через пять лет, то через 10 лет, еще более кровожадная и жаждущая мести, так что пока существует имперская Россия, существует реальная угроза для обоих наших народов. Именно об этой ситуации мы пишем во второй части книги „Гражданский на войне II“, выход которой запланирован на сентябрь этого года. В ней мы уделим значительное место оккупации и поведению гражданского населения в такой экстремальной ситуации.
Что делать мирным жителям, прежде всего, когда у них еще есть время и они знают, что еще день-два и они окажутся в зоне боевых действий?
Этот вопрос не так простой, как может показаться, каждый человек должен сам на него ответить: кто-то может бежать или ему есть куда идти, кто-то не может покинуть свой дом, потому что у него больные родители и маленькие дети – это действительно индивидуальная тема, и каждый должен рассматривать ее индивидуально, а книга „Гражданский на войне“ – всего лишь руководство, где вы можете найти какие-то универсальные ответы, но ее задача прежде всего состоит в том, чтобы донести до гражданских лиц, что с ними может произойти и помочь им принять мудрое решение, которое может спасти им жизнь.
В заключение я хотел бы спросить о роли гражданского общества в информационной войне. О чем мы должны помнить?
Мы должны быть особенно осведомлены об опасностях дезинформации и российской пропаганды. Каждый гражданин должен знать, что такое пропаганда, как она влияет на подсознание, уметь различать, соответствует ли информация истине или нет, проверять источники и уметь распознавать манипуляции. Все это позволит гражданскому человеку в условиях войны защитить себя от величайшего оружия, которое сейчас есть в арсенале России – дезинформации и пропаганды. На мой взгляд, уже в начальной школе умение отличать ложную информацию от правдивой должно преподаваться в отдельных классах. Чтобы каждый гражданин, видя информацию, обращал внимание на язык и тон статьи, потому что именно по этим двум деталям можно отличить правду от фальши в информации, подаваемой в массовом порядке. Так называемые фейковые новости, например, часто написаны в стиле сенсации. Их освещение выражает сильные эмоции или бездоказательные обвинения. Также важно быть начеку, если контент кажется преувеличенным или направленным на создание противоречий.