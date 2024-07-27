Нынешние правители Кремля – это гангрена Европы

В настоящее время очевидно, что Россия утратила потенциал для открытого конфликта, но, вероятно будет стремиться восстановить свой военный потенциал. С другой стороны, у нее достаточно сил и ресурсов для ведения гибридной войны, и она будет вести ее активно, даже если война с Украиной закончится перемирием. Если война в Украине утихнет, начнется масштабная гибридная война, причем в таких масштабах, каких Европа еще не видела. Парадокс заключается в том, что перемирие в Украине позволит России нанести гибридный удар по Европе всей своей мощью, российские руководители этого только и ждут. В результате конфликта в Украине, Москва получила в свое распоряжение людей, готовых на все, которые уже убивали мирных жителей в Украине. Такие люди без колебаний будут убивать мирных жителей в Европе, в ходе различных покушений под прикрытием мусульманских террористов или новых „фронтов освобождения“, которые могут быть созданы в рамках гибридных операций. Более чем очевидно, что лица, принимающие решения в Кремле, не будут испытывать никаких сомнений давая добро на такие спецоперации, поэтому Европа должна наконец перестать извиняться за свое существование, пришло время ударить кулаком по столу. Офицеры российской разведки, расположившиеся в Европе, должны начать оглядываться через плечо... Думаю, настало время резко ткнуть их носом, чтобы они задумались, стоит ли их Великая Россия того, чтобы всю жизнь оглядываться через плечо.