Неравный брак. Как Москва впадает все в большую зависимость от Пекина

Китайские одежные бренды и производители смартфонов также охотно заменяют собой все те ниши, которые были оставлены западными компаниями. Та же тенденция четко прослеживается и на автомобильном рынке, где только официальных поставщиков из Китая насчитывается 29 компаний (по подсчетам знакомых автожурналистов в Москве, вместе с теми компаниями, которые не имеют представительств в России, это число достигает 46). Причем 19 марок пришли в Россию только в 2023 году. По данным российского „Автостата“, топ-5 прошлого года в России выглядит так: лидер „АвтоВАЗ“, а за ним китайские бренды – Chery, Haval, Geely и Changan. Институт Гайдара оценил как „масштабный“ – в 8 раз по сравнению с 2021 годом – рост поставок легковых и грузовых автомобилей из Китая.