Напомним, что Дания и Швеция проводили свои расследования и их закрыли. Польша вообще была очень скептическая к заявлениям Москвы. А Германия, хоть и проводит и дальше следствие, однако заявила, что его результаты никоим образом не повлияют на отношения с Украиной, о чём заявил заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер. Недавно венгерский премьер Виктор Орбан обвинил в подрыве линий газопровода „Северный поток“ США, озвучив нарратив Владимира Путина, что выгодопреобретателем этой акции разрушения газопровода в Балтийском море, без сомнения, были только США. И вот сейчас материал именно американского издания, однако, исключительно в интересах Кремля. Все эти упомянутые лица из Украины, которых издание хочет прилепить к подрыву газопровода в Балтийском море, никогда официально этого не подтверждали. Анонимные источники WSJ нуждаются в тщательной проверке.