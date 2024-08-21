Интервью Лукашенко на российском канале: что это было?

Очевидно, что по замыслу пропагандистов появление Лукашенко на центральном российском канале должно продемонстрировать безоговорочную поддержку союзников России. Однако на фоне Путина, по сути, самоустранившегося от Курска и фанатично добивающегося взятия очередного села на Донбассе, белорусский президент выглядел гораздо более прагматичным, понимая, что ситуация для Кремля далеко не выигрышная, поэтому вынужденно посылая в публичное пространство нарочито сдержанные сигналы.
Обращает внимание появление А.Лукашенко в эфире в кризисное для В.Путина время. Вооруженные силы Украины активно продвигаются в Курской области Российской Федерации, контролируя уже большую территорию, чем Россия с огромным трудом и колоссальными потерями захватила в Украине с начала 2024 г.
Интервью стало своеобразным классическим пропагандистским шоу, призванным хоть как-то „взбодрить“ россиян на фоне событий в Курской области и бросающейся в глаза инертности власти, поддержать поугасшую веру в непогрешимость решений Путина и непобедимость российской армии, оставившей российскую границу открытой. Путин по традиции хранит молчание, как он это делал всегда в кризисных ситуациях. И Лукашенко приходится спасать положение, обращаясь к российской телевизионной аудитории, привыкшей к ура-патриотическим речам одиозных государственных пропагандистов и умиротворённым речам российских политиков. Курский кризис поверг в шок не только Кремль, но и российских журналистов, прежде всего, патриотического толка. Одним словом, белорусский президент, выступил в традиционной для себя роли кризисного менеджера. Только теперь речь шла о Путине и России в целом.
Тот факт, что в качестве интервьюера выступил бывалый журналист и депутат Государственной думы Российской Федерации Евгений Попов лишний раз свидетельствует о тотальной подконтрольности Кремлю всех медиа, стремлении создать благостную „государственную“ картинку происходящего и не допустить проникновение в информационное пространство трезвых и непредубеждённых оценок войны, в которую Кремль всё больше и больше втягивает собственное население.
Российские телезрители, взбадриваемые истериками Соловьева и Скабеевой похоже всё ещё до конца, не осознали, что война пришла в Россию. И привёл её именно бессменный российский правитель В.Путин. Лукашенко не в первый раз изображает из себя авторитетного международного эксперта. Для российского министерства иностранных дел это должно быть обидно. Очевидно, словам С. Лаврова не верит уже никто – ни международная общественность, ни собственная российская аудитория, а, возможно, и президент В. Путин. Не зря в МИДе РФ – новое назначение. На днях Путин назначил Сергея Бутина первым замминистра иностранных дел РФ. Похоже, звезда Лаврова начинает закатываться. Поэтому А.Лукашенко, со свойственной ему пронырливостью, не преминул заполнить образовавшуюся пустоту. В числе горячих информационных тем, по которым Александр Лукашенко дал предметные подробные ответы, - инцидент с нарушением украинскими беспилотниками воздушного пространства Беларуси, „красные линии“ в вопросах безопасности, события в Курской области.
На самом деле „красные линии“ генерируются Москвой, а Лукашенко только повторяет эту мантру. Замедленная и невразумительная реакция Кремля на события в Курской области свидетельствуют о том, что в окружении Путина прекрасно понимают условность „красных линий“ и откровенную слабость этой доктрины. Тем более, что Запад в неё уже не верит и не боится их переступать. С началом СВО „красные линии“ пересекались неоднократно. С проникновением Вооруженных Сил Украины в Курскую область речь идёт уже не о линиях, а о потере целых российских территорий. Фактически, российская граница как та самая пресловутая „красная линия“ перестала существовать. Отсюда и рассуждения о якобы нарушениях украинскими беспилотниками белорусской границы и попытки выстраивания „красных линий“ для стран Балтии (Литва, Латвия), например, в вопросе пересечения границ этих стран автомобилями с белорусскими номерами. Лукашенко страшно боится быть втянутым в войну, ибо прекрасно понимает шаткость своего положения и нежелании армии ввязываться в путинскую авантюру. Лукашенко, в отличие от Путина, отнюдь не стремится перенести боевые действия на свою территорию. А учитывая протестное движение в Беларуси, любая попытка заявить об активном участии в войне может стоить ему „трона“.
Рассуждения Лукашенко о сателлитах Запада выглядят как жалкая попытка самоиронии. Ведь он, лидер якобы самостоятельной страны, должен изо всех сил спасать своего патрона, который первый из российских лидеров со времён Второй мировой войны допустил вторжение иностранных войск на свою территорию. И не только это допустил, но и далее предпочитает делать вид, что всё идет „по плану“ и срочники вполне могут быть использованы в войне, стать „расходным материалом“, как это было в Афганскую или Чеченские войны. Положение Лукашенко крайне шаткое. Ведь неудачи России и падение Путина автоматически означают падение его самого. С другой стороны, он отчаянно пытается обеспечить себе пространство для маневра, заручившись поддержкой Китая. Даже младшего сына решил обучать в Пекинском университете, а Москву, в случае чего, тоже можно обвинить в нарушении тех пресловутых „красных линий“ в отношении Беларуси.
Один из вопросов касался ответа со стороны украинского МИД на заявление МИД Беларуси по поводу нарушения беспилотниками воздушного пространства страны. Украинские официальные лица ответили, что в этой теме нечего и обсуждать, это не то, о чём стоит задумываться. Александр Лукашенко подчеркнул, что был вынужден реагировать по всем направлениям, когда беспилотники уже якобы вторглись на белорусскую территорию. Лукашенко предпочитает не замечать того очевидного факта, что именно российские беспилотники минимум 10 раз летали над территорией Беларуси, и не просто летали, а падали и взрывались, создавая прямую угрозу населению и объектам инфраструктуры.
Лукашенко открыто признаётся в нежелании помогать России закрывать огромную линию фронта, ещё более растянувшуюся в результате захода ВСУ в Курскую область. Кроме того, он открыто признает провальной стратегию мобилизации. В отличие от Путина, Лукашенко прекрасно понимает, что это может стать толчком для общественных волнений, особенно сейчас, когда на оборону Курской области перебрасывают срочников со всей России. „Мы не хотим эскалации, и мы не хотим войны против всего НАТО“, - подчеркнул Лукашенко. Но, если они это сделают и на это пойдут, у нас другого выхода не будет. И никаких „красных линий“ не будет. Этот воинственный пассаж на самом деле не о НАТО, которого Лукашенко боится, ибо понимает, что Россия за него, как и за других своих союзников и сателлитов не вступится. Это – троллинг Путина, для которого „красная линия“ государственной границы в Курской области отодвигается все ближе к Кремлю.
„Вы готовы нажать „красную кнопку“?“ - спросил журналист Лукашенко, который прекрасно понимает, что у него нет никакого права нажать „красную кнопку“, так как белорусская власть не контролирует ядерное оружие, размещенное Россией на территории Беларуси. На самом деле, это очень серьезный урок всем странам ОДКБ, так как вас могут втянуть в войну, даже ядерную, без вашего на то согласия. Просто пустите Москву на свою территорию. Но здесь прозвучало очень интересное предложение белорусского диктатора: „Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Они на западе хотят, чтобы мы друг друга уничтожили“. Практически это предложение переговоров. Путину „после Курска“ как-то неудобно настаивать на переговорах, хотя и очень хочется. Вот тут-то и пригодился сателлит из Минска.
Александр Лукашенко прокомментировал вторжение украинских военных в Курскую область России. Косвенно признав слабости российской границы и закаленности в боях украинской армии. Александр Лукашенко подчеркнул, что эскалация конфликта может закончиться самым печальным образом для украинского государства. „Если будет вот так, как под Курском, это будет эскалация, которая закончится уничтожением Украины. Империю эту ещё никто не побеждал и не победит. Какое НАТО тут справится? У американцев одна политика - Европу столкнуть с Россией. Пускай дерутся. А они потом будут разбираться на Востоке с китайцами“. Практически Лукашенко прямо заявил, что выгодополучатель Китай. Что касается непобедимой империи, то история свидетельствует, что Россия как империя (с 1721 до 1917 г.) катастрофически проигрывала войны несколько раз. В 1856 г. Крымскую войну, в 1905 г. войну с Японией и в 1917 г. с Германией и Австро-Венгрией.
Лукашенко напомнил о дополнительном обострении обстановки на границе в конце июня - начале июля, когда велась подготовка к параду в Минске на День Независимости. Тогда в Беларусь, в том числе из России, переместилось немало летательных аппаратов и подразделения сухопутных войск. Александр Лукашенко рассказал, что потом по каналу коммуникации, который существует с украинскими спецслужбами, удалось обсудить ситуацию и отвести лишние войска. Это подтверждение того, что залог стабильности Беларуси и безопасности самого Лукашенко – готовность к контактам с украинской стороной, а не ультиматумы в стиле Путина. Россиянам стоит задуматься, что бескомпромиссная позиция Кремля и мифические условия прекращения СВО выглядят как свидетельство крайней удаленности Путина и его окружения от реальности.
Александр Лукашенко видит опасность Третьей мировой войны в случае ввода войск НАТО в Украину. „Возможность „положить“ Россию. Украина этого не сделает. А кто? Запад. НАТО. Если они введут войска НАТО, это Третья мировая война. Потому что потом будет применено и тактическое, и стратегическое ядерное оружие, и ответ будет мгновенный и жуткий. Они же это тоже понимают, и мы это понимаем. Поэтому надо сесть за стол переговоров“, - заявил белорусский диктатор. Это, наверное, самая главная содержательная часть интервью Лукашенко. При этом не самая приятная для российской аудитории, ибо верный путинский вассал допускает возможность „положить“ Россию (правда Западом, а не Украиною). Сам факт этого, а также призыв к переговорам свидетельствует об опасениях, что режим Путина банально не справится с ситуацией и лучше заранее озвучить соглашательскую позицию, чем потом оказаться в стане побежденных.
Лукашенко финализировал своё интервью словами, что люди в Беларуси привыкли, что именно он находится на этом посту, но ведь так будет не всегда. „Надо понимать, что придёт другой человек — это неизбежно“. Похоже, что Лукашенко, в отличие от Путина, чётко осознает шаткость своего положения и потихоньку готовит „публику“ к своему возможному, в том числе, вынужденному, уходу.
Вот и всё. Занавес.