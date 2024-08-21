Интервью Лукашенко на российском канале: что это было?

Один из вопросов касался ответа со стороны украинского МИД на заявление МИД Беларуси по поводу нарушения беспилотниками воздушного пространства страны. Украинские официальные лица ответили, что в этой теме нечего и обсуждать, это не то, о чём стоит задумываться. Александр Лукашенко подчеркнул, что был вынужден реагировать по всем направлениям, когда беспилотники уже якобы вторглись на белорусскую территорию. Лукашенко предпочитает не замечать того очевидного факта, что именно российские беспилотники минимум 10 раз летали над территорией Беларуси, и не просто летали, а падали и взрывались, создавая прямую угрозу населению и объектам инфраструктуры.

Лукашенко открыто признаётся в нежелании помогать России закрывать огромную линию фронта, ещё более растянувшуюся в результате захода ВСУ в Курскую область. Кроме того, он открыто признает провальной стратегию мобилизации. В отличие от Путина, Лукашенко прекрасно понимает, что это может стать толчком для общественных волнений, особенно сейчас, когда на оборону Курской области перебрасывают срочников со всей России. „Мы не хотим эскалации, и мы не хотим войны против всего НАТО“, - подчеркнул Лукашенко. Но, если они это сделают и на это пойдут, у нас другого выхода не будет. И никаких „красных линий“ не будет. Этот воинственный пассаж на самом деле не о НАТО, которого Лукашенко боится, ибо понимает, что Россия за него, как и за других своих союзников и сателлитов не вступится. Это – троллинг Путина, для которого „красная линия“ государственной границы в Курской области отодвигается все ближе к Кремлю.