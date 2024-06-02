"Хайп и пиар" или реальная угроза: какова судьба Калининграда в случае обострения между НАТО и Россией?

Хотя планы и поступки авторитарного режима не всегда поддаются логике, следует учитывать объективные возможности РФ. События последних месяцев на территории Украины показывают, что потолком наступательных способностей российских вооружённых сил является единовременный штурм одного небольшого населённого пункта, максимум — с несколькими отвлекающими ударами по второстепенным направлениям. Численности российской армии не хватает для того, чтобы вести активные боевые действия на большей части уже существующей линии соприкосновения, и расширять территорию военных действий, втягивая в них дополнительных противников, было бы сродни самоубийству. В теории, единственным шансом российских войск оказать поддержку своей калининградской группировке в гипотетическом противостоянии РФ и НАТО был бы многократно обсуждаемый захват Сувалкийского коридора. Однако такое развитие событий означало бы начало полномасштабной войны на территории Европы, в которой ни одна из сторон не только не заинтересована, но и не готова к таковой. Ещё в октябре 2022 года в немецких СМИ прозвучала информация, что запасов снарядов у Бундесвера хватит на один-два дня ведения полномасштабных боевых действий. И, хотя с тех пор прошло немало времени, вряд ли ситуация изменилась кардинально — посему, беря во внимание этот красноречивый пример, вряд ли альянс готов ввязаться в полномасштабное противостояние.