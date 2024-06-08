Российская пропаганда традиционно обвинила в трагедии Украину, заявляя о „ракетном ударе ВСУ“. Силы обороны Украины уже в первые сутки сообщили, что подрыв Каховской ГЭС произошел изнутри, а совершили это преступление военные 205-й казачьей мотострелковой бригады оккупационной армии РФ. Дальнейшие события только подтвердили это. Доказательства указывают на ответственность России за целенаправленный подрыв Каховской ГЭС. Около сотни населённых пунктов юга Украины оказались в зоне подтопления. Десятки тысяч украинцев должны были спасаться от угрозы жизни.

Дамбу строили в советское время, поэтому Россия „имела каждую страницу инженерных чертежей“ и знала всё об устройстве внутри плотины. По масштабу последствий, вызванных уничтожением ГЭС и Каховского водохранилища, подрыв станции стал одним из самых тяжёлых преступлений российской армии в войне против Украины. Только на подконтрольном украинским властям правобережье Херсонской области в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС и последующих разрушений и затоплений погибли более 30 человек. Точное количество жертв на оккупированном левобережье, наиболее пострадавшем в результате подрыва ГЭС, до сих пор остается неизвестным. Оккупанты заявляли о 59 погибших, однако это количество гораздо больше. В частности, только в оккупированном городе Олешки, население которого на момент наводнения составляло около 16 тыс. человек, число погибших исчисляется по крайней мере сотнями.