Гибридная миграционная война: нелегальные мигранты как оружие против восточного фланга НАТО

Режимы Путина и Лукашенко продолжают разыгрывать миграционную карту, с целью создания гуманитарного и правового кризиса на восточных рубежах ЕС и Североатлантического альянса. Параллельно российские и белорусские официальные власти и пропагандисты проводят информационную кампанию, стремясь расколоть европейское общество и скомпрометировать польские, литовские, латвийские и эстонские власти в глазах граждан ЕС и мирового сообщества.
Истоки кризиса
9 августа 2020 года в Беларуси на президентских выборах с результатом 80,08 % голосов победил Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, являвшаяся основным кандидатом от белорусской оппозиции, набрала 10,12 % голосов. Оппозиция объявила выборы сфальсифицированными, по всей стране начались массовые акции протеста. Европейский Союз поддержал сторонников оппозиции и отказался признать легитимность Лукашенко, Светлана Тихановская была силой выдворена сотрудниками белорусских спецслужб в Литву.
ЕС ввёл санкции против режима Лукашенко в ответ на фальсификацию выборов и нарушение прав человека.
В конце мая 2021 года ЕС и США ввели санкции против Беларуси в ответ на инцидент с посадкой Boeing 737 компании Ryanair в Минске. Дополнительно воздушное пространство стало закрыто для белорусской авиакомпании „Белавиа“.
В качестве ответной меры в июне 2021 года министр иностранных дел Беларуси В. Макей заявил, что Беларуси больше нет смысла участвовать в соглашении о реадмиссии, и она не будет тратить собственные финансовые средства на обустройство приграничной инфраструктуры для защиты Европы от мигрантов.
Тут следует уточнить, что в течение длительного периода, начиная с 2000 года, власти Беларуси получали от ЕС десятки миллионов евро на укрепление и модернизацию границы, противодействие нелегальной миграции и контрабанде. Так, например, на деньги европейских налогоплательщиков был спонсирован проект BOMBEL, нацеленный на противодействие нелегальной миграции. С 2020 года действовало соглашение о реадмиссии между Республикой Беларусь и Евросоюзом, в целом сотрудничество всеми сторонами оценивалось положительно. Однако в июне 2021 года Лукашенко отказался исполнять свои обязательства и в ответ на санкционное и политическое давление со стороны ЕС и вывел Беларусь из соглашения о реадмиссии.
Уже в июле 2021 года белорусские пограничники, исполняя устные поручения начальства, прекратили препятствовать нелегальной миграции и контрабанде. Далее белорусские силовики начали уже прямо содействовать нелегалам, желающим пересечь границу, группы мигрантов координировались и консультировались, им была оказана помощь с навигацией и транспортировкой. Впоследствии даже сам Александр Лукашенко вынужден был признать публично, что власти Беларуси оказывали помощь мигрантам, правда, отказавшись расследовать эти случаи, несмотря на то, что находившиеся в пограничной зоне нелегалы нарушали ряд статей Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обвинил Минск в направлении миграционного потока. Он подчеркнул, что, с их точки зрения, „превращение мигрантов в инструменты политики совершенно неприемлемо, это нарушает европейские ценности и принципы“.
Политические и стратегически цели Лукашенко и Кремля
Режим Лукашенко и российские власти преследуют несколько ключевых целей, координируя перемещение масс мигрантов и контрабанды к границам ЕС. Для Лукашенко это не только желание поквитаться с ЕС за наложенные санкции и поддержку белорусской оппозиции, но и стремление продемонстрировать свою значимость в качестве регионального игрока, с которым необходимо считаться и вести диалог. В конце июня 2021 года Лукашенко сам прямо заявил о своих целях: „сегодня они (страны Запада) взвыли. Ах, белорусы их не защищают. В Литву, Латвию и в Польшу ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов. Они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков. Аж из-за Атлантики слышен сигнал: помогите, как это было прежде, задержите ядерные материалы, чтобы они не попали в Европу. Так и хочется спросить, вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете, чтобы мы вас защищали, как и прежде?“.
Для РФ, особенно в условия войны в Украине, миграционный кризис на восточных границах ЕС важный рычаг, позволяющий подрывать единство ЕС, заставляющий нести большие расходы на обеспечение безопасности и предоставление помощи мигрантам. Естественно всё это оказывает давление на бюджеты Польши и стран Балтии, а население приграничных территорий подвергается дополнительным рискам, что вызывает рост социального недовольства. В качестве иллюстрации – 26 июля 2021 года жители деревни Рудники вышли протестовать против строительства лагеря для нелегалов, на соседнем с населённым пунктом военном полигоне планировалось создание лагеря для 1,5 тысячи мигрантов. Местные журналисты сообщали, что в акции приняли участие около 500 человек. Протесты вспыхнули и в местечке Девянишкес. Здесь власти также планировали разместить нелегалов, используя для этих целей здание неработающей школы.
Миграционный кризис, по мнению кремлёвских аналитиков, способствует расколу внутри ЕС. Разные страны-члены могут иметь различные подходы к решению миграционного вопроса, что ослабляет единство и солидарность внутри союза. Это в свою очередь может уменьшить давление на Беларусь и Россию со стороны ЕС.
Для властей Беларуси миграционный кризис ещё и способ извлекать финансовую выгоду, взимая плату с мигрантов за визы и транспортные услуги до границы. Это позволяет получать дополнительные доходы в условиях экономических санкций и международной изоляции. Так, в качестве примера, белорусская авиакомпании „Белавиа“, попавшая под санкции западных стран, в 2021 году организовала транзит в Беларусь из Ирака. Туристические фирмы, работавшие с Минском, предоставляли залог в диапазоне от 1500 до 3000 евро за человека. По данным журналистского расследования (https://www.occrp.org/ru/daily/17732-2023-06-09-16-47-24 ), выпущенного в июне 2023 года, некоторые из 12 белорусских фирм, получивших в разгар кризиса 2021 года эксклюзивное право выдавать приглашения для оформления белорусских виз гражданам стран Ближнего Востока, связаны с силовыми ведомствами Республики Беларусь.
Отдельно стоит отметить, что в контексте кризиса на границе Беларуси и Польши Турция является страной транзита для многих мигрантов, направляющихся в Европу. Существует мнение, что турецкие власти могут закрывать глаза на перемещение мигрантов, что косвенно способствует усилению кризиса в Польше и других странах ЕС. Турция имеет свою политическую и экономическую повестку, которая иногда включает использование миграционных потоков для давления на ЕС.
Для режима Лукашенко мигранты также являются удобным рычагом для шантажа соседей, чтобы вынудить их пойти на уступки или улучшить условия для торговли с Беларусью. В этом контексте белорусский режим проводит достаточно хитрую и дифференцированную политику, направляя в 2024 году потоки нелегальных мигрантов в сторону польской границы, не опасаясь закрытия погранпереходов, так как через эту же границу идёт китайский транзит. По разным оценкам до 70 % товаров, которые идут из Беларуси на Запад, изготовлены в КНР. При этом, в условиях закрытия погранпереходов на границе с Литвой с 1 марта 2024 года, белорусские власти пока действуют более осторожно, желая сохранить доступ к литовским портам и не навредить российскому транзиту в Калининград.
Дополнительно стоит заметить, что Кремль и Лукашенко используют миграционный кризис как средство отвлечения внимания от своих внутренних и внешних проблем. Для России это может быть дополнительное отвлечение внимания от ситуации в Украине и других геостратегических вопросов. Для Беларуси это отвлечение внимания от репрессий и экономических трудностей внутри страны. И, естественно, возможность обвинить власти ЕС в „двойных стандартах“ и несоблюдении прав человека.
Информационная, психологическая и правовая война
С целью дестабилизации европейского сообщества Москва и Минск предпринимают шаги, направленные на дискредитацию польских властей. Одним из ключевых нарративов, используемых кремлёвскими и белорусскими пропагандистками, является утверждение о жестоком обращении польских пограничников с нелегальными мигрантами и беженцами. Тиражирование этих тезисов сопровождается публикацией фотографией и видеозаписей, которые якобы подтверждают акты насилия со стороны польских силовиков. Главной аудиторией таких информационных кампаний становятся жители западных стран Европы, на чьих обострённых чувствах социальной справедливости и играют режимы Путина и Лукашенко. Параллельно жителям стран глобального Юга внедряются тезисы о „двуличном“ и „расистском“ Западе, подрывая тем самым веру в международный порядок, основанный на праве. Безусловно, несмотря на имеющие место спорные инциденты, по большей части используется сфабрикованные и искажённые материалы, специально не учитывающие контекст ситуации. Так, например, не сообщается о том, что белорусские силовики зачастую сами применяют силу, с целью вытеснения масс нелегалов на территорию Польши.
Российские и белорусские медиа дополнительно распространяют фальшивые новости о действиях польских властей, таких как якобы принудительные депортации мигрантов или создание нечеловеческих условий для их содержания. Цель этих публикаций – вызвать международное осуждение и давление на польское правительство.
Активно используются социальные сети для распространения дезинформации. В этих кампаниях часто участвуют бот-аккаунты, которые массово распространяют фальшивые новости и негативные комментарии о Польше, создавая видимость широкого общественного осуждения.
Можно отметить, что тяжёлая ситуация на границе и негативный информационный фон сделали своё дело, в конце сентября 2021 года известная и авторитетная правозащитная организация Amnesty International обвинила польские власти в „незаконном принудительном возвращении“ мигрантов в Беларусь. 24 ноября 2021 года другая правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад „“Сдохни здесь или вали в Польшу“: Солидарная ответственность Минска и Варшавы за произвол в приграничье“. Организация отметила нарушения прав мигрантов по обе стороны белорусско-польской границы. Обе стороны, по утверждению HRW, препятствовали регулярному гуманитарному доступу к мигрантам на границе. Естественно, тезисы из этого доклада, имевшего большой медийный эффект, были тенденциозно „нарезаны“ и использованы кремлёвской пропагандой. Подобные заявления авторитетных западных правозащитников, к сожалению, стали важной опорой для дезинформационных кампаний, осуществляемых РФ и Беларусью.
В свою очередь 18 ноября 2021 года Владимир Путин заявил, что страны Запада используют миграционный кризис для давления на Беларусь, а также раскритиковал действия польских силовиков. Что характерно, тоже 18 ноября, в рамках, видимо, координируемой из единого центра информационной кампании против ЕС, генпрокурор Беларуси Андрей Швед сообщил, что возбуждено уголовное дело против высших должностных лиц Польши, а информация о „преступных действиях“ которых будет направлена для правовой оценки в ряд международных организаций, включая ООН и Совет Европы.
Дополнительно, в рамках нынешнего конфронтационного курса, Минск и Москва также используют исторические и культурные темы, демонстративно подрываются связи между польским и белорусским народами.
В своей пропаганде Минск упоминает односторонний безвизовый порядок въезда, введённый для Литвы и Латвии весной с 15 апреля 2022 года, а для Польши с 1 июля. С 19 июля 2024 года власти Беларуси распространили безвизовый порядок въезда в страну на граждан 35 европейских стран. Белорусские власти пытаются выглядеть для широкой общественности в более выгодном свете на фоне западных соседей, вынужденных укреплять границы, вводить миграционные ограничения и усиливать оборону. Так 15 июля 2024 года глава МИД Беларуси Максим Рыженков сделал заявление, что Минск готов к диалогу о разрядке напряжённости с Варшавой. В МИД Польше на это справедливо заметили, что режим Лукашенко стремится достичь краткосрочных политических целей, но без смены стратегического курса.
Для создания напряжения и давления на границе используется и шпионская сеть. 16 декабря 2021 года из Польши в Беларусь дезертировал и попросил политического убежища военнослужащий 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии ВС Польши Эмиль Чечко. Белорусские СМИ активно транслировали интервью Чечко, в котором тот сделал утверждение, что польские пограничники якобы занимались физическим устранением мигрантов, в том числе ликвидировали нескольких польских активистов, прибывших на белорусско-польскую границу для оказания беженцам помощи. 18 декабря 2021 года польские спецслужбы в свою очередь констатировали, что Чечко мог быть завербован.
В сентябре 2021 года польский суд в Бартошице приговорил Чечко к шести месяцам заключения. Суд пришел к выводу, что он злоупотреблял алкоголем и совершал действия, которые приобрели характер физических и психологических издевательств над матерью.
В рамках информационной кампании против Польши в феврале 2022 года белорусский центр „Системная правозащита“, представлявший интересы сбежавшего в Беларусь польского военнослужащего Эмиля Чечко, направлял запрос в Гаагу, с просьбой возбудить дело о „геноциде мигрантов“ в Польше. Чечко утверждал, что ему известно об убийстве более 240 человек.
В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека в итоге сообщали, что не нашли захоронений мигрантов на польско-белорусской границе, о которых рассказывал Чечко.
Когда легенда, рассказанная Чечко, была полностью опровергнута, то был устранён и сам перебежчик - 17 марта 2022 года Эмиль Чечко был найден повешенным по месту проживания в Минске.
Минск использует и экологическую повестку, чтобы оказывать давление на Варшаву и европейскую общественность, например, утверждая, что пограничный забор в Беловежской пуще (которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО), разделяет реликтовый лес на белорусскую и польскую части, что нарушает целостность его экосистемы.
Помимо информационных кампаний, Россия и Беларусь проводят кибератаки на польские государственные учреждения и СМИ, пытаясь получить доступ к чувствительной информации или разрушить работу инфраструктуры. Это включает взломы сайтов и рассылку фальшивых сообщений от имени польских властей.
Военное измерение и дипломатия
Миграционная угроза заставила европейские власти начать процесс укрепления восточных рубежей ЕС в 2021 году, российское полномасштабное вторжение в Украину ещё более заострило актуальность обеспечения безопасности, всё это потребовало развертывания дополнительных войск НАТО и проведение учений, направленных на повышение готовности к отражению гибридных угроз.
НАТО проводит кампании по разоблачению дезинформации, распространяемой РФ и Беларусью. Эти кампании направлены на повышение осведомленности общественности о методах гибридной войны и укрепление доверия к правительствам стран НАТО
При этом усиление военного присутствия на границе и закрытие пограничных переходов заставляет нервничать белорусское руководство, опасающееся экономической изоляции и потери транзитной выручки. В ответ пропагандисты Лукашенко заявляют о военной угрозе, которая якобы исходит от Польши, Литвы и контингентов НАТО. Кремль также обвиняет Польшу в попытках использовать кризис для укрепления своих военных позиций на границе, что, по мнению российского руководства, является частью более широкой стратегии НАТО по усилению восточного фланга Альянса.
Напряжение на границе приводит к провокациям, так, например, 1 августа 2023 года два белорусских боевых вертолета нарушили воздушное пространство Польши. В начале августа прошлого года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что более ста вагнеровцев, находящихся на территории Беларуси, были перемещены в район Сувалкского коридора. Как сообщило в тот период британское министерство обороны, с середины июля 2023 года на военную базу в селе Цель Могилевской области Беларуси прибыло несколько тысяч вагнеровцев. В качестве ответных действий польское правительство вынуждено было усилить границу. Туда были направлены дополнительные силы спецназа, в том числе антитеррористические отряды.
Растёт и присутствие регулярной армии РФ в Беларуси, при этом точное количество российских войск, находящихся на территории республики, официально не раскрывается. После размещения российского ядерного оружия на территории Беларуси всё чаще звучат плохо завуалированные ядерные угрозы в отношении соседних стран, так 20 января 2024 года Лукашенко во время встречи с сотрудниками предприятия „БелДжи“ сделал следующее заявление: „как только в Беларуси появилось ядерное оружие, все крылья опустили. И соседи, ошалевшие наши, и другие. Хотя не дай Бог не только мне, но и новому поколению политиков думать о применении этого ядерного оружия. Это страшное оружие“.
С 4 июля 2024 года Беларусь стала членом ШОС, а уже 8 июля стартовали белорусско-китайские военные учения „Атакующий сокол“. Манёвры прошли на полигоне „Брестский“, что в 2,8 км от границы с Польшей и 28 км - от Украины. Всё это является определёнными сигналами военного и дипломатического характера, направляемыми белорусским руководством своим соседям. При этом заметно возрастает роль КНР, не только усиливающей своё экономическое влияния на Беларусь, но и демонстрирующей проекцию силы на восточных рубежах НАТО. Однако официально Китай не участвует в политических аспектах кризиса, оставаясь нейтральным игроком.
Параллельно режим Лукашенко, следом за Москвой, усиливает контакты с КНДР. 24 июля 2024 года прошли переговоры главы МИД Беларуси Максима Рыженкова с северокорейской коллегой Чве Сон Хи. Были достигнуты договоренности о ближайших шагах по дальнейшему развитию договорно-правовой базы и активизации взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами, а также по ряду направлений, следует из сообщения. В их числе сферы здравоохранения, образования, сельского хозяйства, культуры и спорта. Представители Беларуси и КНДР констатировали совпадение позиций и согласились продолжить предпринимать совместные усилия в целях продвижения к „справедливому многополярному мироустройству“. Тут можно отметить, что продолжается формализация и институционализация своеобразного альянса Москвы, Пекина и Пхеньяна, противостоящего западной версии международного порядка, режим Лукашенко при этом спешит принять участие в таких интеграционных инициативах. На фоне нарастающего военно-технического сотрудничества РФ и КНДР, поставок артиллерийских снарядов и ракет, а также слухов, о возможной отправке на оккупированные украинские территории северокорейских рабочих и военных специалистов, вполне можно ожидать, что в случае эскалации конфликта эксцентричный Лукашенко тоже попробует разыграть и эту карту.
„Неспокойная граница“
Польша активно усиливает защиту своей восточной границы в рамках программы „Восточный щит“. Эта программа включает в себя строительство заборов, создание систем обнаружения и слежения, а также развитие инфраструктуры для защиты от беспилотников. Польша также направила к границе дополнительные войска - 8000 польских военнослужащих будут поддерживать пограничную службу. Еще 9000 солдат будут находиться в резерве.
Как пояснил замглавы оборонного ведомства Польши Цезарий Томчик, это крупнейший проект такого типа со времен Второй мировой войны „не только в Польше, но и в Европе в целом“, линия планируемых укреплений распространится также на Литву, Латвию и Эстонию.
Польша активно сотрудничает с соседними странами, такими как Литва, Латвия и Эстония, а также с ЕС и НАТО, чтобы противодействовать гибридным угрозам. В конце июня 2024 года эти страны направили письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом возвести оборонительные линии на границах с Россией и Беларусью
ЕС выделяет средства на укрепление границ своих восточных членов, включая Польшу. В рамках этой помощи Польша получила 2,3 млрд евро на реализацию программы.
Насколько миграционная ситуация является острой и масштабной хорошо демонстрируют цифры, так, например, если за весь 2020 год была зафиксирована 81 попытка незаконного пересечения мигрантами границы Литвы, то уже с января по май 2021 года было задержано 189 мигрантов. В целом за весь 2021 год около 30 тысяч человек были задержаны при попытке пересечения польской границы. В Латвии, например, за первые месяцы кризиса было задержано более 300 мигрантов. 10 ноября 2021 года сразу две массовые группы мигрантов смогли прорваться через белорусско-польскую границу и попасть на территорию Польши, тогда только за одни сутки было зафиксировано 599 попыток прорыва польской границы. Группы мигрантов зачастую координируются белорусскими силовиками, что создаёт дополнительные риски организованного штурма границы.
6 июня 2024 года скончался польский пограничник, получивший ножевое ранение на границе с Беларусью в ходе столкновения с мигрантами, которые пытались прорваться через заграждения. Военнослужащий был тяжело ранен 28 мая в районе села Дубиче-Церкевне, пограничник закрыл своим щитом брешь в пятиметровом заборе, через которую пыталась перебраться группа из примерно 50 мигрантов, и один из них ударил его холодным оружием. Только за апрель 2024 года зафиксировано более 5400 попыток пересечения польской границы нелегалами. Эксперты связывают рост напряжённости с фактическим закрытием российско-финской границы в конце 2023, которая оттягивала значительный процент нелегальных мигрантов на себя.
Польша теперь вынуждена восстановить 200-метровую заградительную полосу на границе с Беларусью после нападения с ножом на польского военнослужащего.
Заключение
Несмотря на возрастающую напряжённость можно констатировать, что Кремль и режим Лукашенко не смогли на данный момент подорвать евроатлантические институты, наоборот, Польша, ЕС и НАТО предпринимают комплексные меры для противодействия гибридным угрозам. Эти меры включают укрепление границ, финансовую и техническую помощь, дипломатические усилия и информационные кампании.
При этом в Восточной Европе всё большую роль начинает играть новый влиятельный игрок – КНР. Дестабилизация на границе Польше и Беларуси серьёзно влияет на торговлю ЕС и Китая. Если ситуация будет развиваться по худшему сценарию, то колоссальные издержки понесут все, при этом сильнейший удар будет нанесён по самой Беларуси, которая потеряет свою привлекательность, как транзитная страна.
Миграционный кризис в этой связи вписан в широкий международный контекст, где Китай может выступить как гарантом стабильности, так и агентом эскалации, по мере ухудшения отношений с США и ЕС, которые всё более начинают походить на холодную войну.
Польские власти, очевидно, рассчитывают, что если не Кремль, то Пекин сможет вразумить макиавеллиста Лукашенко. Так, на переговорах в конце июня президент Польши Анджей Дуда на встрече в Пекине предупредил главу КНР Си Цзиньпина о возможном полном закрытии польско-белорусской границы, объяснив это реакцией на убийство мигрантом польского военного.
Китайская сторона, в свою очередь, согласно заявлению МИДа страны, надеется, „что обе стороны будут относиться друг к другу с уважением и будут решать проблему путем консультаций, чтобы избежать эскалации напряженности“. Складывается ощущение, что, во всяком случае на данный момент, Пекин не готов к разрыву симбиотических экономических отношений с ЕС, значит, есть надежда, что китайские чиновники могут повлиять на своих коллег в Москве и Минске, при этом рычагов у первых более чем достаточно.