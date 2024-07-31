Гибридная миграционная война: нелегальные мигранты как оружие против восточного фланга НАТО

Режим Лукашенко и российские власти преследуют несколько ключевых целей, координируя перемещение масс мигрантов и контрабанды к границам ЕС. Для Лукашенко это не только желание поквитаться с ЕС за наложенные санкции и поддержку белорусской оппозиции, но и стремление продемонстрировать свою значимость в качестве регионального игрока, с которым необходимо считаться и вести диалог. В конце июня 2021 года Лукашенко сам прямо заявил о своих целях: „сегодня они (страны Запада) взвыли. Ах, белорусы их не защищают. В Литву, Латвию и в Польшу ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов. Они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков. Аж из-за Атлантики слышен сигнал: помогите, как это было прежде, задержите ядерные материалы, чтобы они не попали в Европу. Так и хочется спросить, вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете, чтобы мы вас защищали, как и прежде?“.