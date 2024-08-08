Евген Магда. НАТО пора "переодеться"

В Украине осознавали невозможность получения приглашения вступить в НАТО до завершения российско-украинской войны. Соглашения о безопасности, которые официальный Киев энергично подписывает с европейскими странами и США, призваны обеспечить юридическую оболочку для продолжения оказания военной и военно-технической помощи, но они не обеспечивают позитивных подвижек в вопросе евроатлантической интеграции Украины. Противников ускоренного вступления Украины в НАТО назвал французский президент Эммануэль Макрон – это США и Германия, самая мощная страна мира и ведущая экономика Европы, к примеру, в течение года сумевшая отказаться от импорта российского газа.
"Крайне взвешенная“ позиция Вашингтона и Берлина – хороший тест на жизнеспособность алгоритма принятия решений внутри НАТО, предполагающего равенство всех членов Альянса. Поэтому тезис о „неотвратимости членства Украины в НАТО“, прозвучавший в итоговом коммюнике саммита, к сожалению, относится к категории „хорошая мина при плохой игре“. Тем более на фоне ракетного удара России по киевской больнице Матери и ребенка, случившегося накануне встречи в Вашинтоне.
Тем, кого впечатлила сумма в 40 миллиардов евро военной помощи Украине на 2025 год, анонсированная НАТО, хочется напомнить, что министр обороны США Ллойд Остин недавно подчеркивал, что Украине уже оказано помощи на сумму более 90 миллиардов долларов. Точкой отсчета выступает февраль 2022 года, начало российского вторжения. То есть по сути объемы финансирования Украины Альянсом существенно не изменятся, просто в честь юбилейного саммита была продемонстрирована круглая сумма, о которой говорил уходящий генсек НАТО Йенс Столтенберг. Украине помогают сдерживать агрессивные действия России, но не предоставляют помощи, способной позволить осуществить перелом в боевых действиях в свою пользу. К сожалению, можно сказать и о показательно-политическом подтексте транзита систем ПВО/ПРО: договоренности о передаче разными членами Альянса Украине 5 заявленных президентом Байденом комплексов Patriot/SAMP-T были достигнуты ранее, президент США только объединил их в своем выступлении на манер праздничного букета.
Североатлантический Альянс в очередной раз показал, что является прежде всего политическим союзом, участники которого руководствуются прежде всего политическими резонами, а не военной целесообразностью. Иначе говоря, Альянс взвешивает за и против, прежде чем принять то или иное решение, руководствуется ценностями, а не исключительно военной целесообразностью. Впору вспомнить, что российская аннексия Крыма в 2014 году во многом реанимировала смысл существования НАТО. Вступление традиционно нейтральных Швеции и Финляндии в НАТО после начала широкомасштабного вторжения России в Украину имеет не только политическое, но и военное значение. Однако Альянс не является „поджигателем войны“, как его рисует современная российская пропаганда, используя еще советские методички. Иначе Украина давно бы уже была членом НАТО, ведь ее противостояния с Россией Альянсу объективно на руку по ряду причин. Пока же мы слышим из Праги взвешенные оценки президента (экс-главы Военного комитета НАТО) Петра Павла, а из Хельсинки – неожиданный призыв к мирным переговорам с Россией из уст президента Финляндии Александра Стубба. И в этом вопросе вряд ли стоит удивляться, что Североатлантический альянс уступил инициативу в вопросе оказания помощи Украине Европейскому Союзу. Однако не будем очаровываться: проблема дефицита артиллерийских боеприпасов актуальна и для ЕС, и для НАТО.
Во время мероприятий, прошедших в ряде европейских государств после Вашингтонского саммита, автору этих строк приходилось слышать акцент на союзе, в котором более миллиарда человек . По сути, это прямой намек не только России, но и Китаю. Авторитарные практики Москвы и Пекина сами по себе являются вызовом для цивилизованного мира, а статус НАТО предполагает способность давать ответ на подобные вызовы. В этом контексте стоит подчеркнуть, что автократические государства, располагающие ядерным оружие и армиями численностью более миллиона человек каждая, являются уже не раздражителями для НАТО, а факторами, требующими серьезного и осмысленного ответа.
Уже упомянутый Джозеф Байден во время саммита Альянса убедительно продемонстрировал, что его дальнейшее решение не принимать участия в президентской гонке является обоснованным как по политическим, так и по человеческим, гуманистическим мотивам. К сожалению, его отказ ознаменовал собой заметный кризис лидерства в Альянсе, ведь канцлер Германии Олаф Шольц не слывет воинственным политиком, а Эммануэль Макрон вынужден сосредоточиться на вопросах внутренней политики после выборов в Европейский Парламент и досрочного переизбрания Национального Собрания. Макрон примерял на себя роль неформального общеевропейского лидера, зондируя почву на предмет усиления собственной роли в Старом Свете, но пока ему придется подождать. Последние турецкого президента Реджепа Эрдогана в адрес Израиля свидетельствуют, что в дуализме лидер государства-члена НАТО/выразитель чаяний мусульманского мира он отдает предпочтение второму компоненту. И это выглядит очень показательно в контексте „особых отношений“ по линии Эрдоган – Путин.
Есть и еще один любопытный момент: уже упомянутый Йенс Столтенберг накануне своего ухода в политический запас с поста генерального секретаря НАТО сделал ряд достаточно жестких, порой воинственных заявлений. При этом Столтенберг подчеркнул, что Альянс не будет сбивать российские ракеты над территорией Украины, чтобы не втянуться в войну. С точки зрения интересов НАТО позиция его топ-функционера понятна, но что делать с гуманистическими ценностями Запада, которые, по идее, должен защищать Альянс? Новый генеральный секретарь, экс-премьер Нидерландов Марк Рютте, вряд ли отметится ультра-агрессивными заявлениями, это маловероятно, исходя из фактов его политической биографии.
В то же время Россия и Китай не собираются отсиживаться, они проводят гибридные разведки боем на восточном фланге НАТО и в кибер-пространстве, готовятся к вмешательству в президентскую кампанию в США и реальными шагами демонстрируют, что авторитарные режимы способны принимать непростые решения быстрее признанных демократий. Можно дискутировать о том, Путин или Си имеют больше влияния на венгерского премьера Виктора Орбана, но его внешнеполитические рейды в качестве председательствующего в Европейском Союзе не способствуют укреплению глобального имиджа НАТО. Он размывается реалиями современного мира.
Не сомневаюсь, что ведущие государства Североатлантического альянса повышают боеготовность (и уже более 2/3 членов НАТО довели свои военные расходы до 2% от ВВП). Учения, закупки военной техники, усиления разведывательной деятельности – все это ожидаемо и предсказуемо. В недрах штабов армий Альянса готовятся разнообразные планы реагирования на агрессивные действия России в Европе и заявления Путина о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия. Однако этого может быть недостаточно в условиях непрекращающихся кампаний по дезинформации и информационному давлению, которые проводит РФ. В Кремле пытаются показать всему миру, что способны навязать миру собственные правила поведения. Поэтому НАТО пора сменить парадный мундир, надетый по случаю 75-летия Альянса, на полевой камуфляж опытного и хорошо оснащенного воина. К примеру, путем подчеркнуто публичной дискуссии о темпах реагирования, предусмотренного 5 статьей Вашингтонского договора.