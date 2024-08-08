Евген Магда. НАТО пора "переодеться"

Североатлантический Альянс в очередной раз показал, что является прежде всего политическим союзом, участники которого руководствуются прежде всего политическими резонами, а не военной целесообразностью. Иначе говоря, Альянс взвешивает за и против, прежде чем принять то или иное решение, руководствуется ценностями, а не исключительно военной целесообразностью. Впору вспомнить, что российская аннексия Крыма в 2014 году во многом реанимировала смысл существования НАТО. Вступление традиционно нейтральных Швеции и Финляндии в НАТО после начала широкомасштабного вторжения России в Украину имеет не только политическое, но и военное значение. Однако Альянс не является „поджигателем войны“, как его рисует современная российская пропаганда, используя еще советские методички. Иначе Украина давно бы уже была членом НАТО, ведь ее противостояния с Россией Альянсу объективно на руку по ряду причин. Пока же мы слышим из Праги взвешенные оценки президента (экс-главы Военного комитета НАТО) Петра Павла, а из Хельсинки – неожиданный призыв к мирным переговорам с Россией из уст президента Финляндии Александра Стубба. И в этом вопросе вряд ли стоит удивляться, что Североатлантический альянс уступил инициативу в вопросе оказания помощи Украине Европейскому Союзу. Однако не будем очаровываться: проблема дефицита артиллерийских боеприпасов актуальна и для ЕС, и для НАТО.