Дипломат о визите Кулебы в КНР: Украина готова к диалогу с посредниками для достижения мира

В ходе переговоров главы МИД Украины с министром иностранных дел КНР Ван И главной темой стал поиск путей прекращения российской агрессии и возможной роли Китая в достижении устойчивого и справедливого мира. Ведь справедливый мир в Украине отвечает стратегическим интересам Китая, а его роль, как глобальной силы мира, важна. Российская агрессия разрушила мир и затормозила развитие. Поэтому следует завершить войну против Украины, восстановить мир и ускорить восстановление украинского государства. Д.Кулеба отдельно проинформировал о результатах Саммита мира в Швейцарии, разъяснив логику дальнейших шагов по внедрению Формулы мира, как пути к справедливому завершению российской агрессии. Была представлена позиция Украины, заключающаяся в готовности вести переговорный процесс с российской стороной, когда РФ будет готова. В ходе переговоров Д. Кулеба напомнил, что недавно Украина начала переговоры о вступлении в Европейский Союз и это решение необратимо, поэтому целесообразно развивать двусторонние отношения через призму будущего членства Украины в ЕС и отношений Китая с Европой. Однако российская агрессия стоит не только на пути развития Украины, но и влияет на международную стабильность, развитие добрососедских отношений, в частности развитие торговли между Китаем и Европой. Со своей стороны официальный Пекин заявил, что Китай не ищет временных решений, а работает над стратегическим решением проблемы полномасштабной российской агрессии. По словам Ван И, "те, кто считает, что Китай будет стоять на стороне России или на стороне Украины, они глубоко ошибаются. Китай будет стоять только на стороне Китая. Поэтому Китай рассматривает двусторонние отношения с Украиной вне контекста отношений с Россией и отношений с Соединенными Штатами". Это означает, что у КНР есть четкое понимание, что отношения с Украиной являются отдельным направлением внешней политики Пекина.