Зеленский, Байден и ракета раздора: что не так с историей о падении С-300 в Польше

После череды противоречивых заявлений западные политики пришли к единому мнению еще до окончания расследования, что это почти наверняка была украинская зенитная ракета С-300, но в то же время вину возложили на Россию, которая в тот день выпустила около сотни ракет по Украине. Киев не согласен с таким положением — власти отвергают версию об украинской ракете. Противоречия, которые сопровождает эту историю с первого дня, рассмотрим детально.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля украинцы просили Запад помочь "закрыть небо", то есть предоставить зенитные комплексы (ПВО, ПРО) и боевые самолеты, способные отражать атаки, указывая, что Украине сейчас является "живым щитом" для восточного фланга Альянса. И что в интересах самого НАТО - защитить себя. Пока Запад решался на это, Россия ракетными ударами значительно повредила энергосистему Украины, из-за чего прекратился экспорт электроэнергии в ЕС. Первые системы ПВО Украине начали поставлять только с осени.

Когда ракета(ы) ударили по Польше, первыми об этом об этом сообщили польские СМИ. Высокопоставленный чиновник разведки США сообщил о пролете российских ракет в Польшу. Речь шла о двух ракетах. Впоследствии одна из них "исчезла" из информационного пространства. Возможно, потому что не нанесла сильных разрушений, в отличие от той, что убила двоих человек.

После этого ряд министров и лидеров стран НАТО, обменивающихся информацией, выразили соболезнования именно в связи с попаданием "российских ракет". "Россия должна дать объяснения", – написал в Twitter словацкий министр обороны Ярослав Надь. А его чешская коллега Яна Чернохова назвала удар российскими ракетами "доказанным". Страны Балтии сразу же заявили о готовности защищать Альянс. Тогда еще собирались выяснять, случайно или умышленно была совершена атака. Минобороны РФ ответило, что заявления падении российских ракет является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки.

Тем временем Twitter уже был наводнен фото с места удара и комментариями о том, что, вероятно, это ракета С-300. Ее дальность может достигать 90 км, а российские модификации — и более 100 км. Все указывало на то, что она была выпущена из Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отверг эти заявления, сказав, что это российская пропаганда. Но курс заявлений изменился и у западных политиков. Польша заявила, что это ракеты "российского производства". Дуда сначала сказал, что неизвестно, откуда прилетела ракета, а потом Байден "объяснил", что не из России. На следующий день Дуда подтвердил, что все указывает на то, что это все же была украинская зенитная ракета из комплекса С-300, которой украинцы себя защищали. Оба сказали, что следует дождаться окончания расследования. На следующий день глава Пентагона осторожно уклонился от комментариев. Затем было заявление Белого Дома о том, что нет оснований сомневаться в том, что в Польше взорвалась украинская ракета ПВО. Там подчеркнули, что Украина имеет право защищаться от агрессии РФ.

Все выглядело, как попытка сгладить ситуацию, а заодно утихомирить Украину, которая дала понять, что будет отстаивать свою точку зрения. Президент Владимир Зеленский уверенно заявил, что ракета была российской. Он ссылается на доклады командующих ВСУ и Воздушных сил. Но при этом предложил расследовать инцидент совместно, включив в группу кроме Польши и США еще Великобританию и Литву. Польша сначала ответила, что нужно это согласовать с НАТО. Спустя два дня украинских экспертов допустили до места инцидента. Но Дуда отметил, что при этом доступ к информации и процедурам у них ограничен — нужны договорные международные основания.

Сказать по фото, действительно ли это была С-300, военные эксперты затрудняются. Вероятно, да, но не на 100 процентов. Судя по характеру разрушений — а это воронка с человеческий рост — там взорвалась ракета, а не только упали обломки. Еще один важный момент по С-300 — ВСУ имеют только ракеты класса "земля-воздух", то есть они запрограммированы отражать воздушные цели. А модификация этих же ракет класса "земля-земля" есть у России. То есть, чтобы украинская ракета ударила по земле, в ней должны были бы отказать сразу две системы наведения.

НАТО и Запад постоянно твердят, что сделают все для того, чтобы конфликт не вышел за границы Украины и не наступила Третья мировая, и следуют этой стратегии. Случайный/не случайный удар России, приведший к смертям граждан НАТО, должен был бы теоретически вызвать реакцию Альянса в ключе защиты "каждого его дюйма". Но для всякого решения нужна прежде всего политическая воля — консенсус, а единого желания вступать в войну в блоке нет. Так что Польша даже не активизировала 4 статью НАТО (консультации).

Украина своими попытками опровергнуть, что это была ракета ВСУ, не ищет обострения с Западом, что было бы нелогичным, учитывая ее зависимость от западного вооружения. Но его недостаточно для того, чтобы быстрее закончить войну и защитить от ракетных ударов жизни людей и инфраструктуру, что приводит их к лишению света, отопления и воды.

Зеленский отчаянно добивается многоуровневой системы ПВО — а это зенитная артиллерия, ракетные комплексы и истребители. Администрация Байдена не спешит поставлять больше систем ПВО/ПРО, а об истребителях F-15 и F-16, которые были недавно списаны с вооружения США, пока публично даже речи не идет. На освоение западных образцов вооружения нужно время, украинцев надо обучить. И это аргумент. В то же время, по мнению отставного генерал-лейтенанта ВВС США Дэйва Дептулы, украинских пилотов можно было бы обучить летать на этих истребителях минимум за 3 месяца, максимум — за 6. В любом случае, если не переходить к делу, то это уйдет еще больше времени. Так что такое промедление и нежелание расстраивать Россию уносит жизни не только украинцев, но теперь еще граждан НАТО.

Предлагая украинцам переговоры с РФ, не желая "эскалировать ситуацию" поставками вооружения, реагировать на обстрел Польши, Белый Дом демонстрирует слабость перед Кремлем. Если это была действительно российская ракета, то она точно не последняя "случайная" ракета, которая ударит по стране-члену НАТО. Защиту роспропагандисты уже назвали "хреновой". Кроме того, РФ выгодны любые разногласия между Украиной и Западом, которые подрывают их поддержку, и особенно между Польшей и США, активных участников блока.

Но не только Украина заинтересована в том, что небо нал страной было закрыто, восточный фланг в лице Польши и стран Балтии тоже хорошо понимает угрозы, и сам добиваются от Альянса усиления ПВО.