Закон, мешающий Литве

Как правило, предприятия бизнес-иммигрантов – это небольшие, часто семейные фирмы, занимающиеся самыми разнообразными видами деятельности, начиная от общественного питания (кафе, рестораны) и гостиничного бизнеса (небольшие отели, хостелы), заканчивая оптовой и розничной торговлей, IT-бизнесом, консалтингом, строительством, деревообработкой, развлекательной индустрией, сельским хозяйством и множеством других бизнесов. Часть предприятий бизнес-иммигрантов находится в больших городах – Вильнюсе, Каунасе, Шяуляй, Клайпеде, но многие фирмы расположены и в небольших городах, типа Новой Акмяне, Йонишкиса, Козла Руды, Висагинаса, а иногда даже в литовских деревнях.

О том, как выживают бизнес-иммигранты Литвы в эпидемию мы спросили у Ромаса Стумбриса – Президента ассоциации бизнес-иммигрантов и инвесторов. И вот что услышали в ответ…

"Плохо выживают. Тяжело".

Согласно закону, принятому Сеймом в 2016-м году, бизнес-иммигранты с ВНЖ – временным видом на жительство – обязаны нанимать на работу в свои предприятия литовских граждан таким образом, чтобы фонд заработной платы, приходящийся на долю этих граждан, составлял 2 средних зарплаты по Литве.

Вместе с налогами, на данный момент, это более 2600 евро в месяц.

Не всякий литовский бизнес, особенно существующий в небольших поселениях, может выплачивать такую заработную плату своим работникам. И дело вовсе не в директоре, а в количестве покупателей и их покупательной способности, в маленьких оборотах предприятий малых городов небольшой страны.

Если в большом городе у предприятия есть шансы достичь оборота, позволяющего платить большие зарплаты, то для предприятий из небольших населенных пунктов такой возможности часто нет. Но если мы хотим развивать не только столицу, а всю Литву, то нам нужны фирмы иностранцев везде, а не только в парочке городов.

Требование выплаты 2-х средних зарплат при парализованном на время карантина бизнесе абсурдно и губительно для предприятий бизнес-иммигрантов. А таких предприятий сотни, если не тысячи.

В результате карантинных ограничений, многие фирмы бизнес-иммигрантов, как и предприятия литовских граждан, оказались на грани банкротства.

Наша Ассоциация получила уже довольно много сообщений и историй от бизнес-иммигрантов у которых отозвали право на проживание из-за того, что в их неработающем во время карантина бизнесе не выплачивались зарплаты в положенном по закону размере.

Можно подумать, что это проблемы иностранцев, бизнес-иммигрантов. Но на самом деле – это проблема литовских граждан.

Дело в том, что если бизнес-иммигрант не может платить две средних зарплаты своим работникам, то он теряет право проживания в Литве и миграционная служба, согласно закону, обязана выгнать такого бизнесмена из страны. И миграционную службу не беспокоит, сколько денег иностранец уже инвестировал в экономику Литвы, сколько налогов заплатил до эпидемии, сколько создал рабочих мест для литовских граждан. Если совокупная зарплата менее 2-х средних по стране, то бизнесмен теряет право проживания в Литве.

В результате бизнесмен вынужден уволить литовских граждан, и они оказываются на бирже труда.

Таким образом, закон, который должен был пополнить бюджет налогами с двух средних зарплат и создать рабочие места для литовских граждан, на деле не только мешает их создавать, не только уменьшает количество иностранцев, которые могли бы инвестировать в Литву, но и просто приводит к увольнениям литовцев и нагрузке на биржу труда. Как говорится… все для людей…

И, правда. Ну зачем литовскому гражданину работать на фирме иностранца. Пусть лучше он получает пособие из бюджета, а государство еще немножко повысит налоговую нагрузку на литовский бизнес. Ведь на выплату пособий нужно сначала собрать налоги.

Закон, конечно, осложняет жизнь и для бизнес-иммигранта. По сути, этот закон делает инвестиции в Литву для любого иностранца крайне рискованным занятием. Закон как бы говорит – «Литва для литовцев, вам здесь не место, вам здесь не рады».

Жесткость, если не сказать жестокость, и заградительный характер закона вреден Литве.

И можно было бы обвинить миграционную службу в черствости. Да и, наверно, надо. Но и понять инспекторов тоже можно – законодатель сформулировал закон таким образом, что он не позволяет рассматривать каждую ситуацию индивидуально и учитывать условия карантина, которые могли негативно повлиять на бизнес.

Подобная жестокость по отношению к иностранным инвесторам была бы неуместна в любой стране, а в Литве она неуместна вдвойне. Мы не купаемся в инвестициях, к нам не ломятся инвесторы. Мы не можем позволить себе разбрасываться людьми, поверившими в Литву, вложившими в нее деньги и создавшие в ней рабочие места.

Любой иммигрант, даже не наняв литовского гражданина на работу, косвенно создает и рабочие места, и налоговые поступления – он тратит привезенные из другой страны деньги. И это делает Литву богаче.

Требование выплаты двух средних зарплат, по сути, является грабительским и должно быть отменено. Оно не выгодно жителям Литвы, потому что приезжает меньше бизнес-инвесторов и создается меньше рабочих мест. Оно не выгодно жителям, потому что в любой момент может закончиться увольнением. Оно не выгодно государству, потому что отпугивает потенциальных инвесторов и увеличивает нагрузку на выплаты бюджета по безработице.

Это положение, вне всяких сомнений, должно быть отменено. А пока это не сделано на законодательном уровне, до конца эпидемии необходимо срочно наложить мораторий на положение о двух средних зарплатах, а не уничтожать бизнес иностранцев, нанося этим вред Литве.

Нам нужно смягчать миграционное законодательство, а не придумывать, как бы еще обобрать приехавшего бизнесмена.

Смягчение требований закона к бизнес-иммигрантам принесет Литве долговременный стратегический выигрыш. А налоговый гоп-стоп с двумя средними зарплатами – это экономический тупик и удар по имиджу Литвы.

Отмена требований обязательно найма граждан Литвы нужна в первую очередь самим литовцам.

Если бизнесмену нужен работник, то он сам его найдет и наймет. И в первую очередь это будет литовец. А кто же еще? В Литве живут в основном литовские граждане, а не российские, украинские или американские.

Отмена этого положения закона нужна литовцам, потому что чем больше бизнесменов приедет, тем больше появится рабочих мест. И не потому что так сказал закон, а потому, что эти рабочие места нужны будут самим бизнесменам.

Сейчас же закон про две средних зарплаты отпугивает потенциальных работодателей, и они выбирают другие страны для своих денег, инвестиций, бизнеса. А хуже от этого экономике Литвы и литовцам.

Бизнес-иммигранты опасаются предавать свои истории огласке «как бы не стало хуже», хотя куда уж хуже. Поэтому мне пока приходится говорить общими словами. Но многие истории поражают своей вопиющей несправедливостью, когда в награду за создание бизнеса, десятки и сотни тысяч евро инвестиций в Литву, в создание рабочих мест для литовцев, бизнес-иммигрант по формальным основаниям получает «черную метку» от миграционной службы. И всего лишь потому, что кто-то в Сейме счел, что «Литва для литовцев» и придумал «две средних заплаты», прикрывшись популистскими словами о налоговых поступлениях и рабочих местах.

Но если вмешиваться в бизнес, если мешать бизнесу, то не будет ни налогов, ни рабочих мест.»