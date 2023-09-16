"Я не думал об империализме": почему папа Франциск симпатизирует русской культуре

В высказываниях римского понтифика виден отголосок подобных убеждений. Для него красивый официальный образ традиционной русской культуры по-прежнему заслоняет все то негативное, что эта же культура несет. В итоге люди сомневаются: "ну не может же страна с такой культурой убивать сотни тысяч людей просто так?". Схожим образом, в прошлом веке многие не могли поверить, что Германия , "страна Канта и Гегеля", жестоко и целенаправленно убила миллионы евреев.

Некоторые считают, что понтифик избегает бескомпромиссного осуждения России из-за своей дружбы с Владимиром Гундяевым (патриарх Кирилл) и уважения к Владимиру Путину. Возможно, но еще более вероятно, что дело в самом характере Франциска, а не в том, он скрытый "путинист". Он никогда не был радикалом, а все его папство знаменуется попытками балансировать между различными позициями в раздираемой скандалами и политическими противоречиями Церкви. Правые называют Франциска левым, а левые – недостаточно прогрессивным. Отношения Франциска с собственным орденом иезуитов тоже всегда были непростыми: Хорхе Марию Бергольо, ставшего в 1973 году главой ордена иезуитов в Аргентине, обвиняли в компромиссах с властями в период аргентинских "Грязных войн" и в недостаточной лояльности "теологии освобождения". В итоге, у Франциска были не самые простые отношения с его орденом, и даже его избрание папой изначально приветствовалось не всеми членами "Общества Иисуса". Можно предположить, что стремление к поиску компромисса и избегание риска – это черта характера самого Франциска, которая влияет и на его отношение к войне в Украине.