"Я не думал об империализме": почему папа Франциск симпатизирует русской культуре

Президент Литвы Науседа прав – папа Франциск, как "Наместник Христа и Пастырь всей Церкви на сей земле" обладает верховной властью в Церкви и является высшим авторитетом в вопросах веры. Однако, это не делает папу римского экспертом в геополитике или истории и не исключает того, что человек, избранный папой римским, может быть предвзятым в вопросах политики или культуры.
Завершая онлайн-встречу с российской молодежью 25 августа, понтифик сказал молодым людям: "Никогда не забывайте о наследии. Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, [страны] большой культуры и большой человечности». 4 сентября, возвращаясь из Монголии в папском самолете, Франциск пояснил свои слова тем, что "думал об империализме, когда говорил это» и тем, что, говоря о "величии России" имел в виду "не столько географическую, сколько культурную составляющую". Понтифик также подчеркнул, что Федор Достоевский – один из его самых любимых писателей. "Русская культура – это такая красота, такая глубина, – сказал папа. – Она не должна быть отменена из-за политических проблем. В России были темные политические периоды, но наследие сохранилось, оно доступно всем".
Высказывания папы Франциска о войне и России не первый раз вызывают критику со стороны Украины и поддерживающих ее стран. В 2022 году Франциск несколько раз уклончиво заявлял, что война, возможно, была "спровоцирована" "лаем НАТО у дверей России". Эти слова понтифика были встречены осуждением и, что еще важнее, удивлением – как может глава Католической Церкви не осудить империализма России в отношении Украины? В марте 2023 папа Франциск заявил, что в войне в Украине замешаны "имперские интересы не только России", но и некоторых "других сторон" и что на территории Украины, по сути, сражаются несколько "великих держав". В мае этого года Франциск не стал называть полное возвращение Россией оккупированных территорий Украине важнейшим условием мира.
Представляется, что корень столь неоднозначных высказываний папы стоит искать в его биографии. Хорхе Мария Бергольо (мирское имя папы) родился в 1936 году в Аргентине, в семье итальянских мигрантов, сбежавших от фашистской диктатуры Бенито Муссолини. В 1960 году будущий понтифик стал членом ордена иезуитов. Получив философское и богословское образование, он в 1969 году был рукоположен в священники, а в 1998 году стал архиепископом-митрополитом Буэнос-Айреса. В 2001 году папа Иоанн Павел II возвел его в кардиналы, а в 2013 году Хорхе Мария Бергольо был избран папой римским и принял имя Франциск. Избрание Франциска стало знаковым событием для Церкви – прежде всего потому, что во многих отношениях он стал первым: первый папа римский из Нового Света, первый за более чем тысячу лет папа не из Европы, первый за полтора века понтифик-монах и первый папа римский – член ордена иезуитов.
Франциск стоит во втором ряду четвертый слева.
Выросший в Аргентине Франциск не мог не впитать в себя общей политической культуры региона. Сложная идентичность современной Латинской Америки во многом сформирована борьбой с колониальным европейским наследием и в то же время необходимостью поддерживать связи с крупными державами. В 20 веке страны Латинской Америки претерпели множество социальных и политических катаклизмов, включая волну военных диктатур. Хорхе Мария Бергольо за свою жизнь стал свидетелем четырех переворотов власти в Аргентине (от госпереворота 1943 года до военного переворота 1976 года) и нескольких властных режимов, каждый из которых вынужден был балансировать между капитализмом и социализмом, а также между интересами крупных держав, прежде всего США и СССР.
70-е и начало 80-х в Аргентине стали трагичным периодом в истории страны, который, скорее всего, повлиял и на Франциска. В 1974 году ультраправыми террористами был убит католический священник и иезуит Карлос Мухика, который активно проповедовал помощь бедным и борьбу за социальную справедливость. С 1976 по 1983 в Аргентине активизировалась "Грязная война" – волна похищений, пыток и внесудебных расправ со стороны аргентинского правительства и разных полувоенных группировок с политическими диссидентами, прежде всего теми, кто считался левыми активистами, включая католических священников и даже епископа.
Другой важный момент биографии Франциска – его принадлежность к ордену иезуитов. Существующее вот уже почти 500 лет влиятельное "Общество Иисуса» имеет особую "харизму", характер ордена. Одна из его особенностей – фокус на борьбе с социальной несправедливостью, бедностью и маргинализацией. Все это вобрала в себя католическая "теология освобождения", во многом зародившаяся и ставшая популярной в Латинской Америке как раз в 70-80-е годы прошлого века. Прошедший в 1960-е годы Второй Ватиканский собор также повлиял на регион – многие епископы Латинской Америки пытались применить реформы Ватиканского собора (обратившего внимание на проблемы общественного прогресса, бедности, равенства полов и т.п.) и призвать к более активному участию церкви в борьбе с насилием и бедностью. Собственно, сам Франциск признавал, что на его взгляды повлияли и Cобор, и политический контекст.
В своих выступлениях понтифик неоднократно критиковал колониализм и империализм, а в марте этого года Ватикан официально отверг "доктрину открытия" колониальной эпохи, которая использовалась для оправдания европейских завоеваний Африки и Америки. В 2015 году в Боливии папа назвал неограниченный капитализм "навозом дьявола", а в 2020 года в энциклике Fratelli Tutti заявил о провале капитализма в условиях мировой пандемии.
Почему же тогда Франциск избегает прямого осуждения России за войну в Украине и столь неосторожно восхищается культурой страны, столько подверженной империализму и построенной на злоупотреблении капитализмом?
"Несправедливый капитализм идет рука об руку с империализмом великих держав", – так думают многие люди из стран Латинской Америки и Африки. Проблема в том, что, что основным капиталистом и мировым империалистом многим видятся Соединенные Штаты. А естественным антагонистом США представляется СССР и его правопреемник Россия. Автор этой статьи, обучаясь в католическом университете, не раз слышала от студентов из Латинской Америки и Африки комплименты в адрес России и СССР и "великой, интеллектуальной и духовной русской культуры". В конце концов, говорили они, именно монолог Великого Инквизитора из "Братьев Карамазовых" Достоевского разбирается на уроках теологии, а как можно забыть о российских религиозных философах типа Николая Бердяева и Павла Флоренского!
Отдельные достижения российской культуры и религиозной истории соединяются в головах многих с советской антиимпериалистической риторикой (в которую проще верить людям из стран, которые СССР не оккупировал), а также с воспоминаниями о каких-то выделенных Россией деньгах или общим убеждением, что Россия в культурном плане противостоит агрессивному капитализму, консьюмеризму и "общей аморальности" Америки. Аргументы в стиле "мы поддерживаем Россию, потому что она противостоит американцам", к сожалению, распространены как в развивающихся странах, так и в некоторых европейских странах. Даже и после февраля 2022 года, в частных беседах можно услышать: "мы можем понять Россию, все-таки ее спровоцировали Америка и НАТО", или "это на самом деле война между Россией и США", "это все про деньги и ресурсы".
В высказываниях римского понтифика виден отголосок подобных убеждений. Для него красивый официальный образ традиционной русской культуры по-прежнему заслоняет все то негативное, что эта же культура несет. В итоге люди сомневаются: "ну не может же страна с такой культурой убивать сотни тысяч людей просто так?". Схожим образом, в прошлом веке многие не могли поверить, что Германия, "страна Канта и Гегеля", жестоко и целенаправленно убила миллионы евреев.
Некоторые считают, что понтифик избегает бескомпромиссного осуждения России из-за своей дружбы с Владимиром Гундяевым (патриарх Кирилл) и уважения к Владимиру Путину. Возможно, но еще более вероятно, что дело в самом характере Франциска, а не в том, он скрытый "путинист". Он никогда не был радикалом, а все его папство знаменуется попытками балансировать между различными позициями в раздираемой скандалами и политическими противоречиями Церкви. Правые называют Франциска левым, а левые – недостаточно прогрессивным. Отношения Франциска с собственным орденом иезуитов тоже всегда были непростыми: Хорхе Марию Бергольо, ставшего в 1973 году главой ордена иезуитов в Аргентине, обвиняли в компромиссах с властями в период аргентинских "Грязных войн" и в недостаточной лояльности "теологии освобождения". В итоге, у Франциска были не самые простые отношения с его орденом, и даже его избрание папой изначально приветствовалось не всеми членами "Общества Иисуса". Можно предположить, что стремление к поиску компромисса и избегание риска – это черта характера самого Франциска, которая влияет и на его отношение к войне в Украине.
"Русская культура обладает красотой и глубиной, и ее не следует отменять из-за политических проблем", – сказал папа. Увы, это объяснение лишь сильнее подчеркнуло его упрощенный взгляд на русскую культуру и личное стремление "сгладить углы". Культура практически неотделима от политики, и если страна ведет агрессивную войну, то значит что-то в ее культуре позволило эту войну начать. Папа Франциск прекрасно понимает это, потому что еще в июле 2022 года, говоря в Канаде об угнетении коренных народов, заявил, что в прошлом колониалисты навязывали свои культурные модели другим. Папа Франциск может не "отменять" русскую культуру, но осудить страшные грехи этой культуры как глава Христианской Церкви – должен.